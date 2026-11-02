ПриватБанк зарахує 2 тис. грн на спеціальні картки: хто з українців отримає гроші у листопаді

У листопаді 2026 року українці від 40 років можуть оформити через ПриватБанк спеціальну картку для отримання 2000 грн за програмою "Скринінг здоров’я 40+". Гроші дозволять витратити лише на профілактичне медичне обстеження, а якщо не використати їх протягом двох місяців після зарахування, вони повернуться до державного бюджету.

OBOZ.UA дослідив, що потрібно знати українцям. Йдеться про державну програму "Скринінг здоров’я 40+", яка покликана допомогти виявляти поширені захворювання на ранніх стадіях. Скористатися нею можуть громадяни, яким уже виповнилося 40 років, зокрема й ті, хто відзначатиме ювілей саме в листопаді 2026 року.

Хто може отримати 2000 грн від ПриватБанку

Програма "Скринінг здоров’я 40+" передбачає надання українцям віком від 40 років коштів на проходження профілактичного медичного огляду. Розмір допомоги становить 2000 грн, а отримати її можна один раз на рік. У листопаді ПриватБанк продовжить відкривати для клієнтів спеціальні карткові рахунки, на які надходитимуть гроші в межах цієї державної ініціативи.

Важливо, що право на участь у програмі мають не лише ті, кому вже виповнилося 40 років раніше. Якщо день народження припадає на листопад 2026 року, людина також зможе подати заявку після досягнення відповідного віку. Чекати наступного календарного року для цього не потрібно.

Основна мета програми – виявляти захворювання, які тривалий час можуть розвиватися без очевидних симптомів. Зокрема, під час обстеження увагу приділятимуть трьом напрямам:

порушенням роботи системи кровообігу – йдеться про виявлення ризиків і патологій, пов'язаних із серцево-судинною системою;

ендокринним захворюванням – зокрема, перевірятимуть ризики цукрового діабету та інших порушень обміну речовин;

психічному здоров'ю – програма також передбачає увагу до можливих ментальних розладів.

Таким чином, допомога має не загальний характер, а спрямована саме на профілактику та ранню діагностику. Водночас пройти обстеження можна не в будь-якому медичному закладі, а лише в тих, які беруть участь у програмі Міністерства охорони здоров'я.

Як відкрити спеціальну картку в ПриватБанку

Для отримання державних коштів спочатку потрібно оформити спеціальний картковий рахунок. У ПриватБанку передбачили два способи – дистанційне оформлення або звернення безпосередньо до банківського відділення.

Перший варіант підійде тим, хто користується смартфоном і має необхідні цифрові документи. Для дистанційного оформлення знадобляться:

смартфон із безконтактним модулем NFC;

застосунок державного сервісу Дія;

цифрове посвідчення особи – ID-картка.

За наявності цих інструментів можна скористатися онлайн-форматом оформлення спеціальної картки. Для тих, кому зручніше вирішувати банківські питання особисто, доступний інший спосіб. Потрібно прийти до відділення ПриватБанку та оформити пластикову картку. За бажанням клієнт також може отримати її цифровий аналог у банківському застосунку.

Такий варіант може бути зручнішим для людей, які не користуються сучасними смартфонами або не хочуть самостійно проходити процедуру через електронні сервіси. Однак, відкриття картки саме по собі ще не означає автоматичного зарахування 2000 грн. Для отримання допомоги потрібно виконати ще один крок.

Що потрібно зробити, щоб отримати виплату

Після відкриття спеціального рахунку необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) і подати заяву на отримання допомоги. Саме після оформлення відповідного звернення кошти мають бути зараховані на картку.

Тобто процедура передбачає кілька послідовних етапів: спочатку людина відкриває спеціальний рахунок у ПриватБанку, потім подає заяву через ЦНАП, після чого очікує на зарахування державної допомоги. Важливо не плутати відкриття картки з фактичним оформленням виплати.

Якщо рахунок уже є, але заяву на участь у програмі не подано, розраховувати на автоматичне надходження грошей не варто. Тому тим, хто планує скористатися програмою в листопаді, варто заздалегідь уточнити порядок оформлення та підготувати необхідні документи.

На що дозволять витратити 2000 грн і коли гроші повернуть державі

Отримані кошти матимуть виключно цільове призначення. Їх можна використати лише для оплати профілактичного медичного обстеження в закладах, які зареєстровані в програмі Міністерства охорони здоров'я. Для визначення відповідних медичних установ використовуються спеціальні коди категорій торговців (MCC). У межах програми зазначені такі коди:

MCC 8011;

MCC 8062;

MCC 8099;

MCC 8071.

Витратити державні гроші на звичайні покупки, оплату комунальних послуг або інші потреби не вийде. Так само не передбачена можливість зняти 2000 грн готівкою чи переказати їх на інший банківський рахунок. Окремо встановлено строк використання допомоги. Після зарахування грошей на спеціальну картку людина має два місяці, щоб оплатити ними медичне обстеження.

Якщо протягом цього періоду кошти залишаться невикористаними, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Тому після отримання виплати не варто відкладати запис до лікаря на невизначений час, потрібно заздалегідь знайти медзаклад, який бере участь у програмі, та спланувати проходження обстеження.

Чи можна отримати допомогу повторно

Державна програма передбачає щорічне надання 2000 грн на профілактичне обстеження. Тобто йдеться не про щомісячну виплату, а про цільову допомогу, якою можна скористатися один раз на рік за умови відповідності вимогам програми.

Важливо також враховувати, що ці кошти не є вільною грошовою допомогою. Їхнє призначення – оплата медичних послуг, тому правила використання картки обмежують можливість інших операцій.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, з 1 листопада 2026 року, Ощадбанк запровадив плату в розмірі 150 грн за обслуговування неактивних поточних рахунків без платіжних карток. Йдеться про рахунки, якими люди тривалий час не користувалися, але які залишилися відкритими в банку. Новий тариф не поширюється автоматично на всі пенсійні та зарплатні картки, тому клієнтам варто перевірити свої рахунки й уточнити, чи стосуються їх зміни.