Можливість розбагатіти? Чого варті монети СРСР

Попри поширену думку, що всі старі монети – в т.ч. часів СРСР – цінні, насправді це не так. Більшість таких копійок ні що інше, як просто шматки металу, а тому хоча нумізмати і можуть їх купити, але за мінімальну суму – наприклад, 1 грн.

Річ у тім, розповів OBOZ.UA редактор сайту "Монети-Ягідки" Віталій Ткач, що дорого продати вийде лише копійки, викарбувані з цінних матеріалів. Зокрема, з:

Срібла.

Золота.

Втім, визнав нумізмат, знайти такі монети практично нереально. Адже у вільному доступі їх практично немає.

А ось звичайні радянські копійки, за його словами, нумізмати хоч і можуть купити, але тільки за мінімальну суму. Наприклад, 1 грн.

При цьому він наголосив: монети мають бути в хорошому стані. В іншому ж випадку, зазначив Ткач, навряд чи можна буде сподіватися і на це.

"Іржавість, також те, що вона може бути ще й потемнілою, вартості не додає. Навпаки – знижує", – зазначив експерт.

НБУ виводить із обігу гривні

Тим часом Нацбанк виводить з обігу банкноти номіналом 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, які були випущені у 2003-2007 роках. І хоча в процесі банкноти замінять на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014 року та наступних років випуску, – українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну.

Річ у тім, розповіли у самому НБУ, що сама заміна грошей відбуватиметься поступово. І одним зі способів цього стануть звичайні розрахунки в магазинах, аптеках, на АЗС тощо.

"Потрапляючи до банків, банкноти номіналом 50 і 200 грн старого зразка більше не повертатимуться в обіг. Їх вилучатимуть і передаватимуть до Національного банку для подальшого перерахунку та утилізації", – пояснили в регуляторі.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Національний банк оголосив про плани випустити нову пам’ятну монету номіналом 50 грн. Очікується, що вона з’явиться у грудні та буде викарбувана із золота. Присвячена ж монета буде архангелу Михаїлу – одному з найбільш шанованих святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається покровителем тих, хто відстоює справедливість.