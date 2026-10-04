Ціни можуть злетіти на 20-25%: які популярні продукти подорожчають до кінця року

До кінця 2026 року свіжа молочна продукція в Україні може подорожчати на 20-25%, тоді як ціни на сир і вершкове масло, за прогнозом експертки, зростатимуть повільніше. Однією з головних причин стануть витрати на генератори під час відключень електроенергії, через дороге дизельне пальне собівартість виробництва одного літра молока може збільшитися ще на 3-3,5 грн.

Про це розповіла заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас в коментарі медіа. За її оцінкою, ціни зростатимуть не одномоментно – виробники та магазини можуть підвищувати їх у декілька етапів, а перші зміни споживачі побачать уже в жовтні.

Молочні продукти можуть подорожчати на 20-25%

Найпомітніше до кінця року може зрости вартість свіжої молочної продукції. За прогнозом Жупінас, підвищення цін у цьому сегменті може становити близько 20-25%. Йдеться насамперед про продукцію з відносно коротким терміном зберігання – молоко, кефір, сметану, йогурти та інші товари цієї категорії.

Водночас сир і вершкове масло також можуть подорожчати, але експертка очікує меншого зростання їхньої вартості. "Дорожчати буде свіжа молочна продукція, сир та масло. Сир та масло подорожчають менше, а от свіжа молочна продукція – десь на 20-25%", – пояснила Жупінас.

Підвищення відбуватиметься поступово. Частину цін виробники можуть переглянути вже у жовтні, після чого подальші рішення залежатимуть, зокрема, від ситуації з електропостачанням та попиту в магазинах.

Генератори можуть додати до собівартості молока 3-3,5 грн

Одним із найбільших ризиків для галузі восени та взимку є перебої з електропостачанням. Молочне виробництво критично залежить від електроенергії. Вона необхідна для роботи доїльного обладнання, охолодження молока, вентиляції, водопостачання та інших процесів на фермах.

Без стабільного живлення виробники змушені використовувати генератори. Однак за високої вартості дизельного пального така електроенергія обходиться значно дорожче за мережеву.

За розрахунками Асоціації виробників молока, використання дизельних генераторів може збільшити собівартість виробництва одного літра молока приблизно на 3-3,5 грн. Жупінас зазначила, що вартість дизеля вже наблизилася до 100 грн, що приблизно вдвічі більше, ніж роком раніше.

"Використання дизелю в перерахунку кіловат-години на літр молока буде додатково коштувати 3-3,5 грн. Додатково за кожний літр. І ось тут перед нами знову прірва збитковості", – пояснила експертка. Для виробників це особливо складно, оскільки лише нещодавно частині ферм вдалося вийти зі збиткової роботи.

Виробники лише почали виходити "в нуль"

Із другої половини серпня в Україні поступово дорожчає сире молоко. Однією з причин стало збільшення експорту молочної продукції, яке підвищило попит на сировину з боку переробників. Проте підвищення закупівельних цін поки не означає високої прибутковості ферм.

За словами Жупінас, з урахуванням нинішніх витрат виробники фактично лише отримали можливість працювати приблизно "в нуль". Ситуація суттєво відрізняється від 2024 року, коли виробництво молока могло приносити помітний прибуток.

Якщо ж восени та взимку фермам доведеться масово переходити на генератори, додаткові 3-3,5 грн витрат на кожен літр здатні знову зробити виробництво збитковим. Зрештою ферми намагатимуться компенсувати ці витрати через вищу закупівельну ціну на сире молоко. Але далі проблема переходить до переробних заводів, адже вони також не можуть безмежно збільшувати витрати, не переглядаючи ціну готової продукції.

Виробництво олока в Україні скоротилося більш ніж на 12%

Ще одним фактором є загальне скорочення виробництва молока. За даними, які навела Жупінас, за перші вісім місяців 2026 року сумарне виробництво в Україні скоротилося більш ніж на 12%.

При цьому ситуація кардинально відрізняється у приватних господарствах і на професійних молочно-товарних фермах. У приватному секторі обсяги впали приблизно на 27%. Натомість молочно-товарні ферми змогли наростити виробництво приблизно на 4%.

Для асортименту магазинів саме падіння виробництва в домогосподарствах не є критичним. Причина в структурі постачання сировини на заводи. За словами експертки, близько 95% молока, яке переробляється для промислового виробництва молочних продуктів, надходить із молочно-товарних ферм. Частка молока від населення становить лише близько 5%.

