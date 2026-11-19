Країна ЄС готується до скасування тимчасового захисту для українців: є 3 сценарії

Після завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист біженці з України зможуть лишатися у Нідерландах ще протягом трьох років – для цього буде запроваджено перехідний дозвіл. Крім того, українцям запропонують допомогу із поверненням додому або перехід на дозвіл на роботу або навчання.

Про це заявив представник програмної дирекції у справах переміщених осіб з України (PD Oek) при Міністерстві юстиції та безпеки Нідерландів Ерік Клавер. Він нагадав, що дія Директиви ЄС про тимчасовий захист спливає 4 березня 2028 року, і розкрив, які сценарії дій пропонуються українцям далі.

Добровільне повернення

Уряд продовжить підтримувати тих, хто вирішить повернутися додому. Служба репатріації та виїзду бронює для таких громадян авіаквитки до Польщі, звідки вони самостійно прямують в Україну. Водночас влада визнає, що масове повернення можливе лише після завершення війни, тому більшість українців найближчим часом залишатиметься в Нідерландах.

Дозвіл на роботу або навчання

Влада заохочуватиме українців оформлювати стандартні посвідки на проживання – на підставі роботи, навчання або возз'єднання сім'ї. Але існує вагома перешкода: за чинними правилами для громадян країн поза межами ЄС робоча посвідка вимагає високого рівня доходу та теоретичної освіти, і, хоча майже всі українські біженці в Нідерландах працевлаштовані, більшість із них зайнята на низькооплачуваних роботах.

Тому уряд розглядає можливість адаптації умов отримання дозволу на роботу спеціально для українців.

Перехідний документ на 3 роки

Аби уникнути масового подання заяв на притулок та тривалих перевірок, для українців пропонується запровадити тимчасовий перехідний документ строком дії на 3 роки (transitiedocument). Він надаватиметься автоматично на таких умовах:

відкликання заяви про надання притулку;

про надання притулку; відсутність загрози громадському порядку;

громадському порядку; після завершення трирічного терміну – повернення в Україну або перехід на робочу чи навчальну посвідку;

замість спеціальних виплат та окремої медичної страховки за системою RTB – загальна система соціального забезпечення Нідерландів . Таким чином, ті, хто не може самостійно заробляти на життя, отримуватимуть стандартну соціальну допомогу нарівні з громадянами Нідерландів, а решта – самостійно оформлюватимуть медичне страхування;

. Таким чином, ті, хто не може самостійно заробляти на життя, отримуватимуть стандартну соціальну допомогу нарівні з громадянами Нідерландів, а решта – самостійно оформлюватимуть медичне страхування; поступове згортання роботи центрів тимчасовогорозміщення і переїзд українців у власне або орендоване житло.

Втім, план PD Oek ще не є остаточним рішенням. Розроблені Міністерством юстиції та безпеки законопроєкти мають пройти громадські консультації, експертизу Державної ради та голосування в парламенті. Паралельно відомство вже веде підготовчу роботу з муніципалітетами та проводить інформаційні зустрічі для української громади.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, раніше Суд Євросоюзу зобов'язав уряд Нідерландів розглянути 140 тис. заявок про надання притулку, подані українськими біженцями. Це і спонукало влада вирішила запровадити тимчасові