Пенсія українця, який все життя працював, може бути такою ж, як і у людини без стажу: чому так відбувається

В Україні людина, яка десятиліттями працювала й уже оформила пенсію за віком, і людина без страхового стажу можуть отримувати однакову виплату – 2 595 грн на місяць. Такий збіг можливий, якщо пенсіонер продовжує працювати, має неповний страховий стаж і йому нарахували низьку пенсію, а людині без стажу призначили державну соціальну допомогу.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA. У 2026 році для пенсії за віком у 65 років потрібно щонайменше 15 років страхового стажу. Якщо стажу менше або його взагалі немає, малозабезпечена людина може звернутися по державну соціальну допомогу, яку часто називають "соціальною пенсією". Під час призначення враховують середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одного її члена.

Базовий розмір допомоги для цієї категорії – 30% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. У 2026 році це 778,50 грн. Як пояснює Пенсійний фонд, з доплатою місячна виплата сягає 2 595 грн.

Коли пенсія за віком може бути такою ж

Припустімо, 65-річний чоловік має 34 роки страхового стажу й далі працює. Повний стаж для визначення мінімальної пенсії чоловіка – 35 років. Якщо через низький офіційний заробіток його пенсія разом з іншими доплатами не дотягує до 2 595 грн, адресна допомога покриє різницю. Тож він може отримувати ті самі 2 595 грн, що й людина без стажу, якій призначили соціальну допомогу.

Після звільнення за тих самих умов чоловік зможе отримувати щонайменше 3 406 грн. Такий мінімум із 1 березня 2026 року діє для непрацюючих пенсіонерів, які не підпадають під вищі гарантії. Для непрацюючих людей від 65 років із повним страховим стажем – від 35 років у чоловіків і від 30 у жінок – уряд установив мінімум у 4 213 грн.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні з 1 січня 2027 року планують підвищити мінімальну пенсію з 2595 до 2878 грн, а максимальну – з 25 950 до 28 780 грн. Крім того, частині пенсіонерів збільшать доплати за понаднормовий страховий стаж. Перерахунок пов'язаний зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.