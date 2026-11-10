Ощадбанк змінює тарифи для українців з 10 грудня: за що тепер доведеться платити

З 10 грудня Ощадбанк братиме 1% за платежі, пов'язані з азартними іграми в Україні, та 2% за аналогічні операції за кордоном, якщо використовуються власні кошти. Також банк готує доставку карток поштою за 80-1000 грн залежно від напрямку, але до 30 червня 2027 року пересилання буде безкоштовним.

Про зміни повідомила пресслужба фінустанови. Нові умови стосуватимуться обслуговування поточних рахунків із використанням платіжних карток і будуть застосовуватися до визначених тарифних пакетів.

Ощадбанк запроваджує нову комісію за платежі

Одне з основних нововведень – запровадження комісії за операції з кодом MCC 7995. Він використовується для позначення платежів, пов'язаних із гральним бізнесом. До цієї категорії належать розрахунки з букмекерськими компаніями, казино та іншими гральними закладами, зокрема тими, що працюють в інтернеті.

Також під дію тарифу потрапляє придбання лотерейних квитків та інші операції, які класифікуються відповідним кодом торговця. Тобто розмір комісії залежатиме не лише від того, де перебуває клієнт, а й від того, як саме банк-еквайр або платіжна система визначає призначення платежу. Згідно з новими умовами, для таких операцій встановлять різні ставки залежно від місця проведення розрахунку:

в Україні – 1% від суми операції під час використання власних коштів клієнта;

за кордоном – 2% від суми операції під час використання власних коштів.

Водночас, проводити такі розрахунки за рахунок кредитних коштів не передбачено. У тарифах Ощадбанку для відповідних операцій зазначено, що використання кредитних коштів не надається.

Таким чином, якщо клієнт здійснить платіж на 1000 грн у гральному закладі або на відповідному онлайн-майданчику в Україні, додаткова комісія становитиме 10 грн. Якщо аналогічну операцію на таку саму суму провести за кордоном, комісія дорівнюватиме 20 грн.

Важливо, що нововведення стосується саме операцій, які проходять із кодом MCC 7995. Тому визначальним є не лише фактичне призначення платежу, а й код категорії торговця, за яким він обробляється. Нові тарифи на такі операції почнуть діяти з 10 грудня 2026 року.

Скільки коштуватиме доставка карток Ощадбанку

Ще одна зміна стосується клієнтів, які хочуть отримувати платіжні картки без необхідності особисто відвідувати банківське відділення. Ощадбанк повідомив про підготовку до запуску сервісу доставки миттєвих карток через мережу поштового оператора.

Для цього фінустанова внесла зміни до тарифних пакетів MORE, "Мій рахунок", "Моя картка" та "Зарплатний". Відповідно до затверджених умов, вартість послуги залежатиме від країни, до якої потрібно відправити картку. Зокрема, передбачено такі тарифи:

80 грн – доставка територією України;

500 грн – доставка до країн, де працює мережа відповідного поштового оператора;

1000 грн – доставка до інших країн.

Зазначені суми вже включають податок на додану вартість (ПДВ). Комісію списуватимуть із рахунку клієнта одноразово після оформлення замовлення.

Водночас, банк передбачив пільговий період для користувачів нової послуги. До 30 червня 2027 року доставку карток здійснюватимуть безкоштовно. Отже, клієнти, які скористаються сервісом у цей період, не сплачуватимуть встановлену вартість пересилання.

При цьому в Ощадбанку уточнили, що про технічний запуск доставки та порядок її оформлення повідомлять окремо. Відповідна інформація з'явиться на офіційному сайті банку та в мобільному застосунку.

Коли почнуть діяти нові тарифи Ощадбанку

Обидва нововведення передбачені змінами до тарифів на обслуговування поточних рахунків із використанням платіжних карток. Вони затверджені відповідно до рішення продуктового комітету банку та стосуються чинних умов комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.

Дата набуття чинності нових тарифів – 10 грудня 2026 року. Від цього дня почнуть застосовувати комісію за операції з кодом MCC 7995, а також діятимуть затверджені тарифи на поштову доставку карток, хоча сама послуга запрацює після окремого технічного запуску.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Ощадбанк почав списувати з рахунків своїх клієнтів 150 грн. Нововведення набуло чинності з 1 листопада. Втім, зачепить воно не всіх.