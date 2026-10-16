Це треба зробити українцям за кордоном, щоб отримати спадщину: інструкція від Мінюсту

Громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть повноцінно оформити спадщину на батьківщині без особистого приїзду. Для цього важливо дотриматися загального 6-місячного строку подачі заяви та правильно засвідчити документи.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції. Там розкрили чіткий алгоритм дій, аби отримати спадщину без потреби повертатися на Батьківщину.

Звернення до консульства або нотаріуса

Заява про прийняття спадщини є особистим волевиявленням спадкоємця, тому представник за довіреністю не має права підписувати чи подавати її замість нього. Існують два варіанти оформлення заяви за кордоном:

у консульстві України;

у місцевого нотаріуса (знадобиться проставити апостиль або пройти консульську легалізацію та забезпечити нотаріальний переклад на українську мову).

Заяву потрібно надіслати поштою нотаріусу в Україні. Якщо відправка відбулася до закінчення 6-місячного терміну з дня смерті спадкодавця, строк вважається дотриманим (важливо зберегти поштову квитанцію та трек-номер).

Вибір нотаріуса в Україні

За загальним правилом, місце відкриття спадщини визначається за останнім місцем проживання спадкодавця або за розташуванням його майна (нерухомості). Для майна, розташованого в зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, діють спеціальні норми – звернутися можна до будь-якого нотаріуса на підконтрольній Україні території.

На цьому етапі спадкоємець може оформити довіреність на представника в Україні (через консульство або іноземного нотаріуса), який збиратиме документи, подаватиме їх нотаріусу та отримає свідоцтво. Щоб завести спадкову справу, необхідно надати пакет документів:

свідоцтво про смерть спадкодавця та довідка про його останнє місце проживання ;

та ; паспорт та РНОКПП (ІПН) спадкоємця та його представника;

та (ІПН) спадкоємця та його представника; заповіт або документи, що підтверджують родинні зв'язки (свідоцтва про народження, шлюб тощо);

або (свідоцтва про народження, шлюб тощо); правовстановлюючі документи на майно (договори купівлі-продажу, витяги з реєстрів).

Отримання свідоцтва про право на спадщину

Видача свідоцтва про право на спадщину відбувається після завершення шестимісячного строку та перевірки всіх матеріалів нотаріусом (загальний термін отримання документа законом не обмежений). У разі спадкування нерухомості нотаріус одразу здійснює державну реєстрацію права власності в Офіційному реєстрі.

Що робити, якщо 6-місячний строк пропущено?

Якщо строк подачі заяви минув, прийняти спадщину можна:

за письмовою згодою всіх інших спадкоємців, які вчасно прийняли спадщину;

всіх інших спадкоємців, які вчасно прийняли спадщину; через суд – подавши позов про визначення додаткового строку та довівши наявність поважних причин пропуску.

Водночас слід зважати на те, що сам факт перебування спадкоємця за кордоном українські суди не вважають автоматичною та поважною причиною для пропуску встановленого законом строку.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що з 1 лютого 2026 року апостиль в Україні проставляють через електронний реєстр. Крім того, вартість послуги зросла до 670 грн для фізичних осіб і до 1160 грн для юридичних.