Скільки можна заробити на "Новій пошті": зарплати працівників у 2026 році

В Україні зарплати у "Новій пошті" залежно від посади становлять від 17 000 до 38 000 грн, а оператори відділень у різних містах отримують у середньому 19 000-25 000 грн на місяць. Найбільше можуть заробляти кур'єри з власними вантажними автомобілями – від 50 000 грн, однак ця сума включає витрати на пальне та обслуговування транспорту.

Про це OBOZ.UA стало відомо з офіційного сайту компанії на якому розміщені відповідні вакансії. Рівень зарплати залежить від посади, міста, специфіки роботи, навантаження та можливих бонусів, а в деяких випадках – і від того, чи використовує працівник власний транспорт.

Скільки платять працівникам "Нової пошти"

Зарплати у "Новій пошті" відрізняються залежно від обов'язків та місця роботи. На вакансіях у відділеннях і логістичних центрах можна розраховувати на дохід приблизно від 20 до 38 тис. грн, хоча конкретна сума залежить від посади та умов працевлаштування.

Компанія пропонує офіційне оформлення та виплату зарплати двічі на місяць. При цьому під час оцінювання вакансій варто звертати увагу, чи вказана зарплата до сплати податків, чи йдеться про суму, яку працівник фактично отримуватиме на руки, а також чи включені в неї премії та інші додаткові виплати.

Найбільше на рівень доходу впливають характер роботи, інтенсивність навантаження та відповідальність. Наприклад, працівники, які займаються прийманням, переміщенням і сортуванням посилок, можуть отримувати більше через фізичну складність роботи, тоді як зарплати операторів залежать від специфіки обслуговування клієнтів і функціоналу конкретного відділення.

Які зарплати пропонують операторам, вантажникам та комплектувальникам

На вакансіях у відділеннях і терміналах "Нової пошти" пропонують різні рівні оплати. Найбільше заробітки відрізняються у працівників, які виконують фізичну роботу, а також у фахівців із додатковою відповідальністю. За наявними даними, зарплати на таких посадах становлять:

оператор поштового або вантажного відділення – від 20 000 до 32 000 грн, середній рівень становить близько 22 000 грн;

старший оператор або адміністратор відділення – від 25 000 грн;

приймальник вантажного відділення – від 24 400 до 26 400 грн;

комплектувальник замовлень на складі – близько 26 000-28 000 грн;

вантажник – від 23 000 до 38 000 грн залежно від інтенсивності роботи;

охоронник – близько 20 000-21 000 грн.

Таким чином, найбільші зарплати серед цих позицій можуть пропонувати вантажникам, а також працівникам, чия робота передбачає додаткову відповідальність або підвищене навантаження. Водночас вакансії операторів залишаються одним із варіантів працевлаштування для тих, хто хоче працювати без необхідності постійно переміщувати важкі посилки.

Скільки заробляють кур'єри та водії "Нової пошти"

Окремий напрямок роботи в компанії – доставка посилок. Рівень заробітку кур'єрів і водіїв залежить від маршруту, кількості замовлень, типу транспорту та того, чи надає автомобіль роботодавець.

Водії, які працюють на автомобілях компанії, можуть отримувати від 25 000 до 35 000 грн на місяць. Для кур'єрів передбачені різні умови залежно від способу доставки. Зокрема, зарплати становлять:

піший кур'єр – від 17 000 до 20 000 грн;

кур'єр на службовому автомобілі – від 25 000 до 27 000 грн;

кур'єр із власним вантажним автомобілем – до 50 000 грн і більше.

Однак, найвищий заробіток для кур'єрів із власним транспортом не варто сприймати як чистий дохід. До цієї суми можуть входити компенсації за пальне, амортизацію автомобіля та його поточне обслуговування. Тому фактичний прибуток після покриття витрат може бути нижчим.

У якому місті оператори "Нової пошти" заробляють найбільше

На зарплати впливає і регіон, у якому працює людина. Різниця між містами може бути пов'язана з місцевим ринком праці, попитом на працівників, навантаженням на відділення та особливостями роботи.

За наведеними даними, найвищі зарплати операторів пропонують у Львові та Києві. Водночас в інших великих містах рівень оплати також може бути доволі конкурентним. Орієнтовні зарплати операторів у різних містах України:

Місто Зарплата на місяць Львів 24 500 грн Київ 24 000-25 000 грн Ужгород 22 500 грн Івано-Франківськ 22 500 грн Одеса 22 000 грн Харків 21 500 грн Миколаїв 20 000 грн Дніпро 19 000 грн

Отже, у Львові оператори можуть отримувати в середньому близько 24 500 грн, а в столиці зарплата коливається в межах 24-25 тис. грн. У Харкові пропонують близько 21 500 грн, тоді як у Дніпрі рівень оплати, за наведеними даними, становить приблизно 19 тис. грн.

Окрім логістики та доставки, компанія працює над посиленням захисту власної інфраструктури від російських атак. Зокрема, "Нова пошта" створила власну систему протиповітряної оборони, яка вже має результати у збитті безпілотників.

Також компанія розвиває можливості для оперативного реагування на пожежі, що виникають внаслідок ворожих ударів. Частину таких загорянь на об'єктах можуть ліквідовувати власні працівники ще до прибуття підрозділів ДСНС.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у 2026 році найбільш високооплачуваними професіями в Україні стали переважно робітничі та будівельні спеціальності: штукатурам у жовтні пропонували до 90 тис. грн, а далекобійникам, мулярам і фасадникам – по 70 тис. грн. Найбільший річний приріст зарплат зафіксували в електриків, сантехніків і монтажників.