OBOZ.UA дізнався про нові зарплати міністрів: у кого і яка найбільша

Зарплати членів Кабінету міністрів у 2026 році сягають майже 200 тис. грн на місяць. Найбільше серед посадовців, щодо яких є дані, у вересні отримав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко – 196,7 тис. грн. На другому місці опинився міністр юстиції із зарплатою 187,8 тис. грн, а третю позицію посів очільник Міністерства економіки та довкілля – 174,1 тис. грн.

Водночас суми, які отримують міністри, можуть суттєво відрізнятися навіть у межах одного року. На це впливають не лише посадові оклади, а й додаткові виплати, зокрема компенсації за невикористані відпустки. Наприклад, міністр закордонних справ Андрій Сибіга в липні отримав понад 419 тис. грн, хоча в серпні його нарахована зарплата становила лише 55 тис. грн. OBOZ.UA зібрав зарплати міністрів та розповідає, хто з членів уряду заробляє найменше.

Зазначимо, через секретаріат Кабінету міністрів OBOZ.UA звернувся з запитом щодо рівня зарплат до всіх міністерств. В матеріалах відсутні дані щодо заробітної плати прем'єра Сергія Корецького. Цю інформацію ми опублікуємо окремо.

Хто з міністрів отримує найбільше

Вже не вперше найбільшу зарплату серед міністрів із наявною інформацією отримав голова МОЗу Віктор Ляшко. Йому нарахували у вересні 196 661,83 грн. Зокрема, Ляшко отримав 37,1 тис. грн у якості компенсації невикористаної відпустки, а також 23,6 тис. грн – надбавку державним експертам. Для порівняння, у серпні виплата міністра охорони здоров'я становила 194 166,40 грн. Тобто за місяць його нарахування збільшилися приблизно на 2,5 тис. грн. Зазначимо, минулого року очільник МОЗу в середньому заробляв близько 152 тис. грн "чистими" щомісячно.

Зарплата Ляшка

На другому місці – міністр юстиції Денис Маслов, якому у вересні нарахували 187 752,50 грн. Після сплати податків він отримав 144 569,42 грн. При цьому посада міністра юстиції до 15 липня 2026 року залишалася вакантною, тож порівнювати з минулорічною зарплатою не вдасться.

Третю сходинку посідає міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко із зарплатою 174 118 грн. У серпні йому нарахували 171 456 грн, тобто за місяць сума збільшилася на 2 662 грн.

Зарплата міністра економіки

Майже стільки ж отримав міністр з питань ветеранів Віталій Кім – 174 022,99 грн. Після податків на руки йому виплатили 133 997,70 грн. Його призначили на посаду 18 липня 2026 року замість Наталії Калмикової. Калмикова в липні з урахуванням компенсації отримала 194,3 тис. грн.

Зарплата Кіма

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін у вересні отримав 173 549,07 грн. Його зарплата практично не змінилася порівняно із серпнем, коли нарахування становили 173 310,01 грн.

Зарплата Улютіна

Міністру фінансівів Сергію Марченку за вересень нарахували 171 997,05 грн. Після сплати податків він отримав 132 437,72 грн. Таким чином, різниця між нарахованою сумою та фактичною виплатою становила майже 40 тис. грн.

Після сплати податків він отримав 132 437,72 грн. Таким чином, різниця між нарахованою сумою та фактичною виплатою становила майже 40 тис. грн. Міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук у вересні отримала 166 947,40 грн. Це трохи більше, ніж у серпні, коли нарахували 166 088,76 грн.

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Міністру освіти і науки Андрію Бутенку у вересні нарахували 166 648,30 грн. Після сплати податків сума до виплати становила 128 319,19 грн.

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Чому зарплата Сибіги відрізняється в різні місяці

Окрема ситуація – із виплатами міністру закордонних справ Андрію Сибізі. У серпні 2026 року йому нарахували 55 019,05 грн. Однак уже у вересні сума становила 147 113,42 грн.

Ще більше міністр отримав у липні – 419 069,66 грн. Така виплата пояснюється одноразовою компенсацією за невикористану відпустку. Тому порівнювати липневі нарахування Сибіги зі звичайною щомісячною зарплатою інших членів уряду було б некоректно.

Цей приклад демонструє, чому під час аналізу зарплат чиновників важливо враховувати не лише загальну суму за конкретний місяць, а й причини додаткових нарахувань. Одноразові компенсації можуть суттєво збільшувати виплату, але не означають, що посадовець отримує такі гроші щомісяця.

Скільки міністри отримують після податків

Ще один важливий момент – різниця між нарахованою зарплатою та сумою, яка фактично надходить на рахунок посадовця. У документах щодо окремих міністрів наведені обидва показники.

Наприклад, із 196,7 тис. грн, нарахованих Віктору Ляшку, після сплати податків залишається приблизно 152 тис. грн. Міністр юстиції з 187,8 тис. грн отримує 144,6 тис. грн, а Сергій Марченко з майже 172 тис. грн – 132,4 тис. грн.

У випадку Андрія Бутенка різниця становить понад 38 тис. грн: із 166 648,30 грн нарахованої зарплати до виплати залишається 128 319,19 грн.

Отже, навіть серед членів одного Кабінету міністрів щомісячні виплати відрізняються на десятки тисяч гривень. При цьому найбільша зарплата у вересні була в міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, а найменша – у міністра освіти і науки Андрія Бутенка. Різниця між ними становить близько 30 тис. грн до сплати податків.

Варто враховувати, що це рейтинг за наданими даними, а не повний перелік усіх членів уряду. Крім того, для Андрія Сибіги наведені показники за серпень, липень і вересень, тому його серпневу виплату не можна безпосередньо порівнювати з вересневими зарплатами інших міністрів.

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