Маск обіцяє виділити одну акцію SpaceX кожній дитині в Америці: як на це відреагував Трамп

У 2027 році кожна дитина у США отримає по одній акції американської компанії SpaceX, стверджує її власник, мільярдер Ілон Маск. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп подякував своєму союзнику за це рішення.

У понеділок, 19 жовтня, на своїй сторінці в X (Twitter) бізнесмен написав: "Наступного року я подарую одну зі своїх акцій SpaceX кожній дитині в Америці. Це буде перший із багатьох".

Маск не уточнив, кому саме він пообіцяв подарунок: кожному громадянину, якому ще не виповнилося 18, чи кожній новонародженій у 2027 році дитині у США.

Він також не пояснив, що саме означає фраза "перший із багатьох".

Текст повідомлення (мовою оригіналу). Джерело: Скриншот X (Twitter) @elonmusk

Видання Axios зазначило, що, за поточними цінами, вартість такого подарунка може скласти приблизно 11 мільярдів доларів – це майже вдвічі більше за рекордну благодійну пожертву засновника компанії Dell Technologies Майкла Делла.

За даними Бюро перепису населення, у США проживає понад 72 мільйонів осіб віком до 18 років. Якби кожен із них отримав по одній акції SpaceX, то, виходячи з ціни закриття торгів у п'ятницю (146,03 долара за одиницю), загальна ринкова вартість "дитячих" акцій склала б трохи більше 10,5 мільярда доларів.

Маск володіє мільярдами акцій SpaceX, тому такий крок суттєво не вплине на його загальні статки.

Реакція Дональда Трампа

У власній соцмережі Truth Social президент Сполучених Штатів зазначив, що "акція" Маска відбудеться в рамках ініціативи Trump Accounts. Це нові інвестиційні та заощаджувальні рахунки з податковими пільгами для дітей у США, які запрацювали в липні 2026 року.

"Велике дякую нашому легендарному другові Ілону Маску за його неймовірну щедрість... Це саме те, що ми задумували, коли створювали Trump Accounts – об'єднати великий приватний сектор, Ілона й багатьох інших, щоб інвестувати в наших дітей, безперечно наш найбільший і найважливіший актив, і дати кожній американській дитині частинку американської мрії", – написав Трамп.

Відповідь американського президента. Джерело: Скриншот Truth Social @realDonaldTrump

Як повідомляв OBOZ.UA, за два тижні до проміжних виборів у Конгрес США рівень схвалення роботи президента Дональда Трампа опустився до рекордно низького показника – 31%. Американці стурбовані високими цінами на бензин і, схоже, готові "покарати" його Республіканську партію на виборах, що відбудуться 3 листопада. Водночас Демократична партія отримала найбільшу за поточний виборчий цикл перевагу над опонентами.