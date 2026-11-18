Суд дав "президентському ліснику" 12 років тюрми: медіа назвали ім’я

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив до 12 років позбавлення волі колишнього голову Державного агентства лісових ресурсів часів президентства Віктора Януковича – у справі про хабарництво в особливо великому розмірі та відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом. Його дружина у цій же справі отримала 10 років. Офіційно імена колишнього чиновника та його дружини не розголошують, однак, за даними медіа, йдеться про Віктора Сівця та Марину Журавльову.

Втім, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), і Сівець, і Журавльова наразі переховуються від правосуддя. Тобто вирок поки що носить заочний характер.

"Суд також застосував спеціальну конфіскацію до 1,2 млн євро та 1,4 млн дол. США, розміщених на банківських рахунках у Швейцарській Конфедерації, а також у будинку, оформленому на третю особу", – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначили у самому ВАКС, раніше накладений арешт на інше майно подружжя залишився чинним. Йдеться про:

автомобілях Porsche Cayenne і Lexus LX 570;

нерухомості в Києві та Сумській області;

контрольному пакеті (понад 95%) акцій лісозаводу.

Що відомо про справу Сівця

Водночас зазначимо, що ні ВАКС, ні САП офіційно не називають імен фігурантів справи. Однак, зазначили в "Укрінформі", "у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили, що ВАКС оголосив вирок... Віктору Сівцю та його дружині Марині Журавльовій".

Сівець очолював Держлісагентство за президентства Віктора Януковича у 2011-2014 роках. За даними журналістських розслідувань, саме він облаштовував мисливське господарство Януковича в Сухолуччі. На знак подяки Сівець отримав від Януковича дозвіл на створення схем заробітку в лісовій галузі.

Зазначену в матеріалах слідства суму чиновник отримав за сприяння Журавльової (громадянки РФ) від низки іноземних компаній в обмін на продовження контрактів на постачання деревини. Слідство підрахувало, що Сівець отримав загалом 3,7 млн доларів і 10,8 млн євро (141,3 млн грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину).

Кошти надходили нібито як оплата за "маркетингові послуги", після чого відмивалися під виглядом законних операцій за допомогою офшорних компаній. Гроші "ліснику Януковича" платили:

Grupagac Ithalat Ihracatsan. Vetic. LTD. STI. (Туреччина);

Uniles sro (Словаччина);

Balticwood Spolka Akcyjna (Польща);

Confana Industries SRL (Румунія).

Втім, у лютому-березні 2014 року ексголова Держлісагентства виїхав до Криму, а потім на територію РФ разом із сім’єю. У вересні 2017 року Україна направила запит про екстрадицію Сивця, але в ній було відмовлено у зв’язку з тим, що підозрюваний "є громадянином Росії".

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Вищий антикорупційний суд України вже втретє пом’якшив умови пересування для ексголови Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва елітної резиденції під Києвом у кооперативі "Династія". Відтепер фігуранту дозволено поїздки всією Україною.