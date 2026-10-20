Рахунки українців можуть заблокувати через звичайні перекази: як не потрапити в пастку

Українські ФОПи (фізичні особи-підприємці) можуть зіткнутися з перевірками, обмеженням операцій або блокуванням рахунку, якщо перекази викликають підозри фінансового моніторингу, а походження коштів неможливо підтвердити документально. Щоб уникнути проблем із банком і податковою, підприємцям варто розділяти особисті та бізнесові фінанси, правильно зазначати призначення платежів, зберігати підтвердження доходів і враховувати актуальні банківські ліміти.

Про це розповіла юристка Ольга Брус в коментарі медіа. За її словами, підприємцям важливо розрізняти переказ уже отриманого доходу на особисту картку та внесення власних коштів на підприємницький рахунок.

Чи можна ФОП переказувати гроші на власну картку

Фізичні особи-підприємці мають право користуватися коштами, отриманими від підприємницької діяльності, зокрема переказувати їх зі свого бізнес-рахунку на особистий. Сам по собі такий переказ не створює нового доходу, оскільки гроші не надходять від іншої особи, а лише переміщуються між рахунками одного власника.

Наприклад, підприємець отримав від клієнтів 80 тисяч гривень за надані послуги, ця сума вже врахована в його підприємницькому доході, а відповідні податкові зобов'язання виконані. Якщо після цього ФОП переказує 30 тисяч гривень на власну особисту картку для повсякденних витрат, повторно сплачувати податок із цих 30 тисяч лише через переказ не потрібно.

Проте важливо, щоб гроші мали зрозуміле походження, були належним чином відображені в обліку підприємця, а необхідні податки та збори були сплачені. Водночас підприємцям варто розділяти особисті та бізнесові фінанси. Для розрахунків із клієнтами, постачальниками та інших операцій, пов'язаних із підприємницькою діяльністю, слід використовувати рахунок ФОП.

Особиста картка призначена для приватних потреб. Використання її для систематичного приймання платежів від клієнтів може створювати додаткові питання щодо обліку доходів та дотримання банківських правил.

Коли переказ може призвести до додаткових податків

Найбільше податкових ризиків виникає у зворотній ситуації, коли підприємець переказує гроші з особистої картки на рахунок ФОП. Річ у тім, що для податкової служби таке надходження може потребувати пояснення. Якщо підприємець не може підтвердити, що гроші вже були враховані як підприємницький дохід або мають іншу підставу, яка не створює нового оподатковуваного доходу, виникає ризик додаткових податкових нарахувань.

Наприклад, ФОП отримав виручку від підприємницької діяльності, відобразив її в обліку та переказав на власний особистий рахунок. Через деякий час він вирішив повернути частину грошей на бізнес-рахунок, щоб оплатити товари або послуги. У такому випадку важливо мати документи, які підтверджують попереднє походження коштів та їх рух між рахунками.

Як пояснює Брус, податкова може наполягати на включенні внесених сум до підприємницького доходу, якщо ФОП не здатний документально підтвердити, що йдеться про раніше оподатковані кошти. Тому недостатньо просто написати у призначенні платежу "поповнення власними коштами".

Доцільно конкретизувати джерело грошей, наприклад зазначити, що це повернення раніше отриманої та врахованої підприємницької виручки за відповідний період. Однак, саме формулювання у платіжному дорученні не гарантує відсутності податкових претензій. Вирішальне значення мають реальне походження коштів, документи та відповідність операції правилам оподаткування.

Зокрема, підприємець може зберігати банківські виписки, договори, документи щодо отриманих доходів та інші підтвердження руху коштів. Якщо ж на підприємницький рахунок надходять особисті заощадження, які раніше не були підприємницьким доходом, податкові наслідки потрібно оцінювати окремо.

Які ліміти діють на перекази з картки на картку

Окреме питання для підприємців – банківські обмеження на перекази між картками. Важливо враховувати, що згаданий у вихідному матеріалі ліміт Національного банку України в розмірі 150 тисяч гривень на місяць був тимчасовим обмеженням на вихідні P2P-перекази.

