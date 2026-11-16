Пенсії військових у 2027 році можуть зрости: чи проведуть індексацію та на які суми чекати

У 2027 році військові пенсіонери можуть розраховувати на перерахунок виплат у разі підвищення грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, однак затвердженого відсотка індексації та конкретної суми майбутнього зростання пенсій наразі поки немає. Колишні захисники також мають право вимагати належні довідки для перерахунку, отримувати заборгованість за минулі періоди та, за наявності необхідного віку й страхового стажу, оформлювати дострокову пенсію як учасники бойових дій.

Право на пенсійне забезпечення після звільнення з військової служби визначає Закон України № 2262-XII. Він передбачає декілька видів виплат, зокрема пенсію за вислугу років, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника.

Однак, призначена сума не обов’язково залишається незмінною протягом усього періоду отримання пенсії. Важливу роль відіграє грошове забезпечення чинних військовослужбовців відповідних категорій. Якщо воно підвищується, у колишніх військових може виникнути право на перерахунок пенсій. і

Питання індексації пенсій традиційно залишається одним із найважливіших для українських пенсіонерів. Військові пенсії мають особливий порядок призначення та перерахунку, тому механізми збільшення таких виплат не варто автоматично ототожнювати з правилами для всіх інших категорій пенсіонерів.

Для колишніх військовослужбовців одним із ключових механізмів підвищення пенсій є перерахунок у зв’язку зі збільшенням грошового забезпечення відповідних категорій військових. Тобто підставою для перегляду виплати може стати зміна посадових окладів, окладів за військовими званнями, надбавок та інших складових грошового забезпечення, які враховуються під час розрахунку пенсії.

Водночас, станом на дату публікації в наведених роз'ясненнях немає затвердженого відсотка індексації військових пенсій на 2027 рік. Тому називати конкретну суму, на яку зростуть виплати, передчасно. Остаточні параметри можливого підвищення залежатимуть від ухвалених державою рішень і нормативних документів.

Кому з військових належить право на перерахунок пенсії

Закон № 2262-XII передбачає право на пенсійне забезпечення для осіб, звільнених із військової служби, а також інших категорій, на які поширюється його дія. Основні види військових пенсій:

за вислугу років – призначається військовослужбовцям, які мають необхідну тривалість служби та виконали передбачені законом умови;

по інвалідності – виплачується за наявності встановлених законом підстав, пов'язаних із набуттям інвалідності;

у зв'язку з втратою годувальника – призначається непрацездатним членам сім'ї померлого військовослужбовця або пенсіонера за умов, визначених законодавством.

Якщо для відповідної категорії чинних військовослужбовців підвищується грошове забезпечення, це може стати підставою для перерахунку раніше призначених пенсій. При цьому для визначення нового розміру виплати необхідно врахувати належні складові грошового забезпечення.

Загальне правило передбачає, що перераховану пенсію виплачують із першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виникло право на підвищення. Отже, дата фактичного звернення пенсіонера не завжди збігається з датою, з якої має бути проведений перерахунок.

Чому військовим пенсіонерам можуть відмовляти в перерахунку

На практиці реалізація права на підвищення пенсії не завжди відбувається швидко. Однією з основних проблем стає отримання оновленої довідки про грошове забезпечення. Такий документ необхідний Пенсійному фонду для визначення нового розміру виплати.

Його видає уповноважений орган за місцем проходження військової служби або відповідне відомство. Залежно від обставин це може бути, зокрема, Міністерство оборони України або територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. У довідці мають бути зазначені складові грошового забезпечення, які враховуються під час перерахунку. Серед них:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

додаткові щомісячні надбавки та доплати;

премії та інші передбачені виплати.

Якщо уповноважений орган не видає необхідну довідку або відмовляється враховувати певні складові грошового забезпечення, процедура перерахунку може фактично зупинитися. У такій ситуації пенсіонеру доводиться відстоювати свої права, зокрема в судовому порядку.

Водночас, сама наявність права на перерахунок не означає, що Пенсійний фонд автоматично збільшить виплату без відповідних документів. Саме тому отримання належної довідки має принципове значення.

Що вирішують суди щодо надбавок і премій військових

У 2026 році судова практика містила приклади справ, у яких колишні військовослужбовці оскаржували відмови уповноважених органів видавати довідки для перерахунку пенсій.

Зокрема, Полтавський окружний адміністративний суд розглянув справу № 440/3928/26. Позивач просив підготувати документ для перерахунку пенсії з 1 лютого 2026 року з урахуванням надбавки за особливості проходження служби в розмірі 65% та премії у розмірі 390%.

Суд зобов'язав уповноважений орган підготувати відповідну довідку. Подібну позицію щодо необхідності належного оформлення документів для перерахунку висловлював і Харківський окружний адміністративний суд.

