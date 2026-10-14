Пенсіонери в Україні можуть отримати 1000 грн від monobank: які умови

Українські пенсіонери, які змінять банк для виплат пенсій на monobank, можуть отримати 1000 гривень на картку. Гроші нарахують після надходження першої виплати від держави, а зняти їх можна буде без комісії в будь-якому банку.

Про це заявив Олег Гороховський. У банку зазначили, що клієнтам-пенсіонерам фактично виплачується 1298,7 грн (сума включає компенсацію сплати 23% податків за виведення коштів).

"Після отримання першої пенсії на картку monobank виплачуємо 1000 гривень на рахунок кешбеку. Податок також за наш рахунок, щоб після виведення вийшла рівно тисяча. Пенсію можна знімати в будь-якому банкоматі без комісії", – написав Гороховський у своєму Telegram-каналі.

Як перевести пенсійні виплати на monobank

Змінити банк можна без повторного проходження процедури призначення пенсії. Для цього достатньо лише подати оновлені реквізити (IBAN) до Пенсійного фонду.

Онлайн (через портал ПФУ)

Увійдіть до вебпорталу електронних послуг ПФУ за допомогою КЕП або Дія.Підпису. У бічному меню знайдіть розділ "Щодо пенсійного забезпечення" та виберіть "Внесення змін до пенсійної справи". Натисніть на "Заява про зміну способу виплати пенсії". Вкажіть нові реквізити рахунку IBAN (їх можна скопіювати у застосунку monobank) і підтвердьте відправку.

Особисто (у ПФУ або ЦНАП)

Заяву зі сформованими реквізитами можна завантажити прямо із застосунку monobank, слідуючи за інструкцією:

натисніть на картку на головному екрані;

"Реквізити картки" ;

; "Хочу отримувати виплату на mono" ;

; "Пенсія".

Щоб перевести вже призначену пенсію, достатньо подати роздруковану заяву з реквізитами та паспорт. Але якщо пенсія оформлюється вперше, додатково знадобляться:

паспорт та ІПН;

трудова книжка та документи про стаж;

військовий квиток, документи про освіту, свідоцтва про народження дітей, пільгові довідки (за наявності);

2 фотокартки (4х6).

Яку картку обрати

Переводити виплати можна на будь-яку картку monobank (зокрема "Чорну", Platinum, IRON, АТБ чи "Дія.Картку"). Проте банк рекомендує відкривати "Білу" картку або "Дія.Картку", щоб пенсійні виплати тримати окремо від кредитних коштів. Також можна обрати між:

електронною карткою (створюється безкоштовно за кілька хвилин у застосунку).

(створюється безкоштовно за кілька хвилин у застосунку). пластиковою карткою (замовляється з безкоштовною доставкою через "Нову пошту" – випуск коштує 100 грн, які банк повертає на рахунок після першого зарахування пенсії).

Комісії та зняття готівки

Зарахування грошей – без комісій.

– без комісій. Зняття готівки – 0% комісії у банкоматах будь-якого банку України, а також на касах супермаркетів, АЗС та аптек.

Як отримати 1000 грн та додатковий кешбек

1000 гривень на руки

Гроші нараховуються на рахунок кешбеку після надходження першої пенсії. Оскільки за законом з виведення кешбеку утримується 23% податку (ПДФО та військовий збір), банк замість 1000 грн нараховує 1298,70 грн. Завдяки цьому після виведення коштів на картку ви отримаєте чистими саме 1000 грн.

5% кешбеку на "Медицину"

Після першої виплати пенсіонер отримує пільгову категорію кешбеку 5% на покупки в аптек та медичних закладах (діє впродовж 12 місяців).

Реферальна програма

За кожного запрошеного друга-пенсіонера, який відкриє пенсійний рахунок за вашим посиланням, ви отримаєте 200 грн кешбеку, а запрошений – 100 грн.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, monobank запустив у дитячому застосунку кнопку "Попросити гроші", дитина вказує суму й може додати пояснення, після чого батьки отримують сповіщення та вирішують, переказувати кошти чи відмовити. На відповідь батькам дають 24 години, а для дітей встановили обмеження – не більше п'яти запитів на гроші на день.