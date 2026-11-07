Пенсії в Україні перерахують через кілька місяців: кому та як підвищать

В Україні з 1 січня 2027 року планують підвищити мінімальну пенсію з 2595 до 2878 грн, а максимальну – з 25 950 до 28 780 грн. Крім того, частині пенсіонерів збільшать доплати за понаднормовий страховий стаж. Перерахунок пов'язаний зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Водночас підвищення стосуватиметься не всіх пенсіонерів, а розмір доплати за кожен додатковий рік стажу збільшиться лише на 2,83 грн.

Про це йдеться в проєкті державного бюджету України на 2027 рік №16000. Згідно зі статтею 6 документа, з 1 січня прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, має зрости на 283 грн, або на 10,9%. Саме цей показник використовують для визначення мінімального та максимального розмірів пенсій, а також низки надбавок.

Як зміняться мінімальна та максимальна пенсії

У разі ухвалення бюджету в запропонованій редакції з 1 січня 2027 року зміняться такі показники:

Мінімальна пенсія за віком – з 2595 до 2878 грн (на 283 грн).

Максимальна пенсія – з 25 950 до 28 780 грн (на 2830 грн).

Максимальна доплата за один рік понаднормового стажу – з 25,95 до 28,78 грн (на 2,83 грн).

Зазначимо, що мінімальна пенсія на рівні прожиткового мінімуму гарантується насамперед непрацюючим пенсіонерам, які мають необхідний страховий стаж. Для чоловіків це 35 років, для жінок – 30 років. Для окремих категорій діють інші правила та додаткові гарантії.

Водночас максимальна пенсія за загальним правилом обмежується десятьма прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність. Саме тому її граничний розмір у 2027 році має зрости до 28 780 грн.

Однак це обмеження має винятки, передбачені законодавством, а окремі пенсіонери отримують виплати, які значно перевищують зазначену суму. Зокрема, це стосується деяких отримувачів спеціальних пенсій, які домоглися виплат без обмежень у судовому порядку.

Кому збільшать доплати за стаж

Окрім мінімальних і максимальних пенсій, з 1 січня мають перерахувати доплати за понаднормовий страховий стаж.

Відповідно до статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за кожен повний рік роботи понад встановлену норму пенсія збільшується на 1% її розміру, але не більш як на 1% мінімальної пенсії за віком.

Тобто максимальна доплата за один додатковий рік стажу становитиме 28,78 грн замість нинішніх 25,95 грн.

Наприклад, якщо жінка має 40 років страхового стажу за норми 30 років, вона може отримувати надбавку за 10 додаткових років. У 2026 році її максимальний розмір становить 259,50 грн, а з 2027-го може зрости до 287,80 грн. Таким чином, місячна доплата збільшиться на 28,30 грн.

Якщо ж людина має 15 років понаднормового стажу, максимальна надбавка зросте з 389,25 до 431,70 грн. Різниця становитиме 42,45 грн на місяць.

Важливо, що для осіб, яким пенсію призначили до 1 жовтня 2011 року та не перераховували з урахуванням пізнішого заробітку, діють інші нормативи понаднормового стажу – понад 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

При цьому працюючим пенсіонерам доплату за понаднормовий стаж з урахуванням нового прожиткового мінімуму за загальним правилом перерахують після звільнення з роботи.

Чому підвищення пенсій не означає збільшення виплат для всіх

Перегляд прожиткового мінімуму не означає, що кожен пенсіонер автоматично отримуватиме на 283 грн більше.

Збільшення мінімальної пенсії передусім впливає на тих, чий розмір виплат безпосередньо залежить від цього показника. Також можуть змінитися окремі надбавки, доплати та підвищення.

Якщо ж пенсія людини вже перевищує встановлений мінімум, а її складові не залежать від прожиткового мінімуму, підвищення з 1 січня може бути значно меншим або взагалі не відбутися.

Окремо варто врахувати, що передбачена бюджетом мінімальна пенсія залишається значно меншою за фактичну вартість життя.

За розрахунками Міністерства соціальної політики, фактичний прожитковий мінімум для непрацездатної особи ще в липні 2026 року становив 7455 грн.

Отже, навіть після підвищення до 2878 грн мінімальна пенсія буде на 4577 грн меншою за цю суму. Фактично вона покриватиме лише близько 39% мінімальних потреб пенсіонера, розрахованих за липневими цінами 2026 року.

До того ж до січня 2027-го товари та послуги можуть додатково подорожчати, через що розрив між пенсіями та реальними витратами збільшиться.

Водночас проєкт бюджету передбачає кошти не лише на підвищення виплат через перегляд прожиткового мінімуму, а й на щорічну індексацію пенсій. Її традиційно проводять у березні, а конкретний коефіцієнт підвищення визначають окремо.

Наразі зазначені показники передбачені саме проєктом державного бюджету. Остаточні розміри виплат залежатимуть від редакції закону, яку ухвалить Верховна Рада.

Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.