Однак такі рішення не означають, що кожен військовий пенсіонер автоматично отримає надбавку саме в розмірі 65% або премію на рівні 390%. Конкретні показники залежать від документального підтвердження, особистого внеску військовослужбовця та наявного фінансування.

Тому під час розгляду справи суд оцінює не лише вимоги позивача, а й законність дій відповідного органу та наявні документи. Рішення в одній справі також не гарантує аналогічного результату в усіх інших випадках, оскільки обставини можуть відрізнятися.

Чи можуть військові пенсіонери отримати заборгованість за минулі роки

Окремо законодавство захищає право пенсіонерів на отримання коштів, які мали бути виплачені після перерахунку, але не були нараховані вчасно. Як пояснюють у Пенсійному фонді України, якщо уповноважені державні органи затримують проведення перерахунку, це саме по собі не позбавляє пенсіонера права на належні йому кошти.

Заборгованість за минулий період у передбачених законом випадках мають виплатити без обмеження строком. Затримка з оформленням документів або проведенням перерахунку не повинна автоматично призводити до втрати належних пенсіонеру грошей.

Якщо право на збільшення виплати підтверджене, питання заборгованості також може бути предметом звернення до Пенсійного фонду та, за необхідності, судового розгляду. Водночас, для кожної конкретної ситуації важливо встановити, коли саме виникло право на перерахунок, які документи були оформлені та з якої дати відповідна виплата мала здійснюватися.

Дострокова пенсія для учасників бойових дій

Окрім спеціальних пенсій за військовим законодавством, окремі категорії ветеранів можуть скористатися правом на дострокове призначення пенсії за віком. Така можливість передбачена Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з роз'ясненням Пенсійного фонду України від 8 жовтня 2026 року, учасники бойових дій можуть оформити пенсію раніше загальновстановленого пенсійного віку. Для цього необхідно виконати дві основні умови:

чоловікам – досягти 55 років і мати щонайменше 25 років страхового стажу;

жінкам – досягти 50 років і мати щонайменше 20 років страхового стажу.

Право на таку пенсію поширюється на військовослужбовців та інші визначені законом категорії осіб, які брали участь у бойових діях і мають відповідний статус. Зокрема, йдеться про представників органів внутрішніх справ, поліцейських, резервістів, військовозобов'язаних та учасників добровольчих формувань територіальних громад, яким надано статус УБД відповідно до законодавства.

Важливо, що дострокову пенсію за віком можуть призначити незалежно від того, чи продовжує людина працювати або проходити військову службу. Можливість також актуальна для тих, хто не набув права на пенсію за вислугу років за спеціальним законом.

Водночас, є винятки. Особи, які працювали у військових частинах як вільнонаймані працівники, брали участь у бойових діях і отримали статус УБД, мають передбачені для ветеранів пільги, але не отримують права на достроковий вихід на пенсію за віком лише на підставі такого статусу.

Хто з членів сімей загиблих військових може вийти на пенсію достроково

Законодавство передбачає можливість дострокового призначення пенсії за віком не лише для самих учасників бойових дій, а й для окремих членів сімей загиблих захисників. Зокрема, таке право може поширюватися на батьків, дружин і чоловіків загиблих учасників бойових дій.

Для оформлення виплати необхідно відповідати встановленим законодавством вимогам щодо віку та страхового стажу, а також підтвердити відповідні обставини документами. Тому родичам загиблих військових варто звернутися до Пенсійного фонду, щоб з'ясувати, чи мають вони право на дострокове пенсійне забезпечення та які документи потрібно підготувати.

Отримання пенсії та соціальних гарантій передбачає не лише права, а й обов'язки. Зокрема, пенсіонери мають повідомляти Пенсійний фонд про обставини, які можуть впливати на призначення або виплату окремих видів допомоги.

У наведених роз'ясненнях окремо наголошується на необхідності письмово повідомляти Пенсійний фонд про зміну місця проживання або складу сім'ї протягом 30 днів. Недотримання цієї вимоги може призвести до проблем із нарахуванням окремих адресних доплат.

Крім того, статус учасника бойових дій та пов'язані з ним соціальні гарантії можуть бути переглянуті в разі виявлення недостовірних відомостей, поданих для їх отримання. Тому під час оформлення пільг і виплат важливо надавати правдиву інформацію та своєчасно повідомляти про зміни, які мають значення для пенсійного забезпечення.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, мільйони українських пенсіонерів очікують чергову індексацію виплат, яка відбувається лише раз на рік. І наступне суттєве підвищення очікується в березні 2027-го. Розмір індексації розрахують лише у лютому, проте вже зараз можна оцінити, про яку суму йдеться. За розрахунками OBOZ.UA, розрахунковий розмір пенсій може збільшитись приблизно на 16,5%.