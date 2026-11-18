Не лише безкоштовний проїзд: які пільги пенсіонерам гарантує пенсійне посвідчення

Українські пенсіонери за віком можуть безкоштовно користуватися визначеними видами громадського та приміського залізничного транспорту, оформлювати житлові субсидії, отримувати окремі препарати за програмою "Доступні ліки" та не сплачувати земельний податок у межах установлених норм. Щоб скористатися цими можливостями, потрібно звертатися до Пенсійного фонду (ПФУ), податкової служби, сімейного лікаря або місцевої влади залежно від виду пільги, а в разі відмови – вимагати письмове обґрунтування та оскаржувати рішення.

Про це пише портал "На пенсії". Українське законодавство передбачає різні механізми підтримки людей пенсійного віку. Частина з них доступна за фактом виходу на пенсію за віком, інші залежать від доходів домогосподарства, наявності земельної ділянки, стану здоров'я або додаткового соціального статусу.

Безкоштовний проїзд для пенсіонерів: де можна їздити без оплати

Одна з найвідоміших соціальних гарантій для людей пенсійного віку – право на безоплатний проїзд у певних видах громадського транспорту. Пільга передбачена для пенсіонерів за віком і дає змогу не витрачати гроші на щоденні поїздки містом або приміським залізничним транспортом.

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", пенсіонери за віком мають право безкоштовно користуватися:

міськими автобусами загального користування;

трамваями;

тролейбусами;

метрополітеном;

приміськими електричками.

Водночас, пільга не поширюється на таксі. Також варто враховувати, що правила користування громадським транспортом можуть відрізнятися залежно від міста, зокрема через особливості місцевих систем оплати проїзду.

Щоб скористатися правом на безкоштовний проїзд, пенсіонеру необхідно мати пенсійне посвідчення або відповідну довідку. Якщо в місті працює автоматизована система обліку оплати проїзду, може знадобитися безоплатний електронний квиток. Його потрібно зареєструвати через валідатор відповідно до місцевих правил.

Таким чином, пенсіонерам не потрібно окремо оплачувати кожну поїздку в транспорті, на який поширюється державна гарантія. Проте перед поїздкою варто уточнити правила користування пільгою у своєму населеному пункті, особливо якщо для безоплатного проїзду необхідно оформити електронний квиток.

Житлова субсидія: хто з пенсіонерів може отримувати допомогу на комунальні послуги

Ще одна важлива можливість для людей пенсійного віку – оформлення житлової субсидії. Вона допомагає частково компенсувати витрати домогосподарства на оплату житлово-комунальних послуг, якщо самостійно сплачувати повну суму рахунків складно.

Право на субсидію мають не всі пенсіонери автоматично. Під час її призначення враховують доходи домогосподарства, кількість людей, які проживають разом, майновий стан та інші обставини, визначені законодавством.

Розмір субсидії визначають індивідуально. Для цього враховують сукупний дохід домогосподарства та обов'язкову частку платежу за комунальні послуги. Якщо витрати на житлово-комунальні послуги перевищують суму, яку сім'я може сплачувати самостійно відповідно до встановлених критеріїв, держава може компенсувати частину витрат.

Особливо актуальною така підтримка є для самотніх пенсіонерів, людей із невеликими пенсійними виплатами та домогосподарств, у яких значна частина доходу йде на оплату опалення, електроенергії, водопостачання та інших комунальних послуг.

Для оформлення субсидії можна звернутися до Пенсійного фонду України. Подати документи також можна через доступні електронні сервіси або уповноважені органи, які приймають відповідні заяви. Важливо, що сам факт отримання пенсії не гарантує призначення субсидії. Рішення ухвалюють після перевірки відомостей про доходи та майновий стан заявника відповідно до чинних вимог.

Звільнення від земельного податку: скільки землі можна мати без оподаткування

Пенсіонери за віком можуть скористатися ще однією важливою податковою пільгою – звільненням від сплати земельного податку. Вона особливо актуальна для людей, які мають у власності земельні ділянки, зокрема для ведення господарства, будівництва житла або садівництва. Відповідне право передбачене підпунктом 281.1.3 пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу України.

Водночас звільнення від податку діє не на будь-яку площу землі, а лише в межах установлених законодавством норм. Згідно з пунктом 281.2 статті 281 Податкового кодексу, для пенсіонерів за віком передбачені такі граничні площі земельних ділянок, за які не потрібно сплачувати земельний податок:

для ведення особистого селянського господарства – до 2 гектарів;

для будівництва та обслуговування житлового будинку – у селах – до 0,25 га, у селищах – до 0,15 га, у містах – до 0,10 га;

для індивідуального дачного будівництва – до 0,10 га;

для будівництва індивідуального гаража – до 0,01 га;

для ведення садівництва – до 0,12 га.

Отже, пенсіонер, який має земельну ділянку відповідного призначення та не перевищує встановлену норму, може бути звільнений від сплати земельного податку. Водночас, важливо розрізняти земельний податок та інші платежі, пов'язані з нерухомістю. Пільга стосується саме плати за землю і не означає автоматичного звільнення від усіх податків на майно.

