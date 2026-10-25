Країна ЄС змінить правила виплат українським біженцям: що буде з грошима на дітей

Польща планує з 1 червня 2027 року автоматично продовжувати виплати "800 Плюс" у розмірі 800 злотих на місяць на кожну дитину, якщо обставини родини не змінилися. Нову заяву, як і раніше, потрібно буде подавати під час першого оформлення допомоги, після народження дитини та в інших передбачених випадках.

Про це повідомляє Gazeta Prawna. Відповідні зміни до законодавства готує Міністерство у справах сім’ї, праці та соціальної політики Польщі.

Як зміняться правила отримання допомоги

Наразі батьки або законні опікуни, які отримують допомогу на дітей у Польщі, повинні щороку подавати нову заяву до Управління соціального страхування (ZUS). Процедура необхідна для продовження виплат на наступний розрахунковий період.

За запропонованими змінами, систему планують спростити. Якщо родина вже отримує допомогу, а інформація, яка впливає на право на неї, залишається актуальною, ZUS зможе автоматично продовжувати виплати на підставі даних, поданих раніше.

Таким чином, сім'ям не потрібно буде щороку проходити повторну процедуру оформлення допомоги лише для того, щоб підтвердити незмінність обставин. Зазначається, що це має скоротити кількість формальностей і зменшити ризик пропуску термінів подання документів через бюрократичні процедури.

У польському міністерстві пояснюють, що мета нововведення – полегшити життя батькам і скоротити обсяг адміністративної роботи. Автоматизація також дасть змогу зменшити навантаження на працівників ZUS, які зараз опрацьовують велику кількість повторних заяв.

Заступниця міністра Александра Гаєвська наголосила, що держава має спрощувати доступ сімей до соціальної підтримки, а не змушувати батьків щороку повторювати однакові дії, якщо їхнє право на допомогу зберігається.

Скільки платять за програмою

Програма передбачає щомісячну допомогу в розмірі 800 злотих на кожну дитину. У перерахунку на українську валюту це приблизно 9,2 тис. грн, хоча фактична сума залежить від актуального обмінного курсу.

Для сімей, які виховують кількох дітей, загальний розмір допомоги відповідно збільшується. Наприклад, якщо родина отримує виплати на двох дітей, сума становить 1600 злотих на місяць, а на трьох – 2400 злотих.

Кошти призначені для підтримки сімей у вихованні дітей. Водночас запропоновані зміни стосуються передусім процедури продовження виплат, а не оголошеного збільшення їхнього розміру.

Для українців, які перебувають у Польщі та відповідають установленим вимогам програми, автоматичне продовження може зробити отримання допомоги простішим. Однак право на виплати, як і раніше, залежатиме від виконання відповідних умов.

Кому все одно доведеться подавати заяву

Автоматичне продовження не означає, що нові заяви повністю скасують. В окремих ситуаціях батькам або опікунам потрібно буде самостійно звертатися до ZUS, щоб оформити допомогу або оновити необхідні відомості. Зокрема, нову заяву потрібно буде подати в таких випадках:

народження дитини – якщо в родині з'явилася дитина, для призначення допомоги на неї необхідно буде оформити відповідне звернення;

перше оформлення виплат – сім'ї, які раніше не отримували "800 Плюс" і хочуть скористатися програмою, повинні будуть подати заяву;

повернення до Польщі з-за кордону – якщо родина повернулася та оформлює допомогу, їй потрібно буде звернутися до ZUS у встановленому порядку.

Крім того, батьки повинні повідомляти установу про зміни персональних даних та обставин, які можуть впливати на право отримувати кошти. Тому автоматичне продовження не звільняє одержувачів допомоги від обов'язку стежити за актуальністю інформації.

Якщо дані родини зміняться, автоматичне продовження не слід сприймати як безумовну гарантію подальших виплат. ZUS має отримувати актуальну інформацію, необхідну для перевірки права на допомогу.

Запровадити автоматичне продовження виплат планують із 1 червня 2027 року – на початку розрахункового періоду 2027/2028 років. До цього часу відповідні зміни мають пройти необхідні законодавчі процедури.

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