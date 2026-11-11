НБУ взявся за старі гривні: які банкноти зникнуть з обігу

Національний банк України (НБУ) поступово замінює купюри 50 і 200 гривень, випущені у 2003-2007 роках, на сучасніші банкноти зразка 2014 року та наступних років, але спеціально обмінювати їх українцям не потрібно. Старими грошима можна й надалі розраховуватися без обмежень, а коли вони потраплять до банку, їх уже не видаватимуть повторно, а замінюватимуть новими.

У Національному банку пояснили, що заміна є частиною планової роботи з удосконалення банкнотно-монетного ряду гривні. Її мета – підвищити якість готівки, яка перебуває в обігу, та поступово вивести з нього грошові знаки попередніх поколінь.

Які саме 50 і 200 гривень вилучають з обігу

Йдеться не про всі банкноти номіналом 50 та 200 гривень, а виключно про купюри старого зразка, випущені у 2003-2007 роках. Їх поступово замінюють банкнотами нового покоління, які мають аналогічний номінал, але належать до зразків 2014 року та наступних років випуску.

Українцям не варто хвилюватися через наявність у них купюр номіналом 50 або 200 гривень. Банкноти сучасного зразка залишаються в обігу, а старі не втрачають своєї платіжної сили лише через те, що Нацбанк розпочав їх заміну.

Важливо також, що рішення про поступову заміну цих банкнот не є новим. Національний банк повідомив про відповідний процес ще в жовтні 2024 року. Тому поширення інформації про вилучення купюр не означає запровадження раптових обмежень для громадян або необхідності терміново обмінювати готівку.

Чи потрібно українцям обмінювати старі купюри

Спеціально обмінювати банкноти номіналом 50 та 200 гривень зразків 2003-2007 років не потрібно. Вони й надалі залишаються дійсними платіжними засобами, тому громадяни можуть без обмежень використовувати їх для звичайних готівкових розрахунків.

Механізм заміни передбачає, що старі купюри поступово вилучатимуться природним шляхом – у міру того, як потраплятимуть до банківських установ. Після цього їх більше не повертатимуть у готівковий обіг.

"Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 і 200 грн старого зразка не будуть більше повертатися в обіг. Вони вилучатимуться і передаватимуться до Національного банку для подальшого їхнього перерахунку та утилізації", – пояснили в НБУ.

Фактично це означає, що купюри поступово замінюватимуться під час звичайного руху готівки між громадянами, торговельними закладами та банками. Наприклад, якщо людина розрахується старою банкнотою в магазині, а підприємство згодом здасть виручку до банку, така купюра вже не повернеться до каси для подальшої видачі клієнтам.

Натомість у готівковий обіг надходитимуть банкноти сучасного покоління. Таким чином, кількість старих купюр поступово зменшуватиметься без необхідності проводити окрему кампанію з обміну для населення.

Як банки вилучатимуть старі гривні

Національний банк організував заміну спільно з банківськими установами. Передбачено кілька механізмів, завдяки яким купюри попередніх років випуску поступово зникатимуть із повсякденного використання.

Зокрема, банки більше не видаватимуть такі банкноти з кас під час проведення готівкових операцій. Якщо старі купюри потраплять до фінансової установи, їх не повертатимуть клієнтам, а передаватимуть Нацбанку.

Крім того, НБУ припинив видавати відповідні банкноти банкам, інкасаторським компаніям та підприємствам, які займаються обробленням готівки. Зазначається, що це дає змогу поступово скорочувати кількість старих грошових знаків у платіжному обороті.

При цьому громадяни можуть продовжувати користуватися такими купюрами, якщо вони придатні для розрахунків. Сам факт їхнього старого року випуску не є підставою для відмови від приймання під час оплати товарів чи послуг.

Які ще гривні Нацбанк поступово замінює

Оновлення готівкового обігу не обмежується лише банкнотами номіналом 50 та 200 гривень. Національний банк уже кілька років послідовно замінює купюри попередніх поколінь різних номіналів на сучасніші. Зокрема, процес охоплює такі банкноти:

20 та 100 гривень зразків 2003–2007 років – поступову заміну розпочали 1 січня 2023 року;

500 гривень старого зразка – вилучення та заміну розпочали 1 серпня 2024 року;

50 та 200 гривень зразків 2003–2007 років – відповідний процес триває з 1 листопада 2024 року.

Усі ці заходи є частинами єдиної політики оновлення готівкової гривні. Регулятор прагне поступово залишити в обігу банкноти сучасного покоління, які відповідають актуальним вимогам до якості та захисту грошових знаків.

Окремо Нацбанк уже завершив вилучення з готівкового обігу паперових банкнот номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років. Із 2 березня 2026 року вони перестали бути платіжним засобом під час здійснення готівкових розрахунків.

Замість цих паперових грошей у повсякденному обігу використовуються монети відповідних номіналів. Такий перехід також є частиною оптимізації готівкового обігу, адже монети мають триваліший термін використання порівняно з паперовими банкнотами.

Водночас для банкнот номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень передбачена окрема процедура обміну. Їх можна безкоштовно обміняти на монети та банкноти інших номіналів, які перебувають в обігу:

у Національному банку – до ухвалення окремого рішення про завершення обміну;

в уповноважених банках – до 28 лютого 2029 року;

в інших банках України – до 26 лютого 2027 року.

Навіщо Нацбанк оновлює готівкову гривню

Основна мета поступової заміни старих банкнот – підвищення якості готівки, яка перебуває в обігу, та оптимізація роботи готівкової системи. З часом паперові гроші зношуються, а використання сучасніших банкнот дає змогу підтримувати належний стан грошового обігу.

Крім того, оновлення банкнотного ряду передбачає перехід до сучасних зразків із відповідними елементами захисту. Зазначається, що це важливо для надійності національної валюти та можливості ефективніше перевіряти справжність грошових знаків. У Нацбанку наголошують, що в результаті банкнотно-монетний ряд гривні має містити лише грошові знаки сучасного покоління.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Нацбанк оголосив про плани випустити нову пам’ятну монету номіналом 10 грн. Очікується, що її викарбують зі срібла, і вона з’явиться у листопаді. Монета буде присвячена 25-річчю візиту Папи Римського Івана Павла II до України.