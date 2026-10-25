Популярний серед українців продукт може різко здорожчати: що буде з цінами у 2027 році

Через поширення африканської чуми свиней поголів’я в Україні скорочується, а закупівельні ціни на живих свиней на тиждень із 26 жовтня до 1 листопада 2026 року можуть становити 72-73 грн/кг. Якщо втрати триватимуть, наступного року в галузі прогнозують дефіцит і можливе зростання закупівельних цін значно вище 100 грн/кг, що створює ризики подорожчання свинини для споживачів.

Про це йдеться у щотижневому прогнозі асоціації "М’ясна галузь", який цитує сайт "Агробізнес". Водночас ситуація на ринку залишається неоднорідною, у регіонах, де фіксують спалахи хвороби, закупівельні ціни знижуються через надлишок пропозиції, тоді як загальне скорочення поголів’я створює передумови для подальшого подорожчання продукції.

Чому свинина може різко подорожчати

Однією з головних загроз для українського свинарства залишається африканська чума свиней, це небезпечне вірусне захворювання, яке вражає свиней і може призводити до значних втрат поголів’я. Воно не становить небезпеки для здоров’я людей, однак завдає серйозних збитків тваринницьким підприємствам і приватним господарствам.

Поширення АЧС створює складну ситуацію для виробників. У районах, де виникають спалахи, власники господарств можуть намагатися швидше реалізувати тварин, щоб зменшити ризики втрат. Унаслідок цього на місцевих ринках збільшується пропозиція свиней, а закупівельні ціни знижуються.

Однак така ситуація не означає, що свинина залишатиметься дешевою в довгостроковій перспективі. Якщо через хворобу поголів’я продовжить скорочуватися, виробникам буде складніше забезпечувати ринок необхідною кількістю тварин. Відновлення стада потребує часу, а отже, наслідки нинішніх втрат можуть позначитися на пропозиції м’яса через кілька місяців або навіть років.

В асоціації попереджають, що за збереження нинішніх тенденцій протягом року ринок може зіткнутися з гострим дефіцитом свиней живою вагою. За оцінками представників галузі, закупівельні ціни тоді можуть зрости значно вище 100 грн за кілограм.

Водночас це прогноз щодо вартості живих свиней, а не готової свинини в магазинах. Роздрібна ціна залежатиме також від витрат на забій, переробку, транспортування, зберігання та торгівлю, а також від конкуренції з імпортною продукцією.

Скільки коштуватимуть свині наприкінці жовтня

Перші ознаки зміни цінової ситуації вже помітні на ринку закупівлі живих свиней. На тиждень із 26 жовтня до 1 листопада 2026 року асоціація прогнозує ціну на рівні 72-73 грн за кілограм живої ваги, це приблизно на 6% більше, ніж тижнем раніше.

Однак, зростання не охоплює всі регіони однаковою мірою, у місцевостях, де поширюється африканська чума свиней, закупівельні ціни продовжують знижуватися. Причина полягає в різниці між короткостроковою ситуацією на місцевому ринку та загальними перспективами галузі.

Коли виробники одночасно намагаються реалізувати більше тварин, ціна може падати навіть на тлі скорочення поголів’я в країні. Проте в міру зменшення кількості свиней, доступних для подальшого вирощування та забою, баланс попиту й пропозиції може змінитися.

На початку жовтня представники галузі очікували більш помірного подорожчання. Виконавчий директор асоціації Микола Бабенко прогнозував, що до кінця року вартість живих свиней може зрости максимум на 5%. Водночас він застерігав, що у разі нових спалахів АЧС ціна здатна знизитися приблизно до 70 грн за кілограм.

Нинішній прогноз щодо можливого перевищення позначки 100 грн за кілограм стосується вже перспектив наступного року й залежить від того, наскільки серйозними виявляться втрати поголів’я.

В Україні стало менше свиней: що показує статистика

Дані Державної служби статистики свідчать про скорочення загальної кількості свиней в Україні. На початок вересня 2026 року в господарствах налічувалося 4,64 млн голів, це на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас зміни відбуваються нерівномірно залежно від типу господарств. Промислові підприємства, навпаки, збільшили поголів’я приблизно на 7,5-8% – до 3,37 млн свиней. Натомість у господарствах населення кількість тварин скоротилася на чверть і становила 1,26 млн голів.

Таким чином, приватні господарства втрачають значну частину поголів’я, тоді як промислові виробники нарощують свою присутність на ринку. Нині на підприємства припадає близько 65,9% виробництва свинини.

Скорочення кількості свиней у домогосподарствах має значення не лише для самих власників тварин. Приватне свинарство традиційно забезпечує частину внутрішньої пропозиції м’яса, тому зменшення поголів’я в цьому сегменті може впливати на загальну структуру виробництва.

Крім того, відновлення стада потребує фінансових ресурсів, кормів, ветеринарного контролю та часу на вирощування нових тварин. Якщо господарства через спалахи захворювання втрачають свиней і не можуть швидко відновити їхню кількість, пропозиція на ринку може скорочуватися й надалі.

Дешевий імпорт поки стримує зростання цін

На український ринок впливає не лише внутрішнє виробництво, а й імпорт свинини. Закордонні постачання дають змогу частково компенсувати нестачу вітчизняної продукції та стримувати подорожчання.

За даними, наведеними в галузевому матеріалі, у січні-серпні 2026 року Україна імпортувала 26,9 тис. тонн свинини. Зазначається, що це в 1,8 раза більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Збільшення імпорту свідчить про зростання ролі закордонної продукції в забезпеченні внутрішнього ринку. Якщо вітчизняні виробники не зможуть задовольнити попит, імпорт може й надалі залишатися одним із механізмів компенсації дефіциту.

Водночас імпорт не гарантує, що роздрібні ціни залишатимуться незмінними. На вартість продукції впливають закупівельні ціни за кордоном, валютний курс, логістика, митні умови та витрати українських торговельних мереж.

Для порівняння, у галузевому огляді наводяться такі орієнтири, у Німеччині напівтуші кондиційних свиней на біржі VEZG коштували близько 70,6 грн за кілограм, а в Польщі живі свині – приблизно 50,3 грн за кілограм. Показники стосуються різних категорій продукції, тому їх не можна безпосередньо прирівнювати до українських закупівельних цін.

Проте вони демонструють, чому імпортна продукція може створювати цінову конкуренцію для вітчизняних виробників. Якщо закупівельна вартість за кордоном залишається нижчою, постачання з інших країн може допомагати стримувати внутрішнє подорожчання.

З іншого боку, надмірна залежність від імпорту робить ринок чутливішим до змін зовнішньої кон’юнктури. Тому для стабільності цін важливо не лише забезпечувати поставки з-за кордону, а й підтримувати українське виробництво.

Наслідки африканської чуми свиней не обмежуються безпосередніми втратами тварин. Після спалаху підприємствам необхідно відновлювати поголів’я, організовувати ветеринарний контроль і поступово повертатися до попередніх виробничих показників.

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