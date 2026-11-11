Пенсіонерам нараховуватимуть майже 1 500 грн зверху: хто з українців має право на доплату

У 2027 році окремі військові пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років або за інвалідністю та утримують непрацездатних родичів, зможуть отримувати близько 1439 грн доплати щомісяця. Для цього потрібно відповідати вимогам закону та підтвердити право на виплату документами в Пенсійному фонді України (ПФУ).

Право на таку виплату мають не всі пенсіонери, а лише визначені категорії колишніх військовослужбовців. Як пояснили у ПФУ, надбавку можуть призначити тим, хто отримує пенсію за вислугу років або за інвалідністю та утримує непрацездатних родичів, які не мають власної пенсії чи передбачених законом соціальних виплат.

Порядок нарахування коштів визначає закон № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Водночас передбачена ним доплата не поширюється на колишніх військовослужбовців строкової служби. Оформити додаткові кошти можуть колишні військовослужбовці, які отримують один із двох видів пенсії:

за вислугу років – після завершення військової служби;

за інвалідністю– якщо людині встановлено першу, другу або третю групу інвалідності.

Однак самого факту отримання військової пенсії недостатньо. Обов'язкова умова – наявність непрацездатного члена сім'ї, який перебуває на утриманні пенсіонера та не отримує інших пенсійних або соціальних виплат, передбачених законодавством. Зокрема, йдеться про людей, які не отримують пенсію за віком, соціальну допомогу замість пенсії, виплати особам з інвалідністю, допомогу людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також окремі види соціальної допомоги на дітей.

Якщо непрацездатний родич одночасно має право на пенсію та кілька видів соціальної допомоги, він повинен обрати один вид виплати. Саме тому під час оформлення надбавки Пенсійний фонд перевіряє, чи не отримує член сім'ї інших коштів, які виключають можливість призначення цієї доплати.

На скільки зросте виплата у 2027 році

Сума надбавки безпосередньо прив'язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Відповідно, коли змінюється цей соціальний стандарт, перераховують і розмір додаткової виплати.

У проєкті Державного бюджету України на 2027 рік передбачено підвищення прожиткового мінімуму для цієї категорії населення з 2595 до 2878 грн. Оскільки військовим пенсіонерам, які мають право на відповідну надбавку, належить 50% цього показника, сума виплати також має зрости.

Період Прожитковий мінімум Щомісячна доплата Зараз 2595 грн 1300 грн З 2027 року 2878 грн 1439 грн

Таким чином, якщо бюджетні показники затвердять у запропонованому вигляді, щомісячна надбавка збільшиться приблизно на 139 грн. За рік це дасть додатково близько 1668 грн порівняно з нинішнім розміром виплати.

Важливо, що йдеться саме про надбавку за утримання непрацездатних членів сім'ї, а не про загальне підвищення всіх військових пенсій. Тому отримати її зможуть лише ті, хто відповідає визначеним законом вимогам.

Які документи потрібно подати до Пенсійного фонду

Для призначення доплати військовому пенсіонеру необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та підтвердити як право на відповідний вид пенсії, так і обставини утримання непрацездатного родича. Зокрема, для оформлення можуть знадобитися:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи, які підтверджують родинні зв'язки, наприклад свідоцтво про шлюб;

підтвердження спільного проживання та ведення побуту за однією адресою;

документ, який підтверджує відсутність роботи або підприємницької діяльності.

Після отримання заяви та документів Пенсійний фонд перевірить обставини й визначить, чи має людина право на надбавку. Якщо всі умови виконані, виплату призначать відповідно до встановленого порядку.

Водночас майбутнє збільшення суми залежить від остаточного ухвалення Державного бюджету на 2027 рік. Тому 1439 грн – це очікуваний розмір доплати за умови затвердження запропонованого прожиткового мінімуму, а не вже гарантована сума для всіх військових пенсіонерів.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у 2027 році для виходу на пенсію у 60 років українцям знадобиться щонайменше 34 роки страхового стажу. Водночас середній стаж тих, кому призначають пенсію за віком, становить лише 33 роки 2 місяці – на 10 місяців менше за майбутню вимогу.