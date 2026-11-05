Повернення на роботу може залишити українців без пенсії: кого стосується особливе правило

Більшість українських пенсіонерів можуть одночасно отримувати зарплату та пенсію, однак для тих, хто повертається на роботу за спеціальністю, за якою призначили пенсію за вислугу років, виплати призупиняють. Щоб не втратити належні доплати й не повертати переплачені кошти, про працевлаштування або звільнення потрібно обов'язково повідомляти Пенсійний фонд України (ПФУ).

Про це повідомляє Державна служба України з питань праці. Українцям слід пам'ятати, що для окремих категорій пенсіонерів працевлаштування може стати підставою для тимчасового припинення виплат.

Чи можна одночасно отримувати пенсію та зарплату

Українське законодавство не забороняє пенсіонерам продовжувати трудову діяльність після призначення пенсії. Людина може залишатися на попередньому робочому місці або влаштуватися до іншого роботодавця, не втрачаючи права на призначені пенсійні виплати.

Після виходу на пенсію українець може мати одразу два джерела доходу – зарплату за виконання трудових обов'язків і пенсію, яку виплачує держава. Така можливість особливо важлива для людей, яким не вистачає пенсійних коштів на повсякденні витрати або які хочуть продовжувати професійну діяльність.

Крім того, роботодавець не має права звільнити працівника лише через те, що той досяг пенсійного віку. Припинення трудових відносин можливе тільки на законних підставах, передбачених трудовим законодавством. Наприклад, підставою для звільнення можуть бути скорочення штату, систематичне невиконання трудових обов'язків за наявності передбачених законом умов або інші порушення, визначені законодавством.

Саме отримання пенсії не є причиною для припинення трудового договору. Водночас важливо розрізняти звичайну пенсію за віком і пенсію за вислугу років. Для останньої передбачено окремі обмеження, які можуть безпосередньо вплинути на виплати після повернення людини до роботи.

Чому після працевлаштування потрібно повідомити Пенсійний фонд

Попри те, що більшість пенсіонерів можуть без обмежень поєднувати роботу та отримання пенсії, про зміну трудового статусу необхідно повідомляти Пенсійний фонд України. Зазначається, що це стосується як працевлаштування, так і звільнення з роботи або реєстрації підприємницької діяльності.

Причина полягає в тому, що деякі пенсійні надбавки та підвищення передбачені виключно для непрацюючих пенсіонерів. Якщо людина отримувала таку доплату, а потім офіційно працевлаштувалася, право на неї може бути втрачено на період роботи. Якщо пенсіонер не повідомить про зміну обставин і продовжить отримувати виплати з урахуванням надбавки, на яку вже не має права, виникне переплата. Такі кошти Пенсійний фонд може вимагати повернути.

Тому після працевлаштування важливо своєчасно передати відповідну інформацію до ПФУ. Аналогічно потрібно діяти й після звільнення, повідомити про припинення роботи, щоб за наявності підстав пенсіонеру могли відновити виплати надбавок, передбачених для непрацюючих громадян.

Таким чином, працевлаштування не позбавляє людину основної пенсії, але може вплинути на загальний розмір щомісячних виплат. Саме тому приховування інформації про роботу може обернутися не лише втратою окремих доплат, а й необхідністю повертати надміру отримані гроші.

Кому не дозволяють одночасно отримувати пенсію та зарплату

Окремі правила діють для українців, яким призначили пенсію за вислугу років. Йдеться про громадян, які отримали право на достроковий вихід на пенсію завдяки тривалості роботи за певною професією або спеціальністю.

Якщо людина після оформлення такої пенсії знову працевлаштовується на посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплату пенсії на період роботи припиняють. Тобто в цьому випадку одночасно отримувати зарплату за відповідною посадою та пенсію за вислугу років не можна.

Наприклад, колишній учитель оформив пенсію за вислугу років, але згодом вирішив повернутися до викладання та знову влаштувався працювати вчителем. У такій ситуації пенсійні виплати йому припинять на час роботи на посаді, яка дає право на цей вид пенсії.

Водночас це не означає, що людина взагалі втрачає право на пенсійне забезпечення. Після звільнення з відповідної посади виплату пенсії за вислугу років можуть поновити. Є й інший варіант, пенсіонер може змінити професійну діяльність і влаштуватися на роботу, яка не дає права на призначення пенсії за вислугу років.

У такому разі він зможе продовжувати отримувати раніше призначену пенсію та одночасно заробітну плату. Отже, вирішальне значення має не сам факт працевлаштування, а те, яку саме посаду обіймає людина після оформлення пенсії за вислугу років.

Як отримувати пенсію та зарплату після досягнення пенсійного віку

Для українців, які отримують пенсію за вислугу років, передбачена ще одна можливість. Після досягнення загальновстановленого пенсійного віку вони можуть звернутися до Пенсійного фонду із заявою про перехід на пенсію за віком.

Зазначається, що це важливо для тих, хто хоче продовжувати працювати за своєю спеціальністю та водночас не втрачати пенсійні виплати. Після переходу на пенсію за віком людина може офіційно працювати й отримувати зарплату разом із пенсією.

Таким чином, українцям, які вийшли на пенсію за вислугу років, варто враховувати обмеження перед поверненням до роботи. Якщо ж людина вже досягла загального пенсійного віку, перехід на пенсію за віком може дозволити їй поєднувати обидва джерела доходу.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українцям, які отримують пенсію та тимчасово перебувають за кордоном або на окупованих територіях, необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня, інакше можуть виникнути проблеми з продовженням пенсійних виплат. Для цього потрібно підтвердити свою особу через передбачені Пенсійним фондом України процедури.