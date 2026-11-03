П’яні ДТП та організація протестів з побиттям під будинком вчителя: що відомо про "медика швидкої", яка зібрала натовп біля військових під Києвом

"Людину вбили" військові у приватному будинку, "лікарка на колінах благає поліцію пропустити її" – новини з такими заголовками поширили 2 листопада найбільші українські новинні Telegram-канали з багатомільйонною аудиторію, але сумнівною репутацією. Жоден з каналів новину не перевірив, а джерелом інформація стала заява фейкової медикині швидкої допомоги Валентини Молодої.

Вал страшних повідомлень дав свій результат – до будинку в передмісті столиці на Петропавлівській Борщагівці, куди кликала Молода, прийшли сотні агресивних молодиків, розбили автівки поліції, почали вибивати ворота та влаштували бійки.

Про те, що в цьому будинку "катують та вбивають", заявила жінка в медичній формі, яка приїхала до будинку на "швидкій". OBOZ.UA встановив додаткову інформацію, хто така Валентина Молода та як вона змогла збурити вуличний протест. Виявляється, що це вже не перша акція з гучними заявами, яку влаштовувала жінка.

Зазначимо: OBOZ.UA намагався зв’язатись з Валентиною Молодою, але жоден з телефонів, номери яких вказано на її сторінках в соцмережах, не відповідав. Ми готові розмістити її коментар. Якщо вам відомо більше – пишіть нам на пошту obozrevatelfeedback@gmail.com.

Головне:

2 листопада найбільші українські Telegram-канали з сумнівною репутацією поширили без перевірки інформацію від "медикині" Валентини Молодої про те, що в приватному будинку на Петропавлівській Борщагівці "катують і вбивають людей". Це спровокувало масштабний протест зі збройними сутичками, пошкодженням майна поліції та спробами штурму.

За даними поліції, Нацгвардії та військового омбудсмана, будинок слугував тимчасовим пунктом дислокації військової частини для мобілізованих та осіб, які самовільно залишили частину (СЗЧ). Заяви про катування, загибель людей та масове незаконне утримання цивільних не підтвердилися, хоча четверо військовослужбовців дійсно мали травми і були направлені до медцентру.

хоча четверо військовослужбовців дійсно мали травми і були направлені до медцентру. Молода приїхала на спецтранспорті з логотипами приватної клініки "Мед-Престиж", яка припинила діяльність ще у 2023 році. Автомобіль був проданий у 2024 році як звичайний транспорт, а покупці порушили умову щодо обов'язкового демонтажу медичного маркування.

Валентина Молода є власницею клініки пластичної хірургії "Молода-я" (що не дає права надавати екстрену медичну допомогу), очолює ГО "Пліч-о-пліч" і під час подій поєднувала суперечливі ролі – медика, журналістки, волонтерки, не маючи офіційного підтвердження відповідних повноважень.

Інцидент не є першим у діяльності Молодої: у 2020 році вона вже організовувала подібний мітинг із залученням медіа у Львові, де вдарила підлітка (що стало предметом судового розгляду). Також вона фігурує в судових реєстрах через ДТП, керування транспортом у стані сп'яніння, переховування від органів досудового розслідування (дані збереглись в системі YouControl). Вона активно займається веденням антимобілізаційної риторики в соцмережах.

Як все відбувалось: коротко про Валентину Молоду

Зранку 2 листопада Валентина Молода разом з двома молодиками та ще однією жінкою приїхала до одного з приватних будинків на Петропавлівській Борщагівці (передмістя Києва). Жінка приїхала на "швидкій" та була в формі працівниці екстреної медичної допомоги.

Валентина вийшла в ефір TikTokу та закликала "збиратись" біля цієї будівлі, оголосила адресу. "Тут знаходяться люди, яких катують... Короче, ось така собі ситуація... Люди знаходяться в цій будівлі. Тут катують і вбивають людей. Так що люди, підтягуємось", – заявила вона під час ефіру.

У якості підтвердження своїх слів жінка демонструвала відео та розповідала, що всередині знаходяться щонайменше четверо чоловіків, які потребують медичної допомоги. Один з яких начебто має перелом хребта.

Повідомлення почали поширюватися в Telegram-каналах і місцевих чатах. До будинку прибували мешканці навколишніх житлових комплексів, а також люди, які називалися родичами військовослужбовців. Упродовж дня зібрався натовп. Частина присутніх намагалася вибити ворота.

Як проходила трансляція

Ситуація переросла у сутички. На місце прибули керівництво поліції Київської області й командування Національної гвардії. Під вечір приїхав навіть голова Офісу президента Кирило Буданов.

