Країна ЄС припинить надавати захист частині біженців з України: кого стосується

Литва надаватиме тимчасовий захист біженцям з України ще рік – особливий статус вони матимуть до 2028 року. Водночас до механізму внесуть суттєві зміни – всіх, хто підлягає військовій службі в Україні, зобов’яжуть надавати підтвердження її проходження.

Як повідомили на сайті литовського Кабінету міністрів, відповідну пропозицію Міністерства внутрішніх справ (МВС) уряд схвалив 7 жовтня. Це означає, що посвідки на тимчасове проживання на підставі тимчасового захисту будуть видаватися або оновлюватися вже з новою датою – до 4 березня 2028 року.

Водночас для деяких категорій заявників зробил винятки (скасують вимогу підтверджувати виконання військового обов’язку):

тим, кому станом на 4 серпня 2026 року було надано тимчасовий захист у будь-якій державі-члені Європейського Союзу (ЄС) і хто безперервно зберігав цей статус;

у будь-якій державі-члені Європейського Союзу (ЄС) і хто безперервно зберігав цей статус; тим, хто подав заяву на тимчасовий захист у Литві до 4 серпня, але рішення про його надання до цієї дати ще не було прийнято.

Як підтвердити проходження військової служби

Виїзним штампом у закордонному паспорті про легальний перетин кордону України.

Офіційним документом, що підтверджує звільнення особи від військової служби або її проходження.

Як зазначили в уряді, Департамент міграції країни щодня реєструє 30-40 нових заяв на отримання тимчасових дозволів на проживання від українців. Станом на 6 вересня дійсні дозволи на проживання мали 52 052 особи – вони видані до 4 березня 2027 року.

Якими будуть наслідки від'їзду українців з країн Балтії

Багато українців не лише знайшли притулок у країнах Балтії, а й стали значною частиною місцевого ринку праці. Тому від’їзд біженців на батьківщину після завершення війни стане справжнім стрес-тестом для роботодавців.

Експерти попереджають, що без українських рук країнам Балтії доведеться обирати між стрімким зростанням зарплат і терміновим пошуком технологій, які зможуть замінити людей. Втім, значення української робочої сили для країн регіону різне:

в Естонії частка української робочої сили найбільша – у 2023 році тут працювало близько 36 тис. громадян України (24 тис. із них прибули як біженці), тобто приблизно 5% усієї робочої сили Естонії.

у Латвії у першому кварталі 2026 року було зайнято 871,2 тисячі осіб, з яких 10,5 тисячі (приблизно 1,2%) – біженці з України;

у Литві у 2025 році з 1,456 млн працюючих біженців загалом 38 тис. були українцям – це приблизно 2,6% від усіх зайнятих у країні.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, аби повернутися на батьківщину з інших країн, українці повинні мати чинний документ, для перетину кордону. Громадянку країни, що їхала з Польщі, але надала пошкоджений закордонний паспорт, "розвернули" на кордоні і відправили оформлювати тимчасовий документ.