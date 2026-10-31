У ПФУ пояснили, коли треба звертатись за оформленням пенсії: який термін передбачено і коли можна втратити гроші

Українці за законом мають право звертатись за пенсією в період за місяць до досягнення пенсійного віку і впродовж трьох місяців після досягнення 60-річчя. В такому випадку пенсію буде призначено з моменту досягнення пенсійного віку. Якщо подати заяву пізніше, то пенсію призначать лише з моменту звернення.

Про це йдеться в роз'ясненні ГУ ПФУ в Донецькій області. Так, можете. Звернутися із заявою про призначення пенсії можна не раніше ніж за один місяць до досягнення пенсійного віку. Тобто якщо 60 років виповнюється у жовтні 2026 року, подати заяву можна вже у вересні – не раніше відповідної дати.

Такий порядок визначено законодавством про пенсійне забезпечення. При цьому право на пенсію за віком залежить не лише від віку, а й від наявності необхідного страхового стажу. У 2026 році для призначення пенсії у 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу.

Важливо не пропустити строк звернення. Якщо заява про призначення пенсії подана не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсію за віком призначають з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

Якщо людина звернулася за призначенням пенсії після спливу трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсію призначають з дня звернення. Тому відкладати подання заяви надовго не варто.

Подати заяву та необхідні документи можна дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України – portal.pfu.gov.ua/ або особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Для подання заяви онлайн необхідно заздалегідь підготувати скановані копії документів, зокрема паспорта, РНОКПП та документів, необхідних для підтвердження страхового стажу. Залежно від конкретної ситуації можуть знадобитися й інші документи.

На вебпорталі ПФУ після авторизації за допомогою КЕП, потрібно обрати розділ "Щодо пенсійного забезпечення" – "Заява на призначення пенсії", зазначити вид пенсії, заповнити необхідні дані, додати скановані копії документів, сформувати заяву, підписати її та надіслати до Пенсійного фонду України.

Після відправлення заяви інформацію про стан її опрацювання та прийняте рішення можна переглянути в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ в розділі "Мої звернення".

Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.