У поліції того ж дня заявили, що інформація про незаконне утримання людей та загибель громадянина не відповідає дійсності. Правоохоронці пояснили: будинок є місцем перебування військовослужбовців одного з підрозділів Нацгвардії. Йдеться про тимчасовий пункт дислокації військової частини. Там перебували мобілізовані чоловіки та військовослужбовці, затримані після самовільного залишення частини (СЗЧ). Вони очікували розподілу до військових частин і подальшого проходження служби.

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко особисто прибув на місце та провів кілька людей усередину, щоб показати умови перебування. Військові повідомили, що четверо чоловіків, які раніше самовільно залишили частину, мали травми. Згодом їх доправили до медичного центру Нацгвардії, де вони отримували допомогу.

Офіс військового омбудсмана також долучився до перевірки. Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що її представники працюють на місці разом із командуванням НГУ. За її словами, військовослужбовці перебувають у безпеці, їм надають необхідну медичну допомогу.

Тобто факт перебування військових у будинку підтвердився. Але заяви про катування, загибель людини та незаконне утримання великої кількості цивільних не підтвердились.

Швидка, якої не мало бути: кому належав автомобіль

Окрема частина цієї історії – автомобіль, на якому Валентина Молода приїхала до будинку. Це був білий фургон із зовнішніми ознаками швидкої допомоги та логотипом приватної клініки "Мед-Престиж". На машині були львівські номерні знаки ВС 3909 ЕО.

Авто Молодої

Як виглядає швидка

OBOZ.UA з’ясував, що цю машину пригнали в Україну у 2022-му з Німеччини та продавали як звичайну автівку, а не швидку.

Як з'ясували журналісти "Слідства.Інфо", медичний заклад, чиє маркування залишалося на автомобілі, вже не працював.

ТОВ "Мед-Престиж" зареєстрували у 2012 році в Миколаєві. Власник компанії Михайло Фурман розповів журналістам, що фактично клініка припинила діяльність ще у 2023 році. Хоча юридично підприємство не ліквідували, медичні послуги воно більше не надавало.

За словами Фурмана, компанія мала п'ять автомобілів швидкої допомоги. Один передали миколаївським військовим, а решту чотири продали. Автомобіль, який з'явився у Петропавлівській Борщагівці, був останнім у цьому списку. Його продали у 2024 році.

При цьому покупці мали прибрати з машини логотипи колишньої клініки.

"Умови продажу були такі, що вони знімуть всі наші "мед-престижівські" логотипи. Вони не мають права їздити з моєю торговою маркою. І представлятися власницею вона теж не має права", – заявив Фурман журналістам.

Отже, на момент подій у Петропавлівській Борщагівці автомобіль уже близько двох років не належав клініці, від імені якої фактично виступала Молода. А сам медичний заклад не працював.

Не "Мед-Престиж": чим насправді займається Валентина Молода

49-річна Валентина Молода має стосунок до іншого медичного бізнесу – клініки пластичної та естетичної хірургії "Молода-я". У компанії зазначена чинна медична ліцензія. Однак наявність ліцензії у клініки пластичної хірургії не означає автоматичного права надавати послуги екстреної медичної допомоги чи працювати службою швидкої допомоги.

Чим займається Молода

Крім того, за даними відкритих реєстрів, Молода пов'язана з кількома громадськими та медичними структурами. Серед них – ГО "Міжнародна асоціація лікарів-ін'єкціоністів в галузі естетичної медицини", Святошинська районна у місті Києві федерація дзюдо та єдиноборств, а також ТОВ "Медичний центр геронтології, реконструктивної, пластичної та естетичної хірургії, екстреної медицини "Прайм"".

Окрема цікава деталь – її зв'язок із громадською організацією "Пліч-о-пліч". За даними реєстрів, Молода є засновницею та представницею цієї організації. Саме від неї вона мала журналістське посвідчення, яке пред'являла під час подій у Петропавлівській Борщагівці.

Посвідчення Молодої

Таким чином, на місці конфлікту жінка фактично поєднувала кілька ролей: представлялася медиком, власницею приватної клініки, волонтеркою та журналісткою.

Саме по собі журналістське посвідчення громадської організації не є доказом порушення. Однак воно не підтверджує і наявності професійного журналістського статусу або повноважень діяти від імені медичного закладу.

Від кримінального провадження до ДТП: що є в судовому реєстрі

Історія Молодої не обмежується її медичними та громадськими проєктами. У відкритих судових документах є згадки про кримінальне провадження, дорожньо-транспортні пригоди та порушення правил дорожнього руху.

