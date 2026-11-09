Ціни зросли: скільки українці можуть отримати грошей за старі золоті сережки та ланцюжки

Вартість грама золотого брухту (зокрема, зламаних прикрас, старих сережок, ланцюжків, хрестиків тощо) залежить від проби металу. Найдорожча – проба 999,9, грам виробу з якої, за даними НБУ на 6 листопада, коштував 5909,92 грн. Найдешевша – проба 333, грам якої оцінюють у 1 968,2 грн. Водночас порівняно з кінцем жовтня ціни помітно знизилися: проба 999,9 подорожчала майже на 148 грн, а 333 – майже на 50 грн.

Про це повідомили у Нацбанку. Там зазначили: брухт виробів, виготовлених одночасно із золота та срібла (з вмістом останнього до 70%), коштує 1 823,89 грн за 1 грам (подорожчав майже на 42 грн).

Крім того, розповіли в регуляторі, вартість уживаних зубних протезів, що містять золото 900/750 проб, формується за ціною 4 787,51 грн/грам. Це майже на 120 грн нижче, ніж було в середині вересня. Таку саму ціну встановлено для елементів знімних протезів зі сплаву ЗлПлСрМ (золота, платини, срібла та інших металів) 750-90-80 проб.

В Україні подорожчали золоті прикраси. Джерело: НБУ

Загалом же, зазначимо, золотим брухтом вважаються вироби або фрагменти із золота, які втратили товарний вигляд і продаються на переплавлення. Серед іншого, такими є:

зламані прикраси;

старі ланцюжки, сережки, каблучки;

зубне золото;

технічні золоті деталі.

При цьому ключовим фактором при оцінці виступає проба металу, оскільки саме вона визначає вміст чистого золота у виробі. Також варто враховувати, що наявність вставок, каміння або сторонніх домішок може знижувати підсумкову суму виплати, оскільки перед переплавленням такі елементи видаляються. Тому під час продажу золотого брухту рекомендується заздалегідь уточнювати умови оцінки та порядок розрахунку.

Як повідомляв OBOZ.UA, тим часом, державний Ощадбанк почав списувати з рахунків своїх клієнтів 150 грн. Нововведення набуло чинності з 1 листопада.