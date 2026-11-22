У Німеччині заговорили про депортацію українців: що заявив лідер ультраправої партії

У Німеччині виступили проти плану депортації 2,6 млн українців, сирійців та афганців, який озвучив лідер ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла. Однак, експерти та навіть його однопартійці вважають таку ідею нереалістичною, оскільки припинення захисту не означає автоматичного виселення, а статус кожної людини має переглядатися індивідуально.

Про це пише Welt. Водночас, наразі така позиція викликала суперечки не лише серед політичних опонентів, а й усередині самої партії.

Хрупалла хоче повернення 2,6 млн іноземців

Співлідер "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хрупалла закликав до репатріації приблизно 2,6 млн осіб, які перебувають у Німеччині. Його пропозиція стосується не лише іноземців, які вже зобов'язані залишити країну за законом, та осіб, які вчинили злочини, а й громадян низки держав, що отримали захист через небезпечну ситуацію на батьківщині.

Зокрема, політик вважає, що сирійці, афганці та українці повинні повертатися додому після того, як перестануть діяти підстави для надання їм притулку або іншого захисту. Йдеться про можливі зміни безпекової та політичної ситуації у країнах походження, які, на його думку, можуть зробити подальше перебування цих людей у Німеччині непотрібним.

В інтерв'ю подкасту Unter Zwei видання Bild Хрупалла пояснив свою позицію перспективою завершення війни в Україні та можливого поліпшення ситуації в Сирії й Афганістані. Він заявив, що якщо обставини, через які люди отримали право на захист, зміняться, вони мають повернутися до своїх країн.

"І йдеться про 2,6 мільйона людей", – підсумував політик, назвавши кількість потенційних репатріантів. Втім, сама заява політика не означає, що відповідні рішення вже ухвалені німецьким урядом або що депортації можуть відбутися автоматично.

У самій партії не погоджуються з масштабами депортацій

Заява Хрупалли стала приводом для дискусії навіть серед представників його політичної сили. Зокрема, вона суперечить позиції однопартійця Максиміліана Краха, який раніше закликав не створювати завищених очікувань щодо можливостей масового видворення іноземців.

Крах вважає, що навіть депортація 200 тис. осіб стала б надзвичайно масштабною операцією, яка за своїми обсягами могла б стати найбільшою в післявоєнній історії Європи. Це, за його оцінкою, свідчить про складність реалізації подібних політичних планів навіть за наявності відповідного рішення.

Розбіжності демонструють, що в партії немає повної єдності щодо того, наскільки реально здійснити масштабне повернення іноземців та якими темпами це могло б відбуватися. З одного боку, Хрупалла озвучує цифру у 2,6 млн осіб, з іншого – його колеги звертають увагу на практичні обмеження та значні труднощі, які виникнуть у разі реалізації такої політики.

Чому масове повернення українців та інших біженців юридично неможливе

Критично оцінює заяву Хрупалли й експерт із міграційних питань Даніель Тім, який викладає в Університеті Констанца. На його думку, політик створює хибне враження, ніби мільйони українців, сирійців та афганців можна швидко й одночасно змусити залишити Німеччину.

Насправді, навіть якщо ситуація в країні походження зміниться, це не означає автоматичного скасування права на захист для всіх її громадян. Юридичні підстави для перебування мають оцінюватися окремо, з урахуванням конкретних обставин кожної людини.

Тім наголошує, що рішення про припинення захисту не може ухвалюватися за національною ознакою або поширюватися на цілу групу людей без індивідуального розгляду. Навіть потенційне поліпшення ситуації з безпекою в Україні, Сирії чи Афганістані не означає, що всі громадяни цих держав одразу втратять право залишатися в Німеччині.

Саме тому експерт вважає озвучену Хрупаллою кількість завищеною. За його оцінкою, політична заява про можливість повернення 2,6 млн людей не враховує реальних юридичних процедур, які необхідно пройти перед ухваленням рішення щодо конкретної особи.

Скільки людей у Німеччині насправді підлягають депортації

За останніми доступними даними, на середину 2026 року в Німеччині налічувалося приблизно 259 тис. осіб, які підлягали депортації. Це люди, чиї заяви на отримання притулку були відхилені, які втратиили право на перебування або з інших юридичних причин зобов'язані залишити країну.

Однак ця цифра суттєво відрізняється від 2,6 млн, озвучених Хрупаллою. Навіть серед тих, хто формально має залишити Німеччину, далеко не всі можуть бути фактично депортовані. За наведеними даними, близько 77% цієї категорії осіб отримали тимчасовий дозвіл на перебування, який призупиняє виконання депортації.

Наявність юридичного обов'язку виїхати не завжди призводить до негайного примусового повернення. Процес може бути відкладений через різні обставини, а для його реалізації потрібні відповідні правові та адміністративні рішення. Таким чином, навіть щодо людей, які вже не мають права залишатися в країні, механізм видворення є складним і не передбачає автоматичного масового повернення.

У разі зміни безпекової ситуації можуть переглядатися умови надання тимчасового захисту, однак такі зміни не означають, що всі українці повинні будуть одночасно залишити Німеччину. Подальші рішення залежатимуть від законодавства, політики німецького уряду, європейських механізмів захисту та індивідуальних обставин людей. Окремо з 1 липня 2026 року в Німеччині змінився механізм соціальної підтримки для українських біженців та безробітних, замість Bürgergeld вони отримують базовий дохід – Grundsicherung.

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