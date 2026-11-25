Популярна крупа дорожчає швидше, ніж очікували: скільки тепер коштує та що буде далі

У листопаді гречка в Україні подорожчала ще на 4,71%, а в окремих супермаркетах її вартість уже становить 89,90-99 грн за кілограм, що підтверджує попередній прогноз про зростання цін до понад 85 грн. Подальшого здешевлення найближчим часом не очікують через скорочення посівних площ, високі закупівельні ціни на зерно та витрати на переробку, енергію й логістику.

Про відповідне здорожчання раніше повідомляв аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка в коментарі медіа. Наразі ситуація на ринку демонструє, що цей прогноз був не безпідставним.

Після осіннього збору врожаю очікуваного сезонного зниження цін не відбулося, а крупа продовжує дорожчати. При цьому темпи зростання дещо сповільнилися: якщо у жовтні гречка додала в ціні 7,72%, то в листопаді подорожчання становило 4,71%.

Прогноз про гречку по 85 грн уже справджується

Наприкінці серпня експерти попереджали, що гречка в Україні може подорожчати приблизно на 10-15%. За максимального сценарію середня вартість кілограма крупи мала перевищити 85 грн. Тоді середню ціну оцінювали у 75,17 грн/кг, а підвищення на 15% означало б зростання до 86,45 грн.

Зокрема, Гопка пояснював, що на ціну впливатимуть витрати на переробку, електроенергію, пальне та пакування. Водночас, експерти не прогнозували дефіциту, оскільки нового врожаю, за очікуваннями, мало вистачити для забезпечення внутрішнього ринку.

Тепер цінова ситуація демонструє реалізацію цього сценарію. У великих торговельних мережах гречка вже коштує дорожче за прогнозовану позначку у 85 грн, а в деяких магазинах ціна наближається до 100 грн за кілограм і навіть перевищує її. Важливо, що прогноз стосувався можливого середнього рівня цін, а не вартості в кожному окремому супермаркеті.

Чому гречка дорожчає навіть після збору врожаю

Зазвичай після завершення збору врожаю покупці очікують сезонного зниження цін на продукти. Однак, із гречкою цього року ситуація склалася інакше. Навіть після осінніх жнив її вартість продовжує зростати, а причини пов'язані як із виробництвом, так і з ситуацією на внутрішньому ринку.

Одним із головних факторів стало скорочення площ, відведених під вирощування гречки. У 2026 році українські аграрії засіяли нею близько 48,6 тис. гектарів, це приблизно на 17% менше, ніж роком раніше. Частина фермерів віддає перевагу іншим культурам, які можуть забезпечити вищу прибутковість, зокрема соняшнику, сої та кукурудзі.

Через скорочення посівів пропозиція гречки на ринку залишається обмеженою, а можливості для формування значних запасів зменшуються.

Урожаю вистачає, але ринок залишається вразливим

За прогнозами, у 2026 році Україна мала зібрати близько 83 тис. тонн гречки. Водночас внутрішнє споживання оцінюють приблизно у 75 тис. тонн на рік. Тобто очікуваний обсяг виробництва лише трохи перевищує потреби країни.

За таких умов ринок фактично перебуває на межі балансу між виробництвом та споживанням. Навіть якщо загального обсягу зерна вистачає, можливості для накопичення значних перехідних запасів залишаються невеликими.

Будь-які зміни у виробництві, закупівельних цінах, переробці чи логістиці можуть швидко впливати на кінцеву вартість крупи. Саме тому наявність нового врожаю не стала гарантією здешевлення гречки в магазинах.

Додатковий тиск на роздрібні ціни створює подорожчання сировини. Восени закупівельні ціни на зерно гречки у виробників піднялися до 38-41 тис. грн за тонну. За наведеними даними, це приблизно вдвічі більше, ніж торік.

Переробники змушені закуповувати сировину дорожче, а потім враховувати ці витрати у вартості готової крупи. Крім закупівельної ціни, на собівартість продукції впливають електроенергія, пальне, робота обладнання, пакування та доставка до торговельних мереж.

У результаті подорожчання відбувається на кількох етапах виробничого ланцюга. І навіть якщо вартість зерна стабілізується, інші витрати можуть продовжувати тиснути на цінники в супермаркетах.

Скільки зараз коштує гречка в Україні

Водночас, за даними "Мінфіну", 25 листопада великі мережі супермаркетів продають гречку в середньому по 75,20 грн/кг. Загалом окремі мережі виставили ціни на рівні 89,9-93,1 грн/кг. Зокрема:

"AТБ" – 89,90 грн/кг;

Яка вартість гречки в супермаркетах. Джерело: AТБ

"Varus" – 80,90 грн/кг;

Скільки коштує гречка в Україні. Джерело: "Varus"

"Сільпо" – 93,99 грн/кг.

Чому вартість може зрости. Джерело: "Сільпо"

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні не прогнозують дефіциту соняшникової олії, однак через зупинку частини великих заводів її вартість за песимістичного сценарію може зрости на 15-20% найближчим часом, а за тривалих перебоїв у виробництві – на 30% і більше. Крім подорожчання, українці можуть зіткнутися зі зміною асортименту в магазинах, адже частку відомих брендів здатні зайняти інші виробники.