Зокрема, у 2020 році щодо неї зареєстрували кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. У матеріалах справи йшлося про конфлікт із хлопцем, якому Молода нібито дала ляпаса. Потерпілий звернувся до поліції.

OBOZ.UA вдалось встановити, що йдеться про львів’янина Андрія Лозанчина. Матір хлопця пані Лариса в коментарі OBOZ.UA назвала Валентину Молодою "аферистккою". Жінка розповіла, що Молода у 2020-му у Львові влаштувала мітинг під будинком вчителя кіностудії, який мав відносини з її повнолітньою донькою. На акції Валентина Молода запросила медіа та заявила, що вчитель розбещує усіх учнів.

Одним з учнів був 16-річний Андрій. Хлопець прийшов разом з іншими учнями школи, щоб захистити вчителя. Молода вдарила підлітка. "Ми з нею розмовляємо, я продовжую свою позицію відстоювати, і вона просто вдарила мене", – розповів співрозмовник.

За його словами, після інциденту родина звернулася до поліції, а щодо Молодої розпочалося кримінальне провадження за фактом завдання легких тілесних ушкоджень.

Чоловік підтверджує, що судовий процес тривав роками. Однак згодом він перестав відвідувати засідання, оскільки втомився витрачати на це час. За цей період він устиг пройти військову службу, отримати поранення та демобілізуватися.

"Мені набридло вже витрачати свій час, приходити на судові засідання, і я просто в один момент відпустив цю ситуацію", – пояснив він.

У 2021 році її внесли до обліку МВС як особу, що переховується від органів досудового розслідування або суду. Проте важливо: у червні 2026 року Молоду звільнили від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності. Це не є обвинувальним вироком і не означає, що суд визнав її винною.

Перебувала у розшуку

Є в судовому реєстрі й документи щодо дорожніх пригод.

В одному з них описано ДТП у Петропавлівській Борщагівці. За матеріалами справи, жінка, керуючи Mercedes, рухалася вулицею Жовтневою, не вибрала безпечної швидкості, не врахувала дорожньої обстановки та не впоралася з керуванням. У результаті автомобіль наїхав на ворота, які отримали механічні пошкодження.

Того ж дня, за матеріалами іншого провадження, поліцейські намагалися зупинити її автомобіль у Києві. На вимогу патрульних вона не відреагувала, тож правоохоронці були змушені переслідувати транспортний засіб.

Після зупинки, як зазначено в матеріалах справи, поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння: запах алкоголю з рота, тремтіння пальців рук та почервоніння обличчя. Від проходження огляду жінка відмовилася.

Інший судовий документ стосується ДТП у Східниці 12 червня 2022 року. За матеріалами справи, керуючи Infiniti FX35, Молода потрапила в аварію, після чого залишила місце пригоди. Також у документі йдеться про те, що після ДТП вона вживала алкоголь до проведення огляду уповноваженою особою.

Від пластичної хірургії до протестів проти мобілізації

Ще одна складова публічної діяльності Молодої – її активність у соціальних мережах. Вона публікувала відео та фото, на яких вона робить серйозні пластичні операції. При тому в соцмережах ширяться чутки про те, що жінка "шукала, де купити диплом". Про те, що Молода працює без диплому, також ходили чутки і у Львові. Окрім медичної практики, вона позиціонує себе як громадська активістка та авторка розслідувань.

У своїх публікаціях і відео Молода порушує тему мобілізації, критикує дії державних органів та закликає українців виходити на протестні акції. Зокрема, вона використовувала формулювання про те, що український народ "перетворився на м'ясо для них".

Ким ще працювала Молода

Після подій у Петропавлівській Борщагівці ця діяльність набула особливого значення. Адже йдеться вже не просто про публічну критику мобілізації, а про поширення конкретних тверджень щодо нібито катувань військовослужбовців, які не були підтверджені правоохоронцями.

Історія у Петропавлівській Борщагівці поставила низку запитань не лише до військового командування, а й до самої Валентини Молодої.

Якщо військовослужбовці перебували в неналежних умовах або потребували медичної допомоги, це має бути предметом незалежної перевірки. Але заяви про катівню, загиблого та десятки незаконно утримуваних людей не можуть ставати підставою для масового зібрання біля військового об'єкта без перевірки фактів.

Історія Валентини Молодої показала, наскільки швидко непідтверджена інформація, підкріплена образом медика та автомобілем швидкої допомоги, може перерости у масштабний конфлікт. А питання про те, хто і з якою метою поширював ці заяви, досі потребує відповідей.

Зазначимо, OBOZ.UA направить офіційні запити в МОЗ та перевірить наявність у Валентини Молодої диплома про наявність вищої медичної освіти. Далі буде...