Ціни на продукти в Україні готують новий удар по гаманцях: що подорожчає вже цієї зими

До лютого 2027 року хліб і молочна продукція в Україні можуть подорожчати ще на 5-10%, а тепличні помідори, огірки та перець – на 15-40% залежно від виду овочів, причому пік цін на тепличну продукцію прогнозується на березень. Масового дефіциту овочів борщового набору до весни не очікується, однак через проблеми зі зберіганням якісної продукції та можливі перебої з електроенергією українцям доведеться витрачати більше на продовольство.

Про це повідомив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка в коментарі медіа. Він розповів, як змінюватиметься вартість основних продуктів харчування, які овочі можуть подорожчати найбільше та чи загрожує Україні дефіцит продовольства.

Що відбувається з цінами на продукти

Зростання вартості продуктів відбувається на тлі загального інфляційного тиску в українській економіці. У вересні інфляція прискорилася до 10% у річному вимірі, тоді як продукти харчування за місяць подорожчали на 1,9%. На цьому тлі Національний банк України погіршив прогноз інфляції на кінець 2026 року до 12,5%. В короткостроковій перспективі українці можуть продовжити відчувати зростання витрат на повсякденні покупки.

За словами Гопки, найбільше за останній рік подорожчали окремі крупи та бакалійні товари. Зокрема, гречка додала у вартості 103%, тобто її ціна фактично збільшилася більш ніж удвічі. Пшоно подорожчало на 88%, соняшникова олія – на 22%, а хліб – на 15%.

Однією з причин різкого подорожчання гречки стало скорочення посівних площ, зменшення врожаю та збільшення собівартості виробництва. Водночас на ціни інших продуктів впливають витрати на енергоресурси, транспортування та виробничі процеси. Таким чином, навіть за відсутності дефіциту окремих товарів їхня вартість може продовжувати зростати через збільшення витрат виробників.

Хліб і молочна продукція можуть подорожчати ще на 5-10%

Одними з найбільш чутливих до перебоїв з електроенергією категорій продуктів залишаються хліб і молочна продукція. Їхнє виробництво потребує стабільного енергопостачання, а також належних умов транспортування та зберігання. За прогнозом аналітика УКАБ, до лютого 2027 року ціни на хліб і молочну продукцію можуть зрости ще на 5-10%.

Причинами такого подорожчання можуть стати нестабільне постачання електроенергії та збільшення логістичних витрат. Якщо підприємства будуть змушені частіше використовувати дизельні генератори, додаткові витрати на пальне можуть закладатися у кінцеву вартість товарів.

Особливо це стосується молока, вершкового масла та інших продуктів, які потребують дотримання температурного режиму. У разі тривалих відключень електроенергії виробники й торговельні мережі повинні забезпечувати безперервну роботу холодильного обладнання. Станом на 3 листопада середня вартість окремих популярних продуктів уже становила:

молоко "Яготинське" – 69,50 грн;

вершкове масло "Селянське" – 116,83 грн.

Також на ринку хлібобулочних виробів зафіксовано такі середні ціни:

батон "Рум'янець" нарізний, 450 г – 35,45 грн;

батон "Київський Нарізний", 500 г – 43,50 грн;

хліб пшеничний нарізний, 650 г – 53,99 грн;

хліб пшеничний "Цар Хліб" нарізний, 600 г – 57,77 грн;

хліб житній "Столичний", 950 г – 51 грн;

хліб житній Riga "Бородинівський", 300 г – 60 грн.

Чи подорожчають овочі борщового набору до весни 2027 року

На початку листопада основні овочі борщового набору демонструють сезонне здешевлення. Зазначається, що це пов'язано з тим, що після завершення збору врожаю на ринок надходять значні обсяги продукції, а сховища поступово заповнюються. За даними моніторингу Мінагрополітики, станом на 3 листопада середні ціни на окремі овочі змінилися таким чином:

<span>капуста за місяць подешевшала на 20% – до 18,2 грн/кг;

<span>буряк знизився в ціні на 8% – до 15,7 грн/кг;

<span>цибуля подешевшала на 6% – до 18,7 грн/кг;

<span>морква стала дешевшою на 4% – до 16,8 грн/кг.

Однак, така тенденція не обов'язково збережеться до весни. За словами Гопки, на гуртовому ринку вже спостерігаються перші зміни, картопля та цибуля почали дорожчати, тоді як капуста, морква й буряк поки продовжують поступово дешевшати.

