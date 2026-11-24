Навіть за кордоном доведеться платити: кому з українців можуть нарахувати майже 50 тис. грн боргу

Український ФОП (фізична особа-підприємець) першої або другої групи може продовжувати накопичувати податковий борг навіть після переїзду за кордон і припинення діяльності, оскільки відсутність доходу не звільняє автоматично від фіксованих платежів. Якщо бізнес більше не потрібен, його можна закрити дистанційно через Дію, але вже нараховані податки, внески, штрафи та пеня після припинення реєстрації не зникають.

Про це пише "Мінфін". Особливо ризикують українці, які виїхали за межі країни через війну, влаштувалися на новому місці, більше не ведуть бізнес в Україні, але не закрили ФОП.

Чому податки нараховують, навіть якщо ФОП не працює

Відсутність доходу не для всіх підприємців означає відсутність податкових зобов'язань. Найбільше це стосується ФОП першої та другої груп спрощеної системи оподаткування, які повинні сплачувати встановлені платежі незалежно від того, чи отримували вони замовлення, продавали товари або надавали послуги протягом місяця.

"Якщо нічого не заробляєш, то нічого й не нараховується. Для більшості груп це не так", – пояснює юрист Вадим Оксентюк. Для підприємців першої та другої груп основними обов'язковими платежами є єдиний податок і військовий збір. Їхні розміри визначаються не фактичним доходом за місяць, а встановленими ставками. Тому навіть якщо ФОП виїхав за кордон, не має клієнтів, не здійснює операцій і не отримує коштів на рахунок, обов'язок сплачувати ці платежі може зберігатися.

У 2026 році військовий збір для підприємців першої та другої груп становить 864,70 грн на місяць. Єдиний податок залежить від групи, а для другої групи – від ставки, встановленої місцевою владою, у межах законодавчого максимуму.

Інша ситуація у ФОП третьої групи. Для них єдиний податок становить 5% від доходу або 3% за умови сплати ПДВ. Військовий збір – 1% від отриманого доходу. Тому за відсутності надходжень ці два платежі не нараховуються, адже їхня сума залежить від фактичного заробітку.

Втім, підприємцям усіх трьох груп потрібно окремо враховувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який за загальним правилом також сплачується за себе незалежно від наявності доходу, якщо немає законних підстав для звільнення.

Як за 11 місяців може накопичитися майже 50 тис. грн боргу

Сума заборгованості може стати особливо відчутною для ФОП другої групи, який протягом тривалого часу не перевіряє податкові нарахування та не сплачує обов'язкові платежі. Оксентюк навів приклад підприємця, який не сплачував податки та внески з січня 2026 року. За його розрахунками, щомісячні зобов'язання такого ФОП можуть становити:

єдиний податок – 1729,40 грн;

ЄСВ – 1902,34 грн;

військовий збір – 864,70 грн.

У сумі це 4496,44 грн щомісяця. Якщо не сплачувати ці платежі протягом 11 місяців, загальна заборгованість до кінця відповідного періоду може досягти 49 460,84 грн.

Важливо, що зазначена сума є прикладом розрахунку за максимальною ставкою єдиного податку для другої групи у 2026 році. Конкретний розмір платежу залежить від рішення місцевої ради та виду діяльності підприємця, тому фактична заборгованість може відрізнятися.

Хто може не сплачувати окремі податки та внески

Попри загальне правило, законодавство передбачає винятки, якими можуть скористатися окремі категорії підприємців. Тому перед тим, як сплачувати накопичені суми або робити висновки про розмір боргу, ФОП варто перевірити, чи має він право на звільнення від певних платежів.

Зокрема, з 1 жовтня 2025 року підприємці можуть не сплачувати ЄСВ за себе за ті місяці, коли роботодавець сплатив за них страховий внесок у розмірі не меншому за мінімальний. При цьому для застосування цієї норми наявність основного місця роботи більше не є обов'язковою умовою.

Від сплати ЄСВ за себе також звільняються, зокрема, підприємці, які отримують пенсію за віком, або особи з інвалідністю, які отримують пенсію чи соціальну допомогу. Окремі правила діють для мобілізованих ФОП, які не мають найманих працівників.

Крім того, підприємці першої та другої груп, які не мають найманих працівників, можуть скористатися звільненням від єдиного податку на період щорічної відпустки тривалістю один календарний місяць. Аналогічна можливість передбачена у випадках хвороби, якщо вона триває 30 або більше календарних днів і підтверджена документально.

Для застосування такого звільнення необхідно подати до податкової відповідну заяву. Водночас, важливо не плутати пільгу щодо єдиного податку зі звільненням від усіх зобов'язань: вона не означає автоматичного скасування військового збору та ЄСВ.

ЄСВ знову обов'язковий: що змінилося після воєнної пільги

Окрему увагу потрібно приділити єдиному соціальному внеску. На початку повномасштабної війни підприємці отримали можливість не нараховувати та не сплачувати ЄСВ за себе в період воєнного стану. Це дозволило багатьом ФОП, які втратили роботу, клієнтів або були змушені виїхати з країни, зменшити фінансове навантаження.

