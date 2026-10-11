Сотні біженців у країні ЄС ризикують опинитися на вулиці: що потрібно знати українцям

У Нідерландах сотні шукачів притулку ризикують залишитися без житла через переповнені центри прийому, тривалі міграційні процедури та нестачу муніципального житла для майже 18,5 тисячі людей, які вже отримали статус біженця. Українці під тимчасовим захистом користуються окремою системою розміщення, однак загальний дефіцит житла в країні також може ускладнювати пошук прихистку для новоприбулих громадян України.

Про це повідомляє RTL з посиланням на дані Центрального агентства з прийому шукачів. За даними відомства, система розміщення фактично вичерпує свої можливості, а забезпечувати житлом найбільш вразливі категорії людей стає дедалі складніше.

У Нідерландах закінчуються місця для біженців

Центральне агентство з прийому шукачів притулку Нідерландів попередило про серйозний дефіцит місць у системі розміщення. Якщо найближчим часом не вдасться знайти сотні додаткових місць, новоприбулі люди можуть залишитися без можливості отримати навіть тимчасовий прихисток.

Найбільше занепокоєння викликає ситуація навколо центру прийому в Тер-Апелі. Саме сюди прибувають шукачі притулку для проходження первинних процедур, після чого їх мають направляти до інших центрів розміщення.

Однак, через перевантаження системи забезпечити всіх місцями стає дедалі важче. У COA не виключають, що частина людей буде змушена очікувати на розміщення просто неба біля приймального центру. Особливо складною ситуація може стати для родин із дітьми, жінок та людей, які потребують медичної допомоги. Зазначається, що ці категорії потребують відповідних умов проживання, доступу до санітарних приміщень, медичних послуг та базових побутових зручностей.

За інформацією агентства, можливості системи вже практично вичерпані. Навіть незначне збільшення кількості людей, які потребують прихистку, може створювати додаткове навантаження на центри прийому. Водночас, проблема полягає не лише у фізичній нестачі будівель або приміщень. Значна частина наявних місць залишається зайнятою людьми, які вже пройшли процедуру отримання статусу біженця, але досі не можуть переїхати до постійного житла.

Майже 18,5 тисячі людей досі живуть у центрах

Однією з головних причин кризи в Нідерландах стала затримка з переселенням людей, яким уже дозволили залишитися в країні. За даними COA, майже 18 500 осіб, які отримали статус біженця, продовжують очікувати на житло в муніципалітетах. Формально ці люди вже мають право перейти до наступного етапу облаштування життя в Нідерландах, однак через нестачу доступного житла змушені залишатися у приймальних центрах.

У результаті виникає ситуація, коли місця, призначені для тимчасового перебування шукачів притулку, фактично використовуються для тривалого проживання людей, чиї справи вже розглянуті. Зазначається, що це суттєво обмежує можливості приймати нових заявників. Навіть якщо кількість людей, які звертаються по міжнародний захист, не збільшується, навантаження на систему залишається високим.

Муніципалітети Нідерландів відповідають за забезпечення житлом людей, які отримали відповідний статус. Однак місцеві органи влади стикаються з труднощами через загальну нестачу житлових приміщень, обмежену кількість доступних варіантів оренди та необхідність забезпечувати житлом різні категорії населення.

Через це переселення відбувається повільніше, ніж потрібно для нормальної роботи системи прийому. Таким чином, навіть після позитивного рішення щодо надання притулку люди можуть ще тривалий час залишатися в тимчасових центрах, а новоприбулі – не отримувати місця через їхню переповненість.

Чому виникла криза, якщо кількість заяв на притулок не зростає

У Центральному агентстві з прийому шукачів притулку наголошують, що нинішній дефіцит місць не пов'язаний насамперед зі збільшенням кількості заявників. Основна проблема полягає в тому, що люди надто довго залишаються всередині системи прийому.

Зокрема, розгляд заяв у Службі імміграції та натуралізації Нідерландів (IND) може тривати значний час. Додаткові затримки виникають через судові процедури, коли заявники оскаржують рішення міграційних органів або проходять інші передбачені законодавством етапи.

