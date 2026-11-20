У країні ЄС переписали правила виплат біженцям з України: хто втратить гроші

Частина біженців з України може втратити державну субсидію на медичне страхування (zorgtoeslag) та додаткову допомогу на дітей (kindgebonden budget). Соціальні виплати опинилися під загрозою через новий поріг допустимих активів, який запровадять з 1 січня 2027 року.

Про це повідомили у Службі державних виплат при Міністерстві фінансів Нідерландів. На цьому тлі отримувачів допомоги (зокрема й українців із тимчасовим захистом) закликали заздалегідь перевірити свої фінанси, щоб не втратити гроші або не отримати вимогу про їх повернення.

Що зміниться у 2027 році

Для збереження права на виплати сукупні активи станом на 1 січня 2027 року не повинні перевищувати встановлені пороги:

для отримувачів-одинаків: максимум 119 122 євро (у 2026 році ліміт становив 146 011 євро);

максимум (у 2026 році ліміт становив 146 011 євро); для тих, хто має партнера по допомозі: максимум 158 748 євро на двох (було 184 633 євро).

Якщо вартість активів перевищить цю суму бодай на євро, право на медичну субсидію та "дитячу" допомогу буде втрачено на весь 2027 рік. Якщо ж ваші активи залишаються нижчими за новий поріг, жодних дій робити не потрібно – виплати продовжаться автоматично.

Які активи враховуються

Заощадження.

Кошти на рахунках.

Інвестиції.

Спадщина.

Подарунки.

Кошти від продажу нерухомості.

Кому і коли потрібно оновити дані

Отримувачам, чиї задекларовані активи, за попередніми оцінками відомства, перевищують нові норми, наприкінці листопада розішлють листи з вимогою оновлення даних. Однак служба не володіє актуальною інформацією про всі фінансові операції, тому перевірити відповідність лімітам кожен має самостійно.

Щоб уникнути автоматичного нарахування зайвих виплат із подальшим штрафом чи вимогою повернути кошти, слід повідомити про перевищення ліміту не пізніше 8 грудня 2026 року. Для цього треба:

авторизуватися в особистому кабінеті Mijn toeslagen (через DigiD);

(через DigiD); у розділі "Повідомити про зміни" (Wijziging doorgeven) обрати пункт "Дохід та активи" (Inkomen en vermogen);

(Wijziging doorgeven) обрати пункт (Inkomen en vermogen); натиснуть "Зміни у активах" (Er wijzigt iets in het vermogen), вказати 2027 рік та дати відповіді на запитання анкети;

(Er wijzigt iets in het vermogen), вказати та дати відповіді на запитання анкети; перевірити статус можна у вкладці "Мої дії" – починаючи з 24 листопада 2026 року, там відображатиметься оновлена інформація щодо вашого права на допомогу.

Наприкінці 2027 року податкова проведе фінальну звірку фактичних залишків на рахунках станом на 1 січня: якщо з'ясується, що ви відмовилися від виплат помилково і ваші активи насправді були нижчими за ліміт, держава донарахує всю належну допомогу заднім числом.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, після завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист біженці з України зможуть лишатися у Нідерландах ще протягом трьох років – для цього буде запроваджено перехідний дозвіл. Крім того, українцям запропонують допомогу із поверненням додому або перехід на дозвіл на роботу або навчання.