Країна ЄС перепише правила для українців: про які зміни мають знати біженці

У Німеччині ухвалили посилення вимог до складання мовного тесту мігрантами (зокрема і громадянами України). Вже з 1 листопада іспит не можна буде скласти, якщо хоча б одна з його частин виконана незадовільно.

Як пише BILD, про це повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт. Він назвав головною метою припинення поширення схем обману під час іспитів.

Зазначається, що останнім часом зафіксовано "зростання кількості спроб шахрайства". Учасники інтеграційних курсів нелегально купували через інтернет письмові завдання та готові відповіді, після чого просто вносили їх у блок тестування "Аудіювання та читання", в якому потрібно розв'язати 45 завдань, обравти правильний варіант відповіді.

Інша частина тесту передбачає письмове завдання, де претенденти зазвичай мають написати коротке повідомлення чи лист. Як зазначають у міністерстві, зараз "часто трапляються випадки, коли письмовий блок залишають повністю порожнім". Втім, завдяки високим балам за тестову частину та досягненню потрібного рівня B1 у розмовній частині іспит все одно зараховувався як складений.

Добріндт вирішив закрити цю лазівку. Надалі тест не буде зараховано, якщо хоча б одна з його частин буде виконана "незадовільно" або проігнорована – з метою "успішної та самостійної інтеграції".

Успішність складання мовних іспитів

55% (175 193 особи) досягли необхідного рівня B1 , який дозволяє вільно спілкуватися німецькою в повсякденному житті;

досягли необхідного рівня , який дозволяє вільно спілкуватися німецькою в повсякденному житті; 32,2% (102 663 особи) здобули нижчий рівень A2 ;

здобули нижчий рівень ; 12,8% (40 694 особи) не змогли підтвердити навіть рівень A2.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, Німеччина може допомогти Україні встановити, які українські біженці-чоловіки призовного віку перебувають на її території, зокрема через обмін інформацією. Йдеться про можливі дані щодо місця проживання, статусу та отримання соціальних виплат. Водночас про масове примусове повернення українських чоловіків із Німеччини наразі не йдеться.