Протягом цього часу люди продовжують потребувати місця для проживання. Якщо розгляд справ затягується, навантаження на центри прийому накопичується. Водночас, навіть завершення міграційної процедури не гарантує швидкого звільнення місця. Після отримання статусу біженця людина має переїхати до житла, яке забезпечується через муніципалітет, однак цей процес також може тривати місяцями.

У результаті система стикається одразу з двома проблемами – повільним розглядом заяв і недостатньою швидкістю переселення людей, які вже отримали дозвіл на проживання. Саме таке поєднання факторів, за оцінкою COA, призводить до ситуації, коли місць для новоприбулих практично не залишається.

Муніципалітети закликали терміново знайти житло

На тлі погіршення ситуації голова правління Центрального агентства з прийому шукачів притулку Ремко Баккер звернувся до муніципалітетів із закликом негайно збільшити кількість доступних місць. Йдеться насамперед про організацію тимчасового та екстреного житла, яке дозволило б розмістити людей, для яких наразі не вистачає місць у звичайних приймальних центрах.

За словами Баккера, зволікання може призвести до того, що сотні людей залишаться без прихистку. "Ми повинні разом не допустити, щоб люди опинилися на вулиці. Це негуманно", – заявив він. Таким чином, агентство закликає місцеві органи влади не чекати подальшого погіршення ситуації, а вже зараз шукати додаткові можливості для розміщення.

Тимчасовими рішеннями можуть бути спеціально облаштовані приміщення, додаткові центри прийому або інші об'єкти, придатні для короткострокового проживання. Однак конкретні варіанти залежать від можливостей окремих муніципалітетів та відповідності приміщень необхідним вимогам. Головним завданням залишається недопущення ситуації, коли люди, які звернулися по захист, не матимуть безпечного місця для ночівлі.

Червоний Хрест уже допомагає розміщувати біженців на ніч

Через нестачу місць до вирішення проблеми долучився нідерландський Червоний Хрест. Ще з травня організація забезпечує нічне розміщення для шукачів притулку, які не можуть отримати місце у звичайних центрах прийому.

Однак, останніми місяцями навіть ці додаткові можливості регулярно виявляються повністю заповненими. Екстрені заходи, які спочатку мали допомогти тимчасово зменшити навантаження на систему, вже не завжди дозволяють задовольнити потреби всіх людей.

Нічне розміщення є вимушеним рішенням, яке допомагає уникнути перебування просто неба, але не замінює повноцінного житла. Воно також не усуває основних причин кризи – тривалих міграційних процедур та нестачі житла в муніципалітетах. Якщо додаткових місць не знайдуть, гуманітарним організаціям може бути дедалі складніше забезпечувати необхідну допомогу.

Що це означає для українських біженців у Нідерландах

Окремої уваги потребує ситуація з українцями, які виїхали до Нідерландів через повномасштабну війну. Важливо розуміти, що українці, які користуються тимчасовим захистом, та шукачі притулку в Нідерландах перебувають у різних правових системах прийому.

Більшість українців, які отримали тимчасовий захист відповідно до європейських правил, не проходять стандартну процедуру надання притулку через IND на тих самих умовах, що й звичайні заявники. Для них передбачено окремий механізм перебування та розміщення, в організації якого важливу роль відіграють муніципалітети.

Відповідно, повідомлення COA про нестачу сотень місць у системі прийому шукачів притулку не означає, що така сама кількість українців найближчим часом втратить житло. Проте загальна житлова криза в Нідерландах може створювати труднощі і для українських громадян. Місцеві органи влади змушені одночасно забезпечувати житлом різні групи людей, а можливості для розширення місць проживання залишаються обмеженими.

Для українців це може означати складніший пошук муніципального розміщення, обмежений вибір місць проживання та труднощі з переходом із тимчасового житла до самостійної оренди. Особливо це стосується людей, які щойно прибувають до країни та ще не мають власного житла або знайомих, у яких могли б тимчасово зупинитися.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українські біженці в Чехії зможуть переходити з тимчасового захисту на довгострокову робочу карту (zaměstnanecká karta). Для цього в країні започаткують нову урядову програму.