Однак дію цієї пільги зупинили законами про державний бюджет на 2025 та 2026 роки. Тому з 1 січня 2025 року знову діє загальне правило щодо обов'язкової сплати ЄСВ, якщо підприємець не належить до категорії, яка має право на звільнення.

Мінімальний ЄСВ у 2026 році становить 1902,34 грн на місяць – це 22% від мінімальної заробітної плати. Саме цей платіж може стати однією з основних складових боргу для підприємців, які залишили ФОП відкритим, але не ведуть діяльності.

Що буде з правилами у 2027 році, залежатиме від подальших законодавчих рішень. Тому підприємцям, які не працюють, але зберігають реєстрацію, важливо стежити за можливими змінами та не розраховувати на автоматичне продовження раніше запроваджених воєнних пільг.

Чи можна закрити ФОП за кордоном і не повертатися в Україну

Якщо людина більше не планує вести підприємницьку діяльність, залишати ФОП відкритим може бути недоцільно. У такому випадку варто розглянути припинення підприємництва, щоб не виникали нові зобов'язання, передбачені для відповідної групи платників податків.

Закрити ФОП можна дистанційно через портал Дія. Для цього не потрібно особисто повертатися в Україну або відвідувати державні установи, заяву про припинення діяльності можна подати онлайн, підписавши її електронним підписом.

Однак є важливий нюанс, закриття ФОП не анулює вже накопичену заборгованість. Якщо на момент припинення діяльності у підприємця є борги з єдиного податку, ЄСВ, військового збору, а також нараховані штрафи чи пеня, вони не зникають після внесення відповідного запису до державного реєстру.

Фізична особа продовжує відповідати за зобов'язаннями, які виникли під час її підприємницької діяльності. Тому закриття реєстрації не можна розглядати як спосіб позбутися несплачених податків.

Крім того, після припинення діяльності необхідно виконати передбачені законом звітні обов'язки та провести остаточні розрахунки з бюджетом. Тобто подання заяви про закриття – це лише один із етапів завершення підприємницької діяльності, а не автоматичне припинення всіх відносин із податковою.

Виїзд за кордон не означає автоматичної зміни податкового резидентства

Ще одна поширена помилка серед українців, які переїхали в іншу країну, – переконання, що після перебування за кордоном понад 183 дні вони автоматично перестають бути податковими резидентами України та більше не мають зобов'язань перед українською податковою. Насправді визначення податкового резидентства залежить від кількох критеріїв.

Враховуються місце постійного проживання, центр життєвих інтересів, тривалість перебування в країні та інші обставини, передбачені Податковим кодексом. Реєстрація фізичної особи як підприємця також є одним із критеріїв, які враховуються під час визначення резидентства.

Саме тому кількість днів, проведених за кордоном, не є єдиним фактором, який визначає податковий статус людини. Якщо вона має ознаки резидентства одночасно в Україні та іншій державі, потрібно враховувати положення міжнародної угоди про уникнення подвійного оподаткування, укладеної між відповідними країнами.

Якщо за результатами оцінки людина залишається податковим резидентом України, у неї можуть виникати обов'язки щодо декларування доходів, отриманих за кордоном. Зокрема, це стосується коштів, які не пов'язані з українською підприємницькою діяльністю, але підлягають оподаткуванню відповідно до правил для резидентів.

Що робити українцям, які виїхали, але залишили ФОП

Якщо підприємець давно перебуває за кордоном і не користується зареєстрованим бізнесом, варто не відкладати перевірку податкового статусу. Навіть якщо заборгованість ще не виникла або здається незначною, щомісячні платежі можуть продовжувати накопичуватися. Насамперед потрібно:

перевірити стан розрахунків із бюджетом в Електронному кабінеті платника податків – там можна побачити нарахування, сплачені суми та наявну заборгованість;

з'ясувати, які платежі потрібно сплачувати саме у вашому випадку – це залежить від групи ФОП, ставки єдиного податку, наявності роботи за наймом та інших обставин;

перевірити право на пільги – деякі підприємці можуть бути звільнені від сплати ЄСВ або мати право на тимчасове звільнення від єдиного податку;

якщо бізнес більше не потрібен – припинити діяльність, подати заяву можна дистанційно через Дію, не повертаючись в Україну;

не ігнорувати вже наявний борг – закриття ФОП не скасовує податкових зобов'язань, які виникли до припинення діяльності, тому потрібно окремо врегулювати заборгованість і подати необхідну звітність.

Для українців, які виїхали через війну, питання підприємницької реєстрації може здаватися другорядним на тлі облаштування життя в іншій країні. Проте відкрите підприємництво, яким фактично ніхто не займається, здатне перетворитися на серйозну фінансову проблему.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні посилюють боротьбу зі схемами, за якими великі торговельні мережі розподіляють обороти між сотнями ФОПів, щоб зменшити податкове навантаження. Звичайним підприємцям не забороняють працювати на спрощеній системі, однак компаніям, які використовують ФОПів для приховування реальних масштабів бізнесу, загрожують посилений контроль, податкові наслідки та перевірки правоохоронців.