Якщо пенсіонер має право на таку пільгу, але продовжує отримувати податкові повідомлення з нарахуваннями, варто звернутися до податкової служби та перевірити, чи враховано відповідний статус. Для цього можуть знадобитися документи, що підтверджують право власності або користування землею, а також пенсійне посвідчення.

Які препарати можна отримати безкоштовно або з доплатою

Окрему підтримку пенсіонери можуть отримувати через державну програму "Доступні ліки". Вона дає можливість отримувати визначені лікарські засоби безкоштовно або з частковою доплатою в аптеках, які беруть участь у програмі.

Щоб скористатися програмою, пенсіонеру потрібно звернутися до сімейного лікаря або іншого лікаря, який має право виписувати відповідні рецепти. Після консультації медик може оформити електронний рецепт на препарат, якщо він входить до переліку ліків, вартість яких відшкодовується державою.

Далі необхідно звернутися до аптеки, яка працює з програмою "Доступні ліки". Там можна отримати призначений препарат безкоштовно або з доплатою – залежно від конкретного лікарського засобу та умов його відшкодування.

Важливо розуміти, що пенсійне посвідчення саме по собі не дає права безкоштовно отримувати будь-які медикаменти. Державна програма поширюється лише на визначені препарати та категорії захворювань, передбачені відповідним переліком. Тому пенсіонерам, які регулярно купують ліки за власні кошти, варто уточнити у сімейного лікаря, чи можна отримувати необхідні препарати в межах державної програми.

Додаткові пільги для ветеранів праці та інших категорій пенсіонерів

Окрім загальних соціальних гарантій, для окремих категорій людей пенсійного віку передбачені додаткові пільги. Зокрема, це стосується пенсіонерів, які мають статус ветерана праці.

У такому разі право на певні види підтримки визначається не лише фактом отримання пенсії, а й наявністю відповідного статусу та виконанням установлених законодавством вимог.

Крім державних гарантій, додаткову допомогу можуть передбачати місцеві програми соціального захисту. Наприклад, органи місцевого самоврядування можуть запроваджувати окремі виплати для малозабезпечених пенсіонерів, додаткову підтримку на оплату комунальних послуг або інші види допомоги.

Умови таких програм залежать від конкретної громади, тому пенсіонерам варто звертатися до місцевих органів соціального захисту та уточнювати, які можливості діють за місцем проживання.

Куди звертатися пенсіонерам для оформлення пільг

Універсального органу, який оформлює абсолютно всі види соціальної підтримки, немає. Залежно від того, яку саме пільгу хоче отримати людина, необхідно звертатися до відповідної установи. До Пенсійного фонду можна звертатися з питань:

оформлення житлових субсидій;

призначення та перерахунку пенсій;

оформлення житлово-комунальних пільг;

перевірки страхового стажу.

Податкова служба допоможе з питаннями:

застосування пільги із земельного податку;

перевірки правильності нарахування податків;

уточнення інформації щодо податкових пільг;

подання заяв та документів для застосування передбачених законом звільнень.

Якщо пенсіонер хоче скористатися програмою "Доступні ліки", насамперед потрібно звернутися до лікаря. Він визначить необхідність призначення препарату та, за наявності підстав, випише електронний рецепт. Отримати ліки можна в аптеках, які беруть участь у державній програмі.

До місцевої влади варто звертатися, якщо пенсіонер хоче дізнатися про додаткові програми підтримки. У громадах можуть діяти окремі соціальні ініціативи для людей похилого віку, малозабезпечених громадян та інших вразливих категорій населення.

Що робити, якщо пенсіонеру відмовили в наданні пільги

Якщо пенсіонер вважає, що має право на певну соціальну гарантію, але отримав відмову, не варто обмежуватися усним поясненням працівника установи. Насамперед потрібно з'ясувати, чому саме не призначили пільгу та чи відповідає рішення вимогам законодавства. Для захисту своїх прав можна діяти за таким алгоритмом:

подати письмову заяву – потрібно офіційно звернутися до установи, яка відповідає за оформлення конкретної пільги, та додати необхідні документи;

отримати письмову відмову – якщо в наданні допомоги відмовили, варто вимагати офіційне рішення із зазначенням причин;

перевірити законодавчі вимоги – необхідно з'ясувати, чи справді пенсіонер відповідає критеріям для отримання відповідної пільги та чи всі документи були подані правильно;

подати скаргу – якщо людина не погоджується з рішенням, вона може звернутися до органу вищого рівня;

звернутися до суду – якщо адміністративне оскарження не допомогло, рішення або бездіяльність відповідної установи можна оскаржити в судовому порядку.

Також пенсіонери можуть отримати безоплатну правничу консультацію. Для цього діє система безоплатної правничої допомоги: звернутися можна за номером 0 800 213 103 або через офіційний сайт системи.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, працівникам прифронтових громад пропонують зараховувати рік роботи за півтора або два роки страхового стажу, компенсувати 50% комунальних витрат і передбачити виплати в разі поранення, інвалідності чи загибелі. Для бізнесу на таких територіях хочуть знизити податок на прибуток до 9%.