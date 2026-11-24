"Ці заводи добре горять": українців попередили про подорожчання популярного продукту

В Україні не прогнозують дефіциту соняшникової олії, однак через зупинку частини великих заводів її вартість за песимістичного сценарію може зрости на 15-20% найближчим часом, а за тривалих перебоїв у виробництві – на 30% і більше. Крім подорожчання, українці можуть зіткнутися зі зміною асортименту в магазинах, адже частку відомих брендів здатні зайняти інші виробники. Наразі вартість соняшникової олії в супермаркетах коливається від до .

Про це розповів фінансовий експерт і публіцист Сергій Фурса в коментарі медіа. "Ці заводи добре горять. І ми розуміємо, що це може приваблювати Росію бити саме по них", – зазначив Фурса, коментуючи ситуацію із зупинкою виробництва.

Чому зупиняються олійноекстракційні заводи

Однією з головних причин занепокоєння на ринку стали перебої в роботі великих виробників, зокрема підприємств компанії "Кернел". Через російські атаки на українську інфраструктуру та виробничі об'єкти частина заводів змушена призупиняти переробку, що створює додаткові труднощі для аграрного сектору та харчової промисловості.

Фурса звертає увагу, що російські удари по таких підприємствах можуть бути особливо небезпечними для української економіки, адже великі заводи є важливою частиною ланцюга переробки аграрної продукції. Він наголошує, що ризики для таких об'єктів залишаються високими.

Водночас, зупинка окремих великих підприємств не означає припинення виробництва соняшникової олії в Україні. На ринку працюють й інші переробники, зокрема менші заводи, які не припиняли діяльність. Саме вони можуть частково компенсувати обсяги продукції, які тимчасово не надходять від великих виробників.

Наскільки може подорожчати олія в Україні

Найбільший ризик для споживачів пов'язаний із тривалістю простою заводів. Якщо підприємства найближчим часом відновлять роботу, значного стрибка цін може не відбутися. Однак затяжні перебої з переробкою соняшнику здатні змінити ситуацію.

Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко пояснює, що наявних запасів олії наразі достатньо, а продукт може зберігатися тривалий час. Проте якщо заводи не запрацюють протягом найближчого місяця, цінові зміни можуть стати помітними вже наприкінці року. За його оцінкою, можливі такі сценарії:

до Нового року та особливо після свят – за умови, що підприємства не відновлять роботу, ціни можуть зрости на 15-20%;

якщо переробка простоюватиме весь перший квартал наступного року – подорожчання може становити 30% і більше.

Таким чином, прогноз щодо вартості олії залежить не стільки від наявних запасів, скільки від ситуації з виробництвом у найближчі місяці. Якщо великі підприємства повернуться до роботи, ринок зможе уникнути найгіршого сценарію.

Чи може олія зникнути з магазинів

Попри проблеми з роботою частини великих заводів, експерти не очікують, що українці зіткнуться з дефіцитом соняшникової олії. У країні є запаси готової продукції, а виробництво не зупинилося повністю. Крім того, продовжують працювати інші олійноекстракційні підприємства, які можуть забезпечувати внутрішній ринок.

Сергій Фурса також вважає, що ситуація не дійде до зникнення олії з продажу. За його словами, навіть якщо великі виробники тимчасово скорочують або зупиняють роботу, інші підприємства продовжують переробляти соняшник. Водночас, проблеми в галузі можуть позначитися на асортименті продукції. Якщо частина великих виробників тривалий час не зможе працювати, на полицях магазинів може стати менше звичних торговельних марок.

Українцям доведеться звикати до нових брендів

За словами експерта з агропродовольчих ринків KSE Агроцентру при Київській школі економіки Павла Мартишева, зупинка великих підприємств може призвести до перерозподілу ринку між виробниками. Невеликі переробники, які продовжують працювати, часто випускають олію без відомих торговельних марок.

Тому в разі тривалих проблем у великих компаній покупці можуть частіше бачити в магазинах продукцію менш знайомих брендів. Водночас, на ринку можуть з'явитися й нові торговельні марки, які намагатимуться зайняти вільні ніші.

Серед брендів, асортимент яких може змінитися, експерт називає "Олейну", "Стожар" та "Королівський смак". Однак, це не означає, що вони обов'язково зникнуть з продажу, однак їхня представленість на полицях може залежати від відновлення виробничих потужностей.

Виробники також можуть притримувати запаси готової продукції, намагаючись розподілити їх на довший період. Така стратегія дозволяє підтримувати постачання до магазинів навіть за умов тимчасового скорочення виробництва.

Чому зупинка заводів більше впливає на бізнес, ніж на покупців

Нинішні проблеми олійноекстракційної галузі можуть мати серйозніші наслідки для аграріїв та експортерів, ніж для кінцевих споживачів. Зокрема, через зупинку великих підприємств знижується попит на насіння соняшнику, що вже впливає на закупівельні ціни для фермерів.

Українські виробники також мають труднощі з експортом продукції. Ускладнена логістика та проблеми з портами обмежують можливості реалізації олії за кордон, що створює додатковий економічний тиск на бізнес. Мартишев нагадує, що подібні ситуації вже виникали раніше, коли висока вартість соняшнику робила переробку нерентабельною. Тоді підприємства також тимчасово зупинялися, але згодом відновлювали виробництво, коли економічні умови змінювалися.

Тому для галузі найбільше значення має не сама короткострокова зупинка заводів, а те, як довго триватимуть перебої. Якщо виробництво відновиться, ринок зможе адаптуватися без критичних наслідків для споживачів. Якщо ж простої затягнуться, українці можуть відчути це через подорожчання продукту та зміну асортименту в магазинах.

Ціни на олію в супермаркетах

Середня вартість літра, за цими даними, становить близько 99 грн. При цьому пляшка стандартного для роздрібної торгівлі об'єму 850 мл у низці мереж перетинає позначку у 100 грн. За власним аналізом OBOZ.UA, 24 листопада 2026 року соняшникова олія "Олейна" рафінована об'ємом 850 мл коштує:

"АТБ" – 89,90 грн;

Яка вартість олії в супермаркетах. Джерело: "АТБ"

"Varus" – 89,80 грн;

Скільки коштує соняшникова о... Джерело: "Varus" Розгорнути

"Сільпо" – 103 грн.

В Україні обвалюються ціни на соняшник. Джерело: "Сільпо"

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, одна з найбільших торгівельних мереж України АТБ запровадила обмеження на продаж соняшникової олії – не більше 6 пляшок за одну покупку. Але це частково правда – жодних нових лімітів у супермаркетах не з'являлося, але продовжують діяти попередні.