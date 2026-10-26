Тисячі українських біженців вирішили не повертатися з країни ЄС: що хочуть робити

Близько 2500 біженців з України звернулися до влади Ірландії з проханням надати їм дозвіл на довгострокове перебування в країні. Заявки були надіслані в межах спеціальної програми переходу від європейського тимчасового захисту до стандартних імміграційних статусів.

Як повідомляє Irish Examiner із посиланням на Міністерство юстиції Ірландії, станом на 26 жовтня у межах нового механізму зареєстровано 2387 заяв. "Альтернативний дозвіл не покликаний замінити тимчасовий захист, а лише надає альтернативу для тих осіб, які відповідають встановленим критеріям", – наголосив речник Департаменту юстиції.

Що дає новий статус

Успішні заявники отримують дозвіл на проживання типу Stamp 4, який надає громадянам третіх країн право легально жити та офіційно працювати в Ірландії.

Хоча європейська Директива про тимчасовий захист наразі подовжена до березня 2028 року, нова ірландська програма дозволяє українцям закріпити свій правовий статус на перспективу: дозвіл видається на 2 роки з можливістю подальшого подовження ще на 2 роки. Важливою перевагою є те, що час проживання за цією програмою зараховується до загального стажу, необхідного для отримання ірландського громадянства.

Жорсткі критерії для відбору

Термін проживання

Необхідно легально проживати в Ірландії щонайменше один рік до моменту відкриття програми (до 30 вересня).

Офіційне працевлаштування

Потрібно мати роботу або бути самозайнятою особою щонайменше 6 місяців до 30 вересня із мінімальним річним доходом не менше 29 432 євро.

Житлова незалежність

Заявники не повинні отримувати державне житло (включно з комерційними готелями чи модульними будинками) та не проживати у приймаючих родинах, які отримують державну компенсацію (Accommodation Recognition Payment).

Ті громадяни, які наразі не відповідають цим умовам, повністю зберігають статус тимчасового захисту та всі пов'язані з ним соціальні права до кінця дії директиви ЄС.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що уряд Австрії розширив можливість для громадян України зі статусом тимчасового захисту отримувати стандартні посвідки на проживання (ВНП). З 16 жовтня біженці можуть подаватися на всі види посвідок за загальним закони про проживання та перебування (NAG).