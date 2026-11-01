Що робити, якщо житло зниклого безвісти військового пошкоджене: інструкція

Родини військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин, можуть отримати компенсацію за пошкоджене внаслідок бойових дій житло, що належить таким особам. Для цього необхідно оформити опіку над майном зниклого військового – відповідний механізм діє в межах державної програми "Євідновлення".

Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету міністрів України №296 до Порядку №381. З 1 травня 2025 року опікуни над майном зниклих безвісти осіб отримали право оформлювати таку компенсацію.

Хто може отримати компенсацію

Якщо власник пошкодженої квартири або будинку визнаний судом безвісно відсутнім або має статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, компенсацію може отримати опікун над його майном. Водночас кошти оформлюються в інтересах власника, а відповідна інформація вноситься до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Цей механізм поширюється і на випадки, коли зниклий безвісти військовослужбовець є не єдиним власником житла, а його співвласником. Якщо для отримання компенсації потрібна згода такого співвласника, її також може надати опікун над його майном.

Як оформити опіку над майном зниклого військового

Самого статусу зниклого безвісти недостатньо для отримання компенсації – спочатку потрібно встановити опіку над майном.

Якщо військовослужбовець має статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, нотаріус може вжити заходів для встановлення опіки на підставі заяви заінтересованої особи або органу опіки та піклування. Для цього також використовуються відомості з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Якщо ж особу визнано безвісно відсутньою, підставою для встановлення опіки є відповідне рішення суду. Після опису майна нотаріус призначає опікуна та видає йому свідоцтво.

Важливо, що опікун не стає власником нерухомості. Він лише управляє майном в інтересах зниклої особи. Відповідно до Цивільного кодексу України, опікун зобов'язаний дбати про майно та використовувати його на користь власника.

Що потрібно перевірити перед оформленням компенсації

Якщо житло зниклого безвісти родича пошкоджене внаслідок війни, родині варто з'ясувати кілька важливих моментів:

чи має військовослужбовець відповідний правовий статус;

чи підтверджене його право власності на пошкоджене житло;

чи встановлена опіка над його майном;

чи відповідає нерухомість умовам державної програми "єВідновлення";

які документи та дії необхідні для подання заяви й отримання компенсації.

Нагадаємо, українці, чиє житло постраждало внаслідок російських обстрілів, можуть подати заяву на компенсацію за програмою "єВідновлення" через застосунок або портал "Дія". Також сервіс дає змогу зафіксувати пошкодження нерухомості та відстежувати статус розгляду заяви.

Як писав OBOZ.UA, сім’ї внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які евакуювалися ще у 2014 році та не змінювали місце проживання повторно після 1 січня 2022 року, можуть втратити право на виплати на дітей. Водночас народження дитини після початку повномасштабної війни та оформлення їй довідки ВПО не гарантують отримання допомоги.