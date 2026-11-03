Оренда квартири з'їдає в українців майже всю зарплату: які професії опинилися у найскладнішому становищі

У вересні 2026 року оренда однокімнатної квартири в Україні коштувала медіанно 12 500 грн на місяць, що становило від 15% зарплати штукатурів до 81% доходу кухарів. Найскладніше покривати витрати на житло касирам, пекарям, автомийникам і кухарям, яким після оплати оренди залишається лише кілька тисяч гривень на всі інші потреби.

Згідно з даними OLX Нерухомість, у вересні 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 12 500 грн на місяць. Аналітики зіставили цю суму з медіанними зарплатами працівників різних професій, щоб визначити, яку частину доходу доводиться витрачати на житло.

Хто з українців витрачає на... Джерело: OLX Розгорнути

Результати показують значну різницю у фінансових можливостях українців. Для фахівців із високими заробітками оренда може становити лише 15-25% зарплати. Натомість для працівників сфери обслуговування, торгівлі та ресторанного бізнесу витрати на квартиру нерідко перевищують половину щомісячного доходу.

Для яких професій оренда житла найменше впливає на бюджет

Найменше фінансове навантаження від оренди однокімнатної квартири припадає на працівників із високими медіанними зарплатами. Насамперед це представники робітничих і технічних спеціальностей, які можуть отримувати значно більше за середній заробіток у низькооплачуваних сферах.

Скільки коштів українці витр... Джерело: OLX Розгорнути

Зокрема, для штукатурів із медіанною зарплатою 85 тис. грн щомісячна оренда квартири за 12 500 грн становить близько 15% доходу. Зазначається, що це найнижчий показник серед наведених професій. Також відносно невеликою є частка витрат на житло для фасадників, технологів і стоматологів. За медіанного заробітку на рівні 70 тис. грн представникам цих професій доведеться спрямовувати на оренду приблизно 18% зарплати.

Мулярі, плиточники та далекобійники, які у вересні 2026 року мали медіанний заробіток близько 65 тис. грн, витрачатимуть на оренду однокімнатної квартири приблизно 19% доходу. Для різноробочих на виробництві, виконробів, автомалярів, електриків і сантехніків ситуація дещо інша. За медіанної зарплати 50 тис. грн витрати на житло становитимуть близько 25%.

Водночас для зварювальників і монтажників оренда вже забирає більш відчутну частину заробітку. За медіанних зарплат у межах 45-48 тис. грн показник становить від 26% до 28%. Таким чином, навіть серед представників робітничих професій є суттєва різниця у співвідношенні доходів і витрат на житло.

Хто витрачає на оренду від 30% до 60% зарплати

Для частини українців оренда однокімнатної квартири становить приблизно третину або половину щомісячного доходу. До цієї категорії потрапляють працівники освіти, торгівлі, сфери обслуговування та деяких інших напрямів. Наприклад, учителі з медіанною зарплатою 32 тис. грн витрачатимуть на оренду близько 39% заробітку. Після оплати житла у них залишатиметься приблизно 19,5 тис. грн до покриття інших витрат.

Для продавців-консультантів та офіціантів ситуація ще складніша. За медіанного заробітку 30 тис. грн орендна плата становитиме приблизно 42% доходу. Тобто на інші потреби залишатиметься близько 17,5 тис. грн. Менше навантаження мають менеджери з продажів і торгові представники. Для них витрати на оренду становлять близько 31% зарплати.

Такий самий показник зафіксовано для кур'єрів, репетиторів, фармацевтів і шиномонтажників. Медіанний заробіток представників цих професій становить приблизно 40 тис. грн. Водночас, для продавців із медіанною зарплатою 24,3 тис. грн оренда квартири забирає вже близько 52% доходу. Таким працівникам після оплати житла залишається приблизно 11,8 тис. грн.

Ще більшим є навантаження на вантажників і слюсарів. За медіанного заробітку 23 тис. грн вони витрачатимуть на оренду приблизно 54% зарплати. Таким чином, на всі інші потреби після оплати квартири залишається близько 10,5 тис. грн.

Оренда забирає майже всю зарплату: найбільш уразливі професії

Найскладніша ситуація спостерігається серед працівників, медіанні зарплати яких не досягають 20 тис. грн. Для них оренда однокімнатної квартири за 12 500 грн може стати найбільшою статтею щомісячних витрат. За даними OLX Робота, бариста з медіанною зарплатою 19 тис. грн витрачатимуть на житло близько 66% доходу. Після оплати квартири залишатиметься лише 6,5 тис. грн.

Для пекарів та автомийників ситуація ще більш напружена. Їхній медіанний заробіток становить 16,8 тис. грн, а частка витрат на оренду сягає відповідно 74% і 75%. Після оплати житла представникам цих професій залишається приблизно 4,3 тис. грн. Таких коштів може бути недостатньо для покриття всіх інших регулярних витрат, особливо якщо людина не має додаткового доходу.

Ще більшу частину зарплати на житло спрямовують касири. За медіанного заробітку 15,7 тис. грн оренда становить близько 79% доходу. Після оплати квартири їм залишається приблизно 3,2 тис. грн. Найвищий показник серед наведених професій зафіксовано для кухарів. За медіанної зарплати 15,4 тис. грн оренда однокімнатної квартири забирає близько 81% заробітку.

Фактично після оплати житла кухарям залишається лише 2,9 тис. грн на місяць. Це кошти, з яких потрібно оплачувати харчування, транспорт, комунальні послуги, мобільний зв'язок та інші необхідні витрати.

Таке співвідношення доходів і вартості житла демонструє, наскільки складно працівникам із низькими зарплатами самостійно забезпечувати себе орендованою квартирою. Навіть за умови стабільної зайнятості значна частина заробітку фактично витрачається на базову потребу – проживання.

Як співвідношення зарплати та оренди впливає на бюджет українців

Результати дослідження показують, що доступність орендованого житла в Україні суттєво залежить від професії та рівня доходів. Якщо для штукатурів оренда становить близько 15% медіанної зарплати, то для кухарів цей показник сягає 81%.

Різниця у фінансовому навантаженні перевищує п'ять разів. При цьому в обох випадках йдеться про одну й ту саму медіанну вартість оренди однокімнатної квартири – 12 500 грн на місяць. Водночас, такі розрахунки не означають, що всі працівники відповідних професій отримують саме зазначені суми. Медіанна зарплата відображає центральне значення серед заробітків і не враховує індивідуальних особливостей оплати праці, досвіду, регіону або умов роботи.

Так само медіанна вартість оренди по Україні не є однаковою для всіх міст. У великих населених пунктах та окремих районах ціни можуть бути значно вищими, тоді як у менших містах житло може коштувати дешевше. Крім того, наведені розрахунки стосуються лише оренди однокімнатної квартири. Вони не враховують комунальні платежі, витрати на харчування, транспорт, лікування та інші потреби.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні оновили граничну вартість квадратного метра житла за державною програмою єОселя. Найвищий ліміт встановили в Києві – 65 200 грн, а найнижчий у Кіровоградській області – 47 414 грн. В інших регіонах показники коливаються від 48 428 грн на Закарпатті до 58 636 грн на Харківщині, а придбати житло можна на 10% дорожче за встановлену межу, якщо покупець самостійно покриє різницю.