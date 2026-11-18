Українець намагався виселити колишню дружину та сина з власного будинку: суд ухвалив несподіване рішення

В Україні чоловік намагався через суд виселити колишню дружину та сина з будинку, який офіційно належить йому. Він скаржився на постійні конфлікти, сварки та навіть побиття. Однак суд став на бік жінки та відмовив у її виселенні, врахувавши, що вона багато років проживає в будинку, має інвалідність та виховує неповнолітню дитину. Вимогу щодо іншого сина чоловік відкликав, оскільки той уже виїхав.

Про це йдеться в рішенні Яготинського районного суду Київської області у справі №382/1141/23. Як встановив суд, чоловік є власником житлового будинку на підставі свідоцтва від 2007 року. У ньому багато років проживали його дружина та діти. Однак у січні 2023 року подружжя розлучилося, після чого чоловік вирішив виселити колишню дружину та сина.

Він пояснював, що

сімейні відносини припинилися

спільне проживання стало неможливим

а родичі перешкоджають йому користуватися власним майном

Зокрема, чоловік неодноразово звертався до поліції. У вересні 2022 року скаржився, що дружина та син не пускають його до будинку. У лютому та березні 2023 року повідомляв про сварки, а в червні заявив, що син завдав йому тілесних ушкоджень.

Ба більше, у травні 2023 року суд визнав колишню дружину винною у вчиненні адміністративного правопорушення за статтею про домашнє насильство та призначив їй штраф.

Чоловік наголошував, що після розлучення жінка втратила право проживати в його будинку. До того ж їй належить 1/6 частина іншого житлового будинку.

Позиція колишньої дружини

Однак відповідачка заперечувала проти виселення. Вона пояснила, що проживає у спірному будинку з 2007 року, брала участь у його будівництві та ремонті, виховувала там дітей. Крім того, жінка має інвалідність III групи та проживає разом із неповнолітнім сином.

Щодо іншого будинку вона зазначила, що успадкована 1/6 частина не забезпечує їй можливості окремого проживання.

Чому суд відмовив у виселенні

У результаті суд відмовив у виселенні жінки. Суддя врахувала, що вона тривалий час проживає в будинку разом із неповнолітньою дитиною, має інвалідність, а доказів того, що успадкована частина іншої нерухомості придатна для їхнього проживання, немає.

Суд також послався на практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої житлом може вважатися приміщення, з яким людина має тривалі та достатні зв'язки, навіть якщо її право користування ним є спірним.

Водночас чоловік відмовився від вимоги виселити повнолітнього сина, оскільки той уже виїхав із будинку.

Таким чином, суд не задовольнив позов чоловіка. Це рішення демонструє, що навіть одноосібне право власності на нерухомість не гарантує можливості виселити колишніх членів сім'ї. У таких спорах суди мають враховувати не лише документи на майно, а й право людини на житло, обставини її проживання та інтереси неповнолітніх дітей.

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