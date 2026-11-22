Пенсіонерам можуть залишити лише 25% виплат: хто ризикує втратити більшу частину грошей

Пенсіонери, які перебувають на повному державному утриманні, за загальним правилом отримують 25% призначеної пенсії, а решту коштів спрямовують на оплату проживання та догляду, проте за певних умов їм можуть виплачувати більше. Винятки передбачені для людей із пенсіями за особливі заслуги, пенсіонерів із непрацездатними родичами на утриманні, дітей-сиріт та випадків тимчасового вибуття із закладу.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду в Черкаській області. Такий порядок залежить від статусу людини, її сімейних обставин та виду призначеної пенсії.

Кому виплачують лише чверть пенсії

Пенсіонери, які перебувають на повному державному утриманні у відповідних установах або закладах, отримують 25% від призначеної пенсії. Інші 75% коштів спрямовують на покриття витрат, пов’язаних із їхнім проживанням, доглядом та утриманням.

Такий порядок застосовується не з моменту призначення пенсії, а після зарахування людини на повне державне утримання. Виплату в установленому розмірі починають здійснювати з першого числа місяця, який настає після місяця зарахування пенсіонера до відповідної установи.

Наприклад, якщо людина потрапила на повне державне утримання у листопаді, новий порядок виплати пенсії почне діяти з 1 грудня. До цього моменту виплати здійснюються за попередніми правилами. При цьому 25% – це гарантована частина пенсії, яку людина має отримувати навіть за перебування на повному державному утриманні. Однак, у деяких випадках пенсіонеру можуть виплачувати більше.

Що буде, якщо пенсія перевищує вартість утримання

Якщо призначена пенсія людини більша за вартість її утримання у відповідному закладі, Пенсійний фонд передбачає виплату різниці між сумою пенсії та витратами на утримання. Водночас розмір коштів, які залишаються пенсіонеру, не може бути меншим за 25% від загальної призначеної пенсії.

Тобто навіть якщо витрати на проживання та догляд становлять значну частину пенсійної виплати, людині мають залишити щонайменше чверть її пенсії. Такий механізм дозволяє враховувати фактичну вартість утримання в установі, але водночас гарантує пенсіонеру певну частину власних коштів.

Водночас, правила щодо виплати лише 25% пенсії не поширюються на всіх без винятку. Зокрема, особи, які отримують пенсію за особливі заслуги перед Україною відповідно до статті 14 Закону №1767-III від 1 червня 2000 року, мають право на виплату призначеної пенсії в повному обсязі навіть під час перебування на повному державному утриманні.

Йдеться про пенсії за особливі заслуги перед Україною, для яких законодавством передбачений окремий порядок виплат. У такому випадку кошти не скорочують до чверті, а перераховують у розмірі, який був призначений пенсіонеру.

Як виплачують пенсію, якщо є непрацездатні родичі

Окремі правила діють і для пенсіонерів, які перебувають на повному державному утриманні, але мають непрацездатних членів сім’ї, що перебувають на їхньому утриманні. У такій ситуації частину пенсії можуть спрямовувати не лише на самого пенсіонера, а й на забезпечення його непрацездатних родичів. Розподіл коштів відбувається за встановленими правилами.

Сам пенсіонер отримує 25% призначеної пенсії. Іншу частину виплати можуть направити непрацездатним членам його сім’ї, однак розмір коштів, які виділяються на їхнє утримання, не може перевищувати 50% від загальної призначеної пенсії. Законодавство враховує не лише витрати держави на утримання людини в закладі, а й необхідність підтримки родичів, які можуть залежати від її пенсійного доходу.

Які правила діють для дітей, що втратили годувальника

Особливий порядок передбачений для дітей, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника та перебувають на повному державному утриманні. Для дітей-сиріт передбачено найбільш сприятливі умови, пенсію у зв’язку з втратою годувальника виплачують у повному призначеному розмірі. Кошти не скорочують через перебування дитини в установі, а перераховують на її поточний банківський рахунок.

Для інших дітей, які перебувають на повному державному утриманні, діє інший порядок. Вони отримують 50% призначеної пенсії у зв’язку з втратою годувальника, ці гроші також перераховують на поточні рахунки в банку. Отже, розмір виплати залежить від категорії дитини та її статусу.

Що буде, якщо пенсіонер тимчасово залишає заклад

Правила також передбачають окрему ситуацію, коли людина, яка перебуває на повному державному утриманні, тимчасово не проживає в установі. Якщо пенсіонер вибуває із закладу, наприклад, до лікарні або у відпустку, за період його відсутності пенсію виплачують у повному призначеному розмірі.

Такий порядок діє з дати вибуття до дати повернення включно. Таким чином, у період, коли людина фактично не перебуває на утриманні закладу, її пенсійна виплата не обмежується стандартними 25%. За цей час пенсіонеру мають виплатити всю призначену пенсію.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у березні 2027 року в Україні очікується щорічна індексація пенсій. За попередніми розрахунками OBOZ.UA, вона може становити близько 16,5%. За такого сценарію розрахункова пенсія у 5 000 грн може зрости на 825 грн. Остаточні параметри перерахунку визначить Кабмін після оприлюднення даних про інфляцію та зарплати за 2026 рік.