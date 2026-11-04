У країні ЄС ускладнили складання мовних курсів біженцями: що змінилося для українців

У Німеччині посилили умови складання мовного іспиту з німецької мови (DTZ) – це фінальний етап інтеграційних курсів, які відвідують зокрема й українські біженці. Починаючи з 1 листопада, якщо бодай одна його частина буде виконана неналежним чином, тест буде зараховано як нескладений загалом.

Про це повідомляє DW. Зазначається, що причиною ухваленого рішення стало почастішання випадків шахрайства під час тестування – зокрема через схеми з купівлею відповідей на питання в інтернеті.

Що змінилося

Під час іспиту DTZ учасники мають написати напівофіційний лист (скаргу, звернення до відомства тощо). Але раніше багато кандидатів просто пропускали це завдання, але все одно отримували рівень B1 за рахунок високих балів за інші завдання – тест і усне мовлення.

При цьому правоохоронці підозрюють, що частина учасників курсів скуповувала готові відповіді на тестові завдання у соцмережах (зокрема, в Telegram за ціною близько 250 євро). Тому тепер уникнути письмового блоку не вдасться – у разі ігнорування або неналежного виконання будь-якої частини іспиту увесь тест DTZ не зарахують.

У МВС наголошують, що вміння вести листування німецькою мовою є базовою вимогою для адаптації в суспільстві та самостійного розв'язання щоденних питань.

Зміна інтеграційної політики

Нові правила складання іспиту збіглися з загальною реформою видатків на інтеграційні програми:

уряд Німеччини скоротив щорічне фінансування інтеграційних курсів із 1,3 млрд до близько 600 млн євро;

із 1,3 млрд до близько 600 млн євро; Asylbewerber та деякі інші категорії мігрантів більше не зможуть відвідувати повноцінні 700-годинні курси . Замість цього їм пропонуватимуть спрощені початкові ознайомчі програми;

. Замість цього їм пропонуватимуть спрощені початкові ознайомчі програми; Федеральне управління з питань міграції та біженців також наполягає на тому, щоб усний і письмовий блоки іспиту складалися суворо в один день.

Скільки українців відвідує інтеграційні курси

Сертифікат про складання DTZ є ключовим документом для отримання посвідки на проживання та громадянства Німеччини. У 2025 році іспит склали понад 318 тисяч осіб, з яких 55% підтвердили рівень B1, а 32% – рівень A2.

Найчисельнішою групою слухачів курсів залишаються українці, однак їхня частка серед нових учасників зменшилася з 59% у 2022 році до трохи більше ніж 30% у 2025 році. Наступними за кількістю є громадяни Сирії, Афганістану та Туреччини.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, громадяни України активно виходять на ринок праці в Німеччині – за рік офіційно працевлаштованих українців побільшало на 63 тис. осіб. Водночас серед них знижується частка отримувачів базової соціальної допомоги.