Популярний овоч в Україні може різко подорожчати взимку: скільки коштуватиме кілограм

В Україні взимку 2026-2027 років якісна картопля може подорожчати до 15-20 гривень за кілограм через скорочення врожаю, проблеми зі зберіганням, дефіцит працівників та обмежені можливості імпорту. Нині господарства продають якісну картоплю приблизно по 8-9 гривень за кілограм, тоді як у супермаркетах середня ціна вже становить близько 16,9 гривні, а подальша вартість залежатиме від зимових запасів і ситуації на ринку.

Про це повідомляють аналітики EastFruit. У жовтні на українському ринку сформувалася суттєва різниця між цінами виробників та вартістю картоплі в роздрібних торговельних мережах.

За наведеними галузевими оцінками, якісну картоплю на рівні господарств продають приблизно по 8-9 гривень за кілограм. Натомість продукція з дефектами, неправильною формою або іншими недоліками коштує значно дешевше – від 3 до 6 гривень за кілограм.

До 20 гривень за кілограм: якими можуть бути ціни взимку

За прогнозом аналітиків, найбільше подорожчання якісної картоплі можливе в лютому 2027 року, вартість продукції може досягти 15-20 гривень за кілограм на рівні виробників. Якщо порівнювати цей прогноз із нинішніми цінами господарств, різниця виявляється суттєвою.

Зараз якісну картоплю реалізують приблизно по 8-9 грн/кг. Якщо взяти середню поточну ціну 8,5 гривні, то підвищення до 15 гривень означатиме подорожчання приблизно на 76%. Якщо ж вартість досягне 20 гривень, зростання порівняно з нинішнім рівнем становитиме близько 135%.

Тобто за такого сценарію якісна картопля у виробників може подорожчати більш ніж удвічі. Водночас ідеться саме про прогноз, а не про вже встановлену ціну. Реальна ситуація залежатиме від обсягів запасів, темпів їх реалізації, якості продукції та попиту протягом зимових місяців.

Чому в Україні може виникнути дефіцит якісної картоплі

Головною проблемою цього сезону є не лише кількість зібраного врожаю, а й його якість. За словами експертів, через спекотну погоду врожай картоплі в західних регіонах України виявився приблизно на 30% меншим. Зазначається, що це суттєве скорочення для територій, які відіграють важливу роль у виробництві картоплі.

Однак, навіть зібраний урожай не завжди відповідає вимогам до продукції, яку можна тривалий час зберігати та продавати взимку. Частина бульб має пошкодження, деформації або інші недоліки. Також виробники повідомляють про значну кількість дрібної картоплі та поширення сухої гнилі.

У результаті на ринку може виникнути ситуація, коли картопля загалом є в продажу, але якісної продукції, придатної для тривалого зберігання, бракує. Саме така різниця між загальною кількістю врожаю та обсягами товарної картоплі може стати одним із ключових чинників зимового подорожчання.

Одним із чинників, які погіршують якість цьогорічної картоплі, виробники називають суху гниль. Зазначається, що це захворювання бульб, яке може проявлятися під час зберігання та призводити до поступового руйнування тканин картоплі.

Особливо небезпечна ситуація, коли у сховище потрапляє продукція, що вже має пошкодження або зараження. За несприятливих умов частина запасів може втратити товарний вигляд і стати непридатною для реалізації. Для господарств це означає додаткові збитки, оскільки навіть після збирання врожаю немає гарантії, що вся картопля збережеться до весни.

Чому взимку картопля може дорожчати навіть за наявності запасів

Після завершення основного періоду збирання врожаю значна частина картоплі поступово переходить із відкритого ринку до сховищ. Упродовж осені господарства реалізують частину продукції, а решту залишають на зиму. Проте тривале зберігання потребує додаткових витрат.

Виробники мають підтримувати необхідні умови у приміщеннях, оплачувати електроенергію, роботу персоналу та контролювати стан запасів. Крім того, під час зберігання картопля природним чином втрачає частину маси, а окремі бульби можуть псуватися. Тому фактичний обсяг товарної продукції, який залишиться на продаж у лютому чи березні, може бути меншим, ніж кількість картоплі, закладеної на зберігання восени.

Якщо якісних запасів виявиться недостатньо, конкуренція між покупцями за продукцію зростатиме. У такій ситуації господарства, які мають сучасні сховища, отримають перевагу. Вони зможуть довше утримувати картоплю в належному стані та реалізовувати її тоді, коли пропозиція на ринку скоротиться.

Імпорт може не врятувати ситуацію

У роки, коли внутрішнього врожаю недостатньо, український ринок може частково компенсувати дефіцит за рахунок імпортної продукції. Однак, цього сезону можливості для таких постачань можуть бути обмеженими.

За оцінкою аналтиків, європейські виробники також зіткнулися з проблемами врожайності. На тлі скорочення пропозиції європейські країни вже законтрактували значні обсяги картоплі з Єгипту, збирання цього врожаю розпочинається у грудні.

Тому українським імпортерам не варто розраховувати, що значні обсяги відносно доступної картоплі з Єгипту обов'язково залишаться вільними для закупівлі.

Навіть якщо імпортна картопля буде доступною, її ввезення в Україну не завжди виявиться економічно вигідним. Однією з головних проблем залишаються транспортні витрати. Перевезення великих партій овочів потребує вантажного транспорту, пального, водіїв та організації логістики.

Нині ринок стикається з дефіцитом водіїв, подорожчанням пального та іншими логістичними труднощами, усе це збільшує собівартість імпортної продукції. Якщо закупівельна ціна картоплі за кордоном уже є високою, після транспортування, оформлення та доставки до торговельних мереж вона може виявитися ще дорожчою.

Ще одна проблема виробників – нестача робочої сили. Після збирання врожаю картоплю необхідно перебрати, відсортувати за розміром і якістю та підготувати до зберігання або продажу. Робота потребує значної кількості працівників, особливо в господарствах, де процеси не повністю автоматизовані.

Однак знайти необхідну кількість людей стає дедалі складніше. Через гострий дефіцит персоналу оплата праці на сортуванні картоплі сягає 800-1000 гривень на день. Для виробників це означає збільшення витрат на підготовку продукції до реалізації.

Ціни на продукти в супермаркетах

Загалом, за даними "Мінфіну", українські супермаркети наразі продають картоплю по 15,3-16,5 грн/кг. Зокрема:

Auchan – 15,30 грн/кг;

Як може змінитись вартість овочу в Україні. Джерело: Auchan

АТБ – 14,49 грн/кг;

Чому овоч може стрімко подорожчати. Джерело: АТБ

"Сільпо" – 15 грн/кг;

Яка вартість овочу в супермаркетах. Джерело: "Сільпо"

Megamarket – 18,50 грн/кг.

Вартість картоплі взимку може зрости. Джерело: Megamarket

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