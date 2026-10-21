Квартира, оформлена за день до "Карфагена", і 1 млн грн зарплати: Кравченко подав нову декларацію з Відня

Колишній генпрокурор Руслан Кравченко, при звільненні отримав понад 1 млн гривень зарплати сумарно за 9 місяців 2026 року. Також він задекларував квартиру, придбання якої було оформлено за день до операції "Карфаген" – 3 вересня 2026 року.

Також ексгенпрокурор вперше зазначив у декларації будинок у Козині, дані про користування яким спливли також на початку вересня. Про це свідчить нова електронна декларація колишнього посадовця, яку він подав 20 жовтня. За даними медіа та правозахисників, на цей час Кравченко уже проживав у Відні.

Зазначається, що Кравченко отримав з початку 2026 року до свого звільнення 1 364 244 грн зарплати, тобто близько 140 тис. гривень на місяць. Інших доходів генпрокурор не вказав, проте прописав, що зберігає готівкою 35 тис. доларів.

Водночас дружина Кравченка Олександра, згідно його декларації отримала понад 3 млн грн від підприємницької діяльності. Також вона заробила на продажу нерухомості колишнього чоловіка 900 тис. грн, іншої нерухомості – ще на 1 245 724 грн.

У декларації з'явилась нова нерухомість

Нова квартира має площу 53,2 кв. м, а її ціна вказана на рівна 734 тис. грн. Водночас місто, в якому розташована нерухомість, не названо, тож судити про відповідність такої "скромної" вартості ринковим цінами наразі неможливо.

Кравченко купив квартиру за... Джерело: youcontrol.com.ua (скриншот) Розгорнути

Водночас будинок у Козині має площу 292,6 квадратного метра. В документі вказана вартість 22,8 млн грн. Земельна ділянка під будинком площею 1056 квадратних метрів коштує 3,1 млн.

Утім, Кравченко зазначив, що не володіє цим будинком – його, згідно декларції, винаймає його в оренду Олександра Кравченко. Варто зазначили, колишній посадовець Офісу генпрокурора й фігурант справи "Карфаген" Сергій Кропива, ймовірно, організовував і координував ремонт у цьому будинку в Козині.

Будинок у Козині в декларації Кравченка. Джерело: youcontrol.com.ua (скриншот)

Про це під час обрання Кропиві запобіжного заходу заявляв прокурор САП. Так, під час розмови, текст якої зачитав прокурор, Кравченко нібито доручав Кропиві встановити в будинку газовий генератор на "кіловатів 30 чи 50".

Примітно, що Кравченко таки задекларував газову електростанцію вартістю 1,1 млн грн, яка була придбана в травні 2026 року. У документі вказано, що це майно належить агрофірмі "Світанок". Саме там офіційно працевлаштована дружина Кравченка. Директором компанії є обраний від ОПЗЖ депутат Київської облради Олег Цаплієнко.

Як повідомляв OBOZ.UA, крім того, за результатами журналістських розслідувань, к2023 році натоді теща колишнього генпрокурора Кравченка вклала майже 25 млн грн у будівництво розкішної вілли у елітному районі Дубаю. А після розлучення Кравченка майно переоформили на київського ресторатора, заклади якого той відвідував.

Нагадаємо також, що на початку вересня НАБУ та САП провели обшуки у кабінетах Офісу генпрокурора у справі про "кришування" шахрайських кол-центрів. У відповідь Кравченко опублікував протоколи обшуку та звинуватив антикорупційні органи у вилученні матеріалів проваджень щодо їхніх же співробітників, а також документів негласних слідчих дій.

Зрештою, Кравченко подав заяву про відставку вже 7 вересня, але 14-го повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, зокрема щодо нібито підробки документів для отримання неправомірної вигоди. Згодом в Офісі генерального прокурора це спростували.

У ніч на 14 вересня Кравченко перетнув державний кордон України на службовому автомобілі. В соцмережах він запевнив, що перебуває у службовому відрядженні за кордоном для зустрічей із міжнародними партнерами. За даними журналістських розслідувань, він самостійно оформив собі 5-денне відрядження до Парижа нібито для участі у засіданні парламентської мережі ПАРЄ. За кілька днів до цього Україну також залишила його дружина.