Пенсії з 1 грудня 2026 року зміняться: хто отримає спеціальну надбавку

У грудні 2026 року пенсії в Україні зростуть для тих, кому цього місяця виповниться 70, 75 або 80 років і хто має право на вікову надбавку. За умови повної доплати пенсіонери отримуватимуть щомісяця на 300-570 грн – залежно від віку.

Варто розуміти, що загального перерахунку пенсій з 1 грудня не буде. OBOZ.UA розбирався в умовах, за яких виплати частини українців усе ж зростуть.

Скільки додадуть після 70, 75 і 80 років

У 2026 році повна щомісячна надбавка становить:

300 грн для пенсіонерів віком 70-74 роки;

456 грн – 75-79 років;

570 грн – від 80 років і старше.

Після переходу до наступної вікової групи попередню суму замінює нова, пояснили в Пенсійному фонді України (ПФУ). Так, якщо пенсіонер отримував повну надбавку, після 75-річчя виплата фактично зросте на 156 грн, а після 80-річчя – на 114 грн.

У 2026 році пенсія разом із віковою надбавкою не може перевищувати 10 340,35 грн. Якщо до цієї межі залишилося менше, ніж становить повна надбавка, пенсіонер отримає лише різницю. Якщо виплата вже дорівнює граничній сумі або перевищує її, надбавку не нарахують.

Надбавку нараховують із дня досягнення відповідного віку. Тому розмір виплати за перший місяць визначають пропорційно кількості днів, що залишилися до кінця місяця.

Возрастная доплата к пенсии начисляется автоматически. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд Украины не нужно. Право на компенсацию также не зависит от факта трудоустройства.

Мінімальні пенсії в грудні: скільки гарантує держава

Вікові надбавки нараховуються окремо від гарантованих мінімумів. Базова мінімальна пенсія за віком в Україні у 2026 році становить 2 595 грн – це рівень прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Водночас після березневої індексації для різних категорій пенсіонерів діють підвищені мінімальні виплати. Так, непрацюючим пенсіонерам гарантують страхову пенсію залежно від віку та стажу:

4 213 грн – для осіб від 65 років із повним стажем (30/35 років для жінок/чоловіків) та від 80 років (стаж 20/25 років);

– для осіб від 65 років із повним стажем (30/35 років для жінок/чоловіків) та від 80 років (стаж 20/25 років); 4 050 грн – для пенсіонерів віком 70-80 років із повним стажем;

– для пенсіонерів віком 70-80 років із повним стажем; 3 725 грн – для осіб до 70 років із повним стажем та для осіб з інвалідністю I групи;

– для осіб до 70 років із повним стажем та для осіб з інвалідністю I групи; 3 406 грн – для інших непрацюючих пенсіонерів.

Нагадаємо, загальну індексацію провели 1 березня 2026 року. Тоді виплати зросли для 9,5 млн людей, а середнє підвищення становило 648,93 грн.

Як повідомляв OBOZ.UA, у 2026 році за рік страхового стажу понад норму до пенсії можуть додати до 25,95 грн. На відміну від вікової доплати, яку призначають після досягнення 70, 75 або 80 років, ця надбавка залежить саме від кількості років стажу.