Киянка викликала поліцію через відключення світла, а патрульні затримали її родину: суд присудив жінці величезну компенсацію

У Києві жінка викликала поліцію після того, як у її будинку понад два дні не було світла. Приїзд патрульних закінчився затриманням самої заявниці, її сина та чоловіка. Солом’янський районний суд Києва частково задовольнив позов родини та постановив стягнути з державного бюджету 150 329,36 грн компенсації й судових витрат.

Як ідеться в рішенні у справі № 752/13519/23 від жовтня 2026-го, увечері 28 листопада 2022 року киянка намагалася з’ясувати, чому в її будинку немає електроенергії, хоча в сусідніх будинках, за її словами, світло було. Жінка звернулася до електрика ЖЕКу, а після його відмови ввімкнути світло зателефонувала на 102. На патрульних вона чекала разом із сином.

За версією родини, патрульні схопили жінку за руки, повалили на землю й розпилили їй в обличчя перцевий балончик. Сина затримали, коли він вимагав відпустити матір. Чоловіка, який прийшов шукати дружину та сина, також затримали й надягли на нього кайданки. У рапорті патрульні стверджували, що жінка і син чинили опір, а застосування сльозогінного спецзасобу пояснили поведінкою жінки під час затримання.

Згодом суди закрили справи про злісну непокору щодо матері й сина та скасували їхні штрафи за порушення тиші. Справу щодо батька, якому закидали дрібне хуліганство, також закрили. Переглянувши записи з нагрудних камер, суд встановив, що чоловік не лаявся і не порушував громадського порядку. Він намагався допомогти дружині підвестися, але патрульні одразу затримали його без вагомих причин.

Скільки присудив суд

Родина просила 1,2 млн грн лише за моральну шкоду. Суд присудив за цією вимогою 117 тис. грн – 100 тис. грн жінці, 10 тис. грн синові та 7 тис. грн чоловікові. До цієї суми додали 14 208,96 грн підтверджених витрат на лікування й ліки та 19 120,40 грн витрат на експертизу і правничу допомогу. Психологічна експертиза вказала, що пережите могло бути психотравмувальним для жінки.

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