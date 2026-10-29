Польща ускладнить видачу паспортів громадянам України: які зміни готують

Уряд Польщі планує ускладнити процедуру натуралізації громадян з України та решти країн. Аби отримати польське громадянство їм треба буде безперервно проживати у цій країні 8 років, володіти польською мовою на рівні В2 і підписати декларацію на вірність Польщі.

Про це йдеться у законопроєкті про зміни до Закону про громадянство, який розробило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі. Очікується, що уряд ухвалить документ до кінця поточного року.

Що зміниться

Законопроєкт передбачає суттєве жорсткішання критеріїв для кандидатів за кількома напрямами.

Збільшення цензу проживання

Необхідний термін безперервного легального проживання в країні зросте з 3 до 8 років.

Підтвердження "центру життєвих інтересів"

Кандидат повинен буде надати докази, що Польща є його головним місцем проживання: надати документи про стабільне джерело доходу, підтвердити законне право власності на житло та мати польську податкову резидентуру.

Підвищення мовного бар'єру та іспити

Рівень обов'язкового мовного сертифіката підвищується з B1 до B2. Крім того, запроваджується обов'язковий складавний тест на знання історії, культури та сучасного устрою Польщі.

Декларація про лояльність

Обов'язковою вимогою стане підписання офіційної декларації про вірність Республіці Польща.

Розширення підстав для відмови

Причиною для відхилення заявки стануть наявність остаточного вироку суду або навіть адміністративні штрафи. А подання фальшивих документів чи надання неправдивих відомостей гарантуватиме автоматичну відмову за міркуваннями безпеки.

Обмеження процедури відновлення громадянства

Спрощена процедура для осіб, які втратили громадянство до 1 січня 1999 року, діятиме лише до кінця 2030 року та вимагатиме складання декларації про вірність.

На якому етапі знаходяться зміни

Заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Мацей Дущик повідомив, що проєкт змін вже офіційно додано до порядку денного уряду. Коментуючи внесення документа, Дущик наголосив на планомірній реалізації оголошеної раніше політики:

"Ще один пункт міграційної стратегії триває!" – написав Дущик на своїй сторінці у соцмережі X.

За словами посадовця, ключовим обґрунтуванням таких суворих заходів є міркування внутрішньої безпеки держави. Міністерство під керівництвом Дущика прагне унеможливити зловживання та гарантувати, що польський паспорт отримуватимуть лише повністю інтегровані та лояльні до країни особи.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, українців в Польщі, які беруть участь у програмі "800 Плюс", попередили про додаткові перевірки. Тим, хто їх не пройде, автоматично скасують виплати від держави.