Компанії масово скорочують керівників через ШІ: хто опинився під загрозою на ринку праці

Українцям варто готуватися до змін на ринку праці, адже компанії дедалі частіше скорочують керівників, а штучний інтелект (ШІ) перебирає на себе частину їхніх обов’язків. Понад 42% міжнародних опитаних компаній за останні два роки зменшили кількість управлінських посад, а 55% керівників уже скаржаться на виснаження через зростання навантаження.

Про це пише Ausnews.de з посиланням на міжнародне дослідження Korn Ferry, у якому взяли участь понад 16 тисяч працівників із 11 країн. Штучний інтелект поступово змінює не лише роботу рядових працівників, а й саму структуру управління компаніями.

Компанії скорочують управлінські посади: що показало дослідження

За результатами опитування, 42% компаній протягом останніх двох років зменшили кількість управлінських посад. Така тенденція свідчить про поступову зміну традиційної моделі організації бізнесу, у якій між рядовими працівниками та найвищим керівництвом існувало кілька рівнів менеджменту.

Тепер роботодавці дедалі частіше намагаються зробити структуру компаній простішою. Вони скорочують проміжні ланки управління, передають більше повноважень безпосередньо командам і прагнуть зменшити кількість погоджень перед ухваленням рішень.

Причини таких змін не обмежуються розвитком штучного інтелекту. Бізнес також намагається скорочувати витрати, швидше реагувати на зміни та позбавлятися зайвих адміністративних процесів. Автоматизація дає змогу частину завдань, які раніше виконували менеджери, передати цифровим інструментам.

Однак наслідки цього процесу вже відчувають не лише ті, чиї посади скорочують, а й працівники, які залишаються в компаніях. За даними Korn Ferry, 55% респондентів на управлінських посадах повідомили про виснаження. Ще 39% працівників заявили, що через нестачу керівників почуваються дезорієнтованими.

Як штучний інтелект змінює роботу керівників

ШІ поступово перебирає на себе частину функцій, які раніше потребували безпосередньої участі менеджерів. Йдеться передусім про роботу з інформацією, обробку великих обсягів даних, підготовку звітів та окремі завдання контролінгу.

Експертка Інституту досліджень ринку праці та професій IAB Брітта Маттес зазначає, що розвиток штучного інтелекту впливатиме на сам зміст управлінської роботи. Частина адміністративних обов'язків поступово автоматизуватиметься, тому керівникам доведеться зосереджуватися на завданнях, які складніше передати технологіям.

Зокрема, більше значення матимуть визначення стратегічних цілей, розвиток команд, рекрутинг та управління персоналом. Тобто роль менеджера поступово зміщуватиметься від контролю за виконанням повсякденних процесів до роботи з людьми та довгострокового планування.

За оцінкою Маттес, загальна кількість керівників може скорочуватися, однак сама управлінська функція не зникне. Компаніям і надалі будуть потрібні люди, які зможуть розподіляти відповідальність, ухвалювати складні рішення, розв'язувати конфлікти та забезпечувати взаємодію між працівниками.

Таким чином, штучний інтелект не просто замінює окремі робочі завдання, а змінює вимоги до посад. Для менеджерів дедалі важливішими ставатимуть навички стратегічного мислення, комунікації та розвитку персоналу.

Чи скорочуватимуть керівників у Німеччині

Міжнародні результати дослідження не варто автоматично переносити на кожну окрему країну. Директор Інституту прикладної науки про працю ifaa Заша Штовассер звертає увагу, що показник у 42% відображає ситуацію в компаніях із різних держав, а не конкретно на німецькому ринку праці.

За його словами, у США традиційно існувала більша кількість управлінських рівнів, ніж у багатьох європейських країнах. Тому масштаби скорочення менеджменту там можуть бути вищими. Водночас і німецькі компанії поступово переходять до більш пласких організаційних структур.

Між керівництвом і безпосередніми виконавцями стає менше проміжних ланок, а команди отримують більше самостійності. Однак, конкретні наслідки такого переходу залежать від особливостей бізнесу, його розмірів та організації робочих процесів.

Скорочення менеджерів може створити проблеми для працівників

На перший погляд, зменшення кількості управлінських рівнів може бути вигідним для компанії. Рішення ухвалюються швидше, зменшується кількість погоджень, а працівