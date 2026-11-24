У Німеччині наказали припинити виплати українцям: у чому звинуватили біженців

У Німеччині десяткам біженців з України припинили або скоротили нарахування фінансової допомоги. Їх звинувачують у неправомірному отриманні виплат через приховування доходів і майна в Україні.

Як повідомляє FOCUS Online, така ситуація склалася у федеральній землі Тюрингія. Рішення ухвалив центр зайнятості ("джобцентр") округу Грайц після виявлення порушення під час перевірки фінансового становища одержувачів соціальної допомоги.

У чому звинувачують українців

У 38 осіб, яким скоротили допомогу, виявили незадекларовані кошти, які надходили на їхні рахунки в Україні. Зокрема, йдеться про доходи:

оренди нерухомості;

оренди землі;

нарахування пенсії.

З якої причини вони не повідомили про такі доходи – навмисно, через незнання вимог або мовний бар'єр – не зазначається. Але відомо, що порушення стосуються 8,2% українців, які отримують базову соціальну допомогу в окрузі Грайц. Загалом у всій німеччині такі виплати нараховують 626 тис. українських біженців.

Результати перевірки "джобцентру" спиралися на дані з бази "Дія". Вона охопила як українців, які вже отримували соціальну допомогу, так і нових заявників. Проєкт триває кілька місяців, а місцева влада планує продовжувати його через подальший приїзд українців.

Як визначається право на виплату у Німеччині

Під час визначення права на допомогу враховуються сукупні доходи та активи незалежно від країни їхнього походження. Тому заявників зобов’язують надавати документи про свій фінансовий стан, а також все наявне майно:

банківські заощадження та депозити ;

; нерухомість і земельні ділянки ;

; автомобілі;

цінні папери та ETF ;

; накопичувальне страхування життя ;

; готівкові кошти ;

; інші активи, які мають грошову вартість.

За приховування таких відомостей заявникам у деяких випадках може загрожувати кримінальна відповідальність.

Водночас для українців, як і для громадян Німеччини, діють правила щодо "захищеного" майна, яке не враховується під час визначення права на соціальну допомогу. Цей показник залежить від віку і з 1 липня 2026 року еквівалентний таким сумам:

для осіб до 30 років – до 5000 євро;

для людей віком від 51 року – до 20 000 євро.

Припинення виплат 16 українцям дозволить заощаджувати 151 440 євро на рік – жоден із них не подав апеляцію і всі вони вже залишили округ. А скорочення допомоги ще для 38 осіб забезпечить економію 7500-8000 євро щомісяця.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, сотні українців, що отримали тимчасовий захист у Австрії, можуть зіткнутися з необхідністю повернути виплати базового забезпечення. Причиною стало недекларування нарахування української пенсії під час подачі заявки на надання соціальної допомоги.