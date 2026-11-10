Оренда житла в Україні здивувала новими цінами: де доведеться платити понад 34 тис.грн

На Закарпатті однокімнатні квартири подорожчали до 34 тис. грн на місяць, а в столиці оренда впала до 26 тис. грн, хоча в обох випадках кількість оголошень скоротилася на 20-27%. Водночас найгостріша конкуренція за житло спостерігається не в Києві, а на заході країни, у Львівській області на одну пропозицію припадає 15 потенційних орендарів, а в Рівненській – 14.

Про це йдеться в аналітиці профільного порталу для пошуку нерухомості. Статистика за жовтень демонструє, що єдиного сценарію розвитку ринку нерухомості в Україні немає, динаміка пропозиції, попиту та вартості житла суттєво відрізняється залежно від регіону.

Оренда житла в Україні дорожчає нерівномірно. Джерело: Dim.Ria.

Де побільшало квартир для оренди, а де пропозиція скоротилася

У жовтні кількість оголошень про здавання житла в оренду змінювалася нерівномірно. У деяких областях власники активніше виставляли квартири на ринок, тоді як в інших доступних варіантів ставало менше. Зазначається, що це свідчить про відсутність загальнонаціональної тенденції до збільшення або скорочення пропозиції.

Найбільше зростання кількості оголошень за місяць зафіксували в Кіровоградській області – на 32%. Майже такими ж високими темпами пропозиція збільшувалася на Житомирщині, де показник зріс на 30%. Також помітна позитивна динаміка була на Волині (+25%) та в Запорізькій області (+24%).

Водночас, у низці регіонів вибір житла для орендарів скоротився. Найвідчутніше це проявилося на Закарпатті, де кількість пропозицій зменшилася на 27%. У Сумській області падіння становило 22%, у Полтавській – 21%. Ще на 20% скоротилася кількість оголошень у Київській області та безпосередньо в столиці.

Таким чином, Закарпаття опинилося серед регіонів, де одночасно зменшувалася кількість доступних квартир і зростала їхня вартість. У Києві ситуація виявилася іншою, пропозиція також скоротилася, але медіанна ціна оренди пішла вниз.

Де оренда подорожчала найбільше: Закарпаття випередило Київ

Найпомітніша зміна вартості оренди однокімнатних квартир у жовтні відбулася на Закарпатті. Медіанна ціна тут зросла на 17% за місяць і досягла 34 тис. грн, це один із найвищих показників серед українських регіонів. Натомість у Києві зафіксували протилежну тенденцію.

Оренда однокімнатної квартири подешевшала на 21% – до 26 тис. грн на місяць. Тобто столиця, яка традиційно залишається одним із найдорожчих ринків орендного житла, у жовтні продемонструвала помітне зниження цін.

Водночас високі ставки оренди зберігаються і в інших областях. Понад 20 тис. грн на місяць за однокімнатну квартиру в жовтні потрібно було заплатити ще в кількох регіонах:

Івано-Франківська область – 25,3 тис. грн, за місяць ціна зросла на 12%, а за рік – на 48%;

Вінницька область – 22 тис. грн, за місяць вартість не змінилася, проте річне зростання становить 47%;

Дніпропетровська область – 22 тис. грн, місячна динаміка залишилася нульовою, а за рік оренда подорожчала на 47%;

Львівська область – 21 тис. грн, за місяць ціна зросла на 3%, за рік – на 24%;

Тернопільська область – 20,7 тис. грн, місячне подорожчання становило 15%, а річне – 81%.

Особливо виділяється Тернопільщина, попри те, що за абсолютною вартістю оренди вона поступається Закарпатській та Івано-Франківській областям, саме тут зафіксували найбільше річне зростання серед наведених регіонів. За 12 місяців медіанна ціна однокімнатної квартири збільшилася на 81%.

Висока вартість оренди характерна не лише для найбільших міст або традиційно популярних туристичних напрямків. У деяких регіонах житло дорожчає значно швидше, ніж змінюється його поточна ціна, що особливо помітно під час порівняння місячної та річної статистики.

Скільки коштує оренда квартири в різних районах Києва

Попри загальне зниження медіанної вартості оренди однокімнатного житла в столиці, ціни всередині міста суттєво відрізняються. Найдорожчим залишається Печерський район, де середня місячна оренда такої квартири становить 36,8 тис. грн.

Натомість найнижчі ціни зафіксовані на іншому березі столиці – у Деснянському районі. Тут орендувати однокімнатне житло в середньому можна за 12 тис. грн на місяць. Різниця між цими двома районами становить 24,8 тис. грн щомісяця. Тобто оренда квартири на Печерську обходиться більш ніж утричі дорожче, ніж у Деснянському районі.

Ще одна важлива тенденція жовтня – зниження попиту на оренду житла. За даними DIM.RIA, він скорочувався в усіх регіонах країни. Найбільше падіння зафіксували в Херсонській області – на 28%. Також суттєво зменшилася активність потенційних орендарів на Волині та Миколаївщині – в обох регіонах на 27%. У Сумській області попит скоротився на 23%, а в Кіровоградській – на 22%.

Однак, загальне зниження попиту не означає, що орендарям стало однаково легко знайти житло в усіх областях. У деяких регіонах кількість людей, які шукають квартиру, значно перевищує число доступних оголошень.

Найбільший дисбаланс між попитом і пропозицією спостерігається на заході України. Зокрема, у Львівській області на одне оголошення про оренду припадає 15 потенційних орендарів. У Рівненській області цей показник становить 14 людей, у Тернопільській – 13, а у Вінницькій – 12.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Києві здешевшали 1-кімнатні квартири на вторинному ринку. За рік зниження вартості становило 1% – до 66 500 доларів (тут і далі – медіанна ціна. Тобто половина значень вища за цей рівень, а половина – нижча).