Порожніх полиць вдалося уникнути, але асортимент скоротився

Додатковою проблемою для виробників стали російські атаки на підприємства, склади та логістичні центри. Торговельним мережам і постачальникам довелося перебудовувати маршрути.

Зараз виробників часто просять самостійно доставляти продукцію безпосередньо до торгових точок. В інших випадках товари спрямовують на альтернативні склади мереж. Загалом постачання вдалося відновити, тому системного дефіциту молочної продукції в магазинах немає.

Проте асортимент окремих брендів може бути меншим через пошкодження виробничих потужностей або вимушені простої. Зокрема, частина продукції PepsiCo, яка раніше випускалася компанією "Вімм-Білль-Данн", тимчасово відсутня в окремих магазинах через відновлення виробництва після російських атак.

Ударів зазнавали й інші великі виробники харчової продукції. Таким чином, основна проблема зараз полягає не стільки в загальній нестачі молочних товарів, скільки в скороченні окремих позицій та ускладненні доставки.

Торговельні мережі заборгували виробникам значні суми

Ще одна проблема сформувалася у розрахунках між магазинами та виробниками. За словами Жупінас, торговельні мережі мають значну заборгованість перед переробними підприємствами за вже поставлену продукцію.

Частина товарів була знищена під час російських атак на склади. Водночас залишаються борги і за продукцію, поставлену раніше. Проблеми з термінами розрахунків існували й до обстрілів, однак після атак ситуація погіршилася.

"Після обстрілів заборгованість взагалі не рухається. Вона стала ще більшою – і це величезний виклик для галузі", – зазначила Жупінас. Особливо небезпечно те, що борги в цьому ланцюгу поступово доходять до самого виробника сировини. Якщо торговельна мережа не розрахувалася з молокозаводом, підприємству складніше заплатити фермі за поставлене молоко.

Чому затримки грошей небезпечні для ферм

Для молочних господарств стабільні розрахунки є критично важливими. На відміну від частини іншого сільськогосподарського виробництва, молочне тваринництво потребує постійних щоденних витрат. Необхідно купувати корми, пальне, оплачувати електроенергію, ветеринарні препарати та зарплати працівникам.

Водночас через складну ситуацію з реалізацією продукції рослинництва для багатьох господарств саме продаж молока став одним із основних стабільних джерел коштів. Тому якщо заводи почнуть затримувати платежі фермерам через борги торговельних мереж, фінансові проблеми можуть поширитися на весь виробничий ланцюг.

Що буде з цінами на масло

Окрема ситуація складається з вершковим маслом. Попри зміни на світових ринках, його вартість в Україні протягом року залишалася відносно стабільною. Жупінас пояснює це тим, що певний час світові ціни на масло знижувалися. Проте зараз експортна ціна вже наблизилася до рівня внутрішнього українського ринку.

Зазначається, що це робить продаж масла до Європи привабливішим для українських виробників. Відповідно, частина продукції може активніше спрямовуватися на експорт. При цьому різко підняти внутрішню ціну виробникам буде складно.

Причина – купівельна спроможність населення. Якщо масло стане надто дорогим, споживачі просто почнуть купувати його рідше або шукатимуть дешевші альтернативи. Тому, за прогнозом експертки, масло до кінця року теж може подорожчати, але темпи зростання мають бути нижчими, ніж у свіжої молочної продукції.

Ціни підвищуватимуть у кілька етапів

Очікуване подорожчання на 20-25% не означає, що одного дня магазини одномоментно перепишуть усі цінники на чверть. Жупінас прогнозує поступове підвищення. Перший етап може відбутися вже в жовтні. Подальша динаміка залежатиме від витрат виробників та реакції покупців.

Ключовим обмеженням для цін залишається платоспроможність українців. Виробник може розрахувати необхідну ціну з урахуванням сировини, електроенергії, пального, логістики та інших витрат. Але якщо покупець не готовий стільки платити, товар почне гірше продаватися.

Якщо після подорожчання попит суттєво впаде, виробники та торговельні мережі, найімовірніше, не повертатимуть старі ціни. Натомість може збільшитися кількість акцій та спеціальних пропозицій. "Ціни знижувати ніхто не буде, а от за рахунок акцій будуть якісь компромісні варіанти", – пояснила експертка.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, вже навесні 2027 року на Україну може чекати суттєве подорожчання або навіть дефіцит цибулі. Це може стати результатом низки факторів – зокрема, погоди, зменшення посівних площ, посилення експорту та російських ударів.