У біженців з України в США лишилося 10 днів: що може змінитися з 19 жовтня

Понад 100 тис. біженців з України ризикують опинитися в підвішеному стані в США, якщо президент країни Дональд Трамп не продовжить тривалість їхнього тимчасового захисту (TPS). Термін дії цього статусу спливає 19 жовтня – тобто через десять днів.

Про це пише Politico. Журналісти зазначають, що Трамп має можливість не тільки продовжити чи скасувати дію захисту, а й просто нічого не робити – в такому разі його буде автоматично продовжено, але тільки на пів року.

За законодавством США у разі бездіяльності влади, коли спливає дія TPS, його власники переходять у так званий "проміжний" статус. І хоча він дає їм можливість легально залишатися в країні без загрози примусового видворення протягом 6 місяців, планувати роботу чи навчання в таких умовах складно.

Втім адміністрація дійсно може піти на цей крок у спробі балансувати між вимогами прибічників жорсткої імміграційної політики та уникненням іміджевого скандалу через депортацію людей назад до зони бойових дій. Раніше у вересні аналогічний механізм було задіяно щодо громадян Сальвадору.

"Головний чинник тут – потенційний політичний резонанс, який виникне, якщо адміністрація спробує депортувати українців. Тримати їх у невизначеності, як сальвадорців, неправильно, але це цілком ймовірний шлях для адміністрації", – зазначив помічник конгресмена, обізнаний із двопартійними переговорами на Капітолійському пагорбі.

Головні критики механізму TPS представляють радикальне крило Республіканської партії – вони наполягають на припиненні таких програм загалом. За їхніми словами, "тимчасовий" захист часто стає безстроковим і буцімто позбавляє американців робочих місць.

Водночас помірковані республіканці та більшість демократів виступають за продовження захисту. Група сенаторів на чолі із демократкою Джин Шахін та республіканками Лізою Мурковскі і Сьюзен Коллінз звернулася до міністра внутрішньої безпеки Марквейна Малліна та держсекретаря Марко Рубіо з листом, в якому назвали українців з TPS важливою частиною робочої сили у сферах транспорту, охорони здоров'я та будівництва. Тому скасування їхнього статусу призведе до збитків для економіки та зростання цін для споживачів.

А у Конгресі зареєстровано двопартійний законопроект за авторством демократа Джейсона Кроу, який пропонує продовжити дію TPS для українців одразу до 2029 року.

На рішення щодо українців впливає й загальний вектор зовнішньої політики США. Джерело, обізнане з дискусіями в адміністрації, зауважило, що прагнення команди Трампа змістити тему війни в Україні на другий план позначається й на імміграційних рішеннях.

"Зараз немає жодного стимулу робити щось позитивне для України. Усе, що стосується України, функціонує в контексті ширших двосторонніх відносин", – зазначив співрозмовник.

За його словами, саме тому варіант із "пасивним закінченням терміну дії статусу" наразі є найпростішим шляхом для Білого дому.

Також OBOZ.UA повідомляв, що демократи Річард Блюменталь і Білл Кессіді, а також республіканці Ліза Мурковскі та Кріс Кунс теж подали двопартійну ініціативу щодо продовження дії TPS для українців. Автори наголошують, що США не мають морального права висилати людей назад у зону активних бойових дій.