Водночас, експерт не прогнозує фізичного дефіциту овочів до весни 2027 року. За його словами, картоплі вирощено із запасом, а пропозиції інших овочів також достатньо.

Основною проблемою може стати не кількість продукції, а її якість. Через спеку та посуху частина врожаю втратила здатність до тривалого зберігання. Тому навесні на ринку може виникнути нестача саме якісних овочів, які зберегли товарний вигляд і придатність до продажу.

Зазначається, що це своєю чергою, створюватиме додатковий ціновий тиск. Вартість овочів може збільшуватися не через загальний дефіцит, а через скорочення частки продукції, яка відповідає вимогам ринку після тривалого зберігання.

Тепличні огірки, помідори та перець можуть суттєво подорожчати

Найбільш відчутне сезонне зростання цін очікується на тепличні овочі. Виробництво такої продукції в холодний період року потребує значних витрат на опалення, освітлення та підтримання необхідних умов вирощування. У жовтні ціни на тепличні овочі вже почали зростати. Зокрема, помідори подорожчали на 17-26%, огірки – на 39-66%, а перець – на 12%.

За словами Гопки, така динаміка є характерною для початку холодного сезону. Проте до січня-лютого 2027 року зростання вартості може продовжитися. Аналітик прогнозує, що до цього періоду:

помідори можуть подорожчати ще на 20-30%;

перець – на 30-40%;

огірки – на 15-20%.

Водночас, найбільше зростання цін на тепличні овочі, за прогнозом експерта, може припасти на березень. Причиною є сезонне скорочення пропозиції продукції українського виробництва та збільшення витрат на її вирощування.

У холодну пору року тепличні господарства потребують більше енергії для підтримання необхідної температури, що безпосередньо впливає на собівартість. Крім того, на ринок впливатимуть витрати на транспортування імпортної продукції. Тому навіть за достатньої кількості овочів у торговельних мережах їхня вартість може залишатися високою.

Чи подорожчають м'ясо та яйця

Не всі продукти харчування демонструють однакову тенденцію до зростання цін. За словами Гопки, свинина та курятина наразі коштують приблизно на 5% дешевше, ніж рік тому. Одним із чинників, що стримує подорожчання м'яса, є достатня пропозиція на ринку. Крім того, дешевше зерно нового врожаю допомагає стримувати витрати на корми для тварин і птиці.

На ринку яєць ситуація також залишається відносно стабільною. Після вересневого подорожчання середня вартість яєць наразі приблизно на 8% нижча, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас, у грудні можливе сезонне зростання цін приблизно на 10%, це пов'язано з традиційним збільшенням попиту напередодні новорічних свят. Однак, масштабних цінових стрибків на ринку яєць аналітик не очікує.

Одним із ключових факторів подорожчання продовольства взимку може стати нестабільне електропостачання. Якщо перебої з живленням будуть тривалими або масовими, підприємства змушені частіше використовуватимуть генератори, що збільшуватиме виробничі витрати.

За словами Максима Гопки, дизельне пальне порівняно з аналогічним періодом минулого року подорожчало майже вдвічі. Автогаз додав у вартості 69%, а бензин А-95 – 54%, це безпосередньо впливає на логістику продовольчих товарів.

Виробники, постачальники та торговельні мережі витрачають більше коштів на транспортування продукції, а також на забезпечення безперебійної роботи обладнання. Якщо відключення електроенергії стануть масовими, додаткові витрати на дизельні генератори можуть призвести до нової хвилі подорожчання. За прогнозом аналітика, її наслідки можуть стати помітними вже у січні-лютому 2027 року.

Найбільш чутливими до таких змін є продукти, які потребують постійного електропостачання та дотримання температурного режиму. Йдеться про молочну продукцію, м'ясо птиці, яйця, заморожені продукти, хліб, а також овочі, що зберігаються у спеціальних сховищах. Натомість крупи, борошно, цукор та олія є менш залежними від безперебійного живлення. Для цих категорій товарів додаткові витрати переважно пов'язані з логістикою.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні падають ціни на картоплю – фермери намагаються позбутися врожаю, щоб не зберігати його в умовах дуже імовірних відключень електроенергії. Та й на тлі російських ударів по овочесховищах зберігати її особливо ніде. Тому у супермаркетах картоплю продають вже від 14,5 грн за 1 кг.