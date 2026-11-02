Це повинен зробити кожен ФОП в Україні: підприємцям нагадали про зобов’язання у листопаді

Українські фізичні особи-підприємці (ФОП) мають виконати ключові фінансові та звітні зобов'язання перед державою в листопаді 2026 року. Але слід пам’ятати, що для різних груп платників податків розроблено свій графік подачі декларацій та перерахування коштів до бюджету.

Про це повідомив податковий консультант Михайло Смокович. Він детально розписав дедлайни та суми платежів, які підприємці мають виконати протягом поточного місяця.

ФОП 3-ї групи

Декларація платника єдиного податку за 9 місяців (5%) – подати до 9 листопада.

– подати до 9 листопада. Єдиний податок (5% від доходу за III квартал) – сплатити до 19 листопада.

– сплатити до 19 листопада. Військовий збір (1% від доходу за III квартал) – сплатити до 19 листопада.

ФОП 1-ї та 2-ї груп

Військовий збір за листопад (864,70 грн) – сплатити до 20 листопада.

Єдиний податок за листопад :

: для 1-ї групи (332,80 грн) – до 20 листопада;



для 2-ї групи (1 729,40 грн) – до 20 листопада.

Смокович нагадав, що сплата військового збору та єдиного податку для ФОП 1-ї та 2-ї груп, що зареєстровані в зонах ведення бойових дій, залишається добровільною. Також експерт дав пораду щодо найзручнішого способу розрахунку з державою.

"Найкраще сплачувати податки саме через банк. Можна з рахунку ФОП, а можна і з особистого. Тоді у вас лишається історія сплат і менша комісія", – зауважив фахівець.

ФОП із найманими працівниками та виплатами фізособам

Податковий розрахунок (об'єднаний звіт) за III квартал – подати до 9 листопада.

– подати до 9 листопада. Нова звітність для роботодавців – "Звіт про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю". Його зобов'язані подати всі підприємці, які мають найманих працівників. Граничний термін подання за I, II та III квартали 2026 року – до 9 листопада.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, ФОПи в Україні не можуть розраховувати, що договір про співпрацю автоматично захистить їх від штрафів, якщо фактично людина працює як найманий працівник – за встановленим графіком, під контролем роботодавця та на його умовах. Верховний Суд підтвердив, що Держпраці може використовувати матеріали фактичної податкової перевірки як докази можливого порушення, однак це ще не означає, що штраф є законним у кожному випадку.