Він діяв із 1 жовтня 2024 року до 31 березня 2025 року, тому вважати його загальним чинним лімітом НБУ у жовтні 2026 року некоректно. Водночас, банки можуть застосовувати власні обмеження відповідно до внутрішніх правил, оцінки ризиків клієнта та умов обслуговування.

Конкретні суми можуть відрізнятися залежно від банку, категорії клієнта й підтвердженого доходу. Для підприємців важливо розуміти різницю між звичайним картковим переказом та переказом за реквізитами IBAN. Переказ за IBAN здійснюється з використанням номера банківського рахунку. Він не є звичайною P2P-операцією за номером картки, тому до нього можуть застосовуватися інші правила та обмеження.

Водночас це не означає, що перекази за IBAN взагалі не контролюються банками. Такі операції також підлягають фінансовому моніторингу, а банк може запитати документи щодо походження коштів. Особливо уважними потрібно бути, якщо підприємець переказує значні суми між рахунками в різних фінансових установах.

Навіть коли обидва рахунки належать одній людині, банк може не одразу ідентифікувати операцію як переміщення власних коштів. Тому перед великим переказом доцільно уточнити актуальні ліміти, комісії та вимоги до документів безпосередньо у своєму банку.

Через які перекази банк може заблокувати рахунок ФОП

Банки зобов'язані перевіряти фінансові операції клієнтів відповідно до законодавства про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. При цьому фінансовий моніторинг не обмежується лише великими сумами. Підозру може викликати і порівняно невелика операція, якщо вона не відповідає звичній поведінці клієнта або має ознаки ризикової діяльності.

Наприклад, підприємець зазвичай отримує декілька платежів на місяць від постійних замовників. Однак раптово на його особисту картку починають надходити десятки переказів від незнайомих фізичних осіб, після чого гроші майже одразу переводяться на інші рахунки.

Для банку така активність може виглядати нетиповою та потребувати пояснення. Особливу увагу фінансові установи можуть звертати на операції, коли:

на рахунок регулярно надходять численні перекази від різних людей без зрозумілого економічного призначення;

отримані гроші майже одразу переказуються іншим особам;

обсяги операцій різко збільшуються та не відповідають заявленій діяльності або фінансовому профілю клієнта;

підприємець не може підтвердити походження коштів;

клієнт використовує особисті рахунки для операцій, які мають ознаки підприємницької діяльності.

Водночас жодна з цих ознак окремо не означає автоматичного блокування рахунку. Банк оцінює сукупність обставин, характер діяльності клієнта та наявні документи. Як пояснює Брус, особливу підозру можуть викликати операції, схожі на діяльність так званих дропів – людей, чиї рахунки використовують для транзиту чужих коштів, зокрема отриманих шахрайським шляхом.

Навіть якщо гроші переміщуються між рахунками однієї людини, незвична послідовність операцій може стати підставою для додаткової перевірки. Якщо клієнт відмовляється надавати необхідні документи або пояснення, банк за наявності законних підстав може обмежити проведення операцій чи відмовитися від подальшого обслуговування.

Які документи може вимагати банк

Під час фінансового моніторингу банк може попросити підприємця пояснити економічний зміст операції та підтвердити джерело надходження коштів. Перелік документів залежить від конкретної ситуації.

Наприклад, якщо гроші надійшли від підприємницької діяльності, можуть знадобитися договори із замовниками, рахунки, акти виконаних робіт, банківські виписки або інші документи, які підтверджують надання послуг чи продаж товарів. Якщо підприємець переказує особисті заощадження, банк може запитати документи, що пояснюють їх походження.

Зазначається, що це можуть бути довідки про доходи, документи щодо продажу майна, спадщини або інших законних джерел коштів. Важливо, що банк не обов'язково вимагає всі ці документи одночасно. Запит має стосуватися обставин конкретної операції та ризиків, які фінансова установа повинна перевірити.

