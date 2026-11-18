Українка заповнила свою квартиру сміттям до стелі та розвела щурів: сусідам не допомогли чиновники, і вони пішли до суду

У Львові жінка близько 10 років зносила сміття до своєї квартири, через що в будинку розплодилися щури, з'явилися мухи та поширився нестерпний сморід. Сусіди зверталися до поліції, чиновників і комунальників, однак вирішити проблему не вдалося. Зрештою одна з мешканок подала позов до суду та домоглася рішення, яким власниць проблемної квартири зобов'язали прибрати сміття й провести дератизацію.

Про це йдеться в рішенні Галицького районного суду Львова від 27 жовтня 2026 року у справі №461/10612/25. Як встановив суд, мешканка багатоквартирного будинку роками приносила до своєї квартири сміття. Сусіди скаржилися, що через антисанітарію в будинку розплодилися щури, з'явилися мухи, а неприємний запах поширювався навіть до інших помешкань.

Під час судового засідання кілька мешканців підтвердили ці обставини. Один із сусідів розповів, що особисто бачив щурів у квартирі жінки, коли допомагав їй ремонтувати дверний замок.

Інша мешканка заявила, що через сморід не може нормально відчиняти двері власної квартири. Ще одна сусідка розповіла, що її малолітня донька боїться виходити з помешкання через гризунів.

За словами свідків, проблема існувала приблизно 10 років. При цьому на зауваження мешканців жінка не реагувала, а інколи поводилася агресивно.

Сусіди намагалися вирішити проблему без суду. Вони зверталися до поліції, Держпродспоживслужби, районної адміністрації та комунальних підприємств.

Однак суттєвих результатів це не принесло. Зокрема, Держпродспоживслужба повідомила, що житлові будинки та окремі квартири не належать до об'єктів державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

Комунальне підприємство, відповідальне за дератизацію, пояснило, що за договором може проводити відповідні роботи лише у проходах підвальних приміщень будинку. А районна адміністрація не знайшла підстав для складання протоколу, оскільки на момент перевірки місця загального користування не були засмічені.

Зрештою одна з мешканок подала позов, вимагаючи зобов'язати власниць сусідньої квартири прибрати сміття та гризунів.

Суд став на бік позивачки. Він зазначив, що право приватної власності не дозволяє використовувати нерухомість у спосіб, який порушує права інших людей. Власники квартир зобов'язані утримувати їх у належному санітарному стані та не створювати небезпеки для сусідів.

У результаті суд зобов'язав двох відповідачок звільнити квартиру від сміття, провести заходи зі знищення гризунів та привести житло у відповідність до санітарно-гігієнічних норм.

Крім того, з відповідачок солідарно стягнули 1211,20 грн судового збору на користь сусідки, яка звернулася до суду.

Рішення ухвалили заочно, оскільки відповідачки не з'явилися до суду та не надали заперечень. Вони мають право звернутися із заявою про перегляд заочного рішення або оскаржити його в установленому законом порядку.

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