Підприємцям варто відповідати на такі звернення у визначені строки. Ігнорування запиту може ускладнити перевірку та призвести до обмеження обслуговування. При цьому надання документів не завжди гарантує автоматичне проведення операції, адже банк повинен оцінити їх достатність і достовірність.

Що робити ФОП, якщо банк уже обмежив доступ до рахунку

Якщо банк призупинив операцію або встановив обмеження, насамперед потрібно з'ясувати причину такого рішення. Варто звернутися до банку через офіційний застосунок, контакт-центр або відділення та уточнити, які документи необхідно надати для перевірки.

Якщо обмеження пов'язане з фінансовим моніторингом, підприємцю потрібно підготувати підтвердження походження коштів і пояснення щодо відповідних операцій. Наприклад, якщо питання виникли через регулярні перекази між особистою карткою та рахунком ФОП, можуть допомогти банківські виписки, що показують послідовність руху грошей, а також документи щодо їх первинного отримання.

Водночас важливо розрізняти тимчасове обмеження окремої операції, відмову банку у проведенні платежу та припинення ділових відносин із клієнтом. Зазначається, що це різні ситуації, для яких можуть діяти різні процедури.

Якщо підприємець вважає дії банку неправомірними, він може подати офіційне звернення до фінансової установи, а за необхідності – скаргу до Національного банку України або захищати свої права в суді. Однак, банк не завжди може розкрити клієнту всі деталі фінансового моніторингу, зокрема інформацію, розголошення якої заборонене законодавством.

Чому не варто переказувати гроші ФОП через картки родичів

Окрему увагу підприємцям варто звернути на перекази між власними рахунками та рахунками членів родини. Навіть якщо йдеться про чоловіка, дружину, батьків або повнолітніх дітей, їхні банківські рахунки не вважаються власними рахунками підприємця.

Для банку переказ коштів родичу є операцією між різними фізичними особами. До такого платежу можуть застосовуватися правила, передбачені для переказів третім особам, а не для переміщення грошей між власними рахунками. Крім того, якщо підприємець систематично використовує картки родичів для отримання оплати від клієнтів, можуть виникнути запитання щодо фактичного отримувача доходу, його обліку та оподаткування.

Особливо ризиковою є ситуація, коли клієнти оплачують товари або послуги на картку члена родини, а потім ці кошти передаються підприємцю. Такі операції не слід маскувати під звичайні особисті перекази. Для підприємницьких розрахунків доцільно використовувати належним чином оформлені рахунки та передбачені законодавством способи приймання оплати.

Як шахраї використовують тему блокування рахунків

Підприємцям варто остерігатися не лише фінансових і податкових ризиків, а й шахрайських схем. Зловмисники можуть телефонувати від імені працівників банку, служби безпеки або правоохоронних органів та повідомляти про нібито підозрілі операції чи загрозу блокування рахунку.

Після цього людині пропонують терміново переказати кошти на так званий захищений або резервний рахунок. Насправді такий переказ може призвести до втрати грошей.

Справжні працівники банків не повинні вимагати повідомляти паролі, PIN-коди, одноразові коди підтвердження або переводити кошти на невідомі рахунки для їх "збереження". Якщо виникають сумніви щодо справжності дзвінка, необхідно самостійно зв'язатися з банком через офіційні канали.

Особливо небезпечно виконувати фінансові операції під психологічним тиском, коли співрозмовник вимагає негайних дій та погрожує втратою грошей. Якщо кошти вже переказані шахраям, потрібно якнайшвидше повідомити банк і звернутися до правоохоронців.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, з 1 листопада 2026 року Ощадбанк підвищить до 150 грн вартість обслуговування неактивних поточних рахунків без платіжної картки, тому новий тариф не стосуватиметься автоматично всіх власників банківських карток. Щоб уникнути несподіваних витрат, клієнтам варто перевірити давно не використовувані рахунки та уточнити в банку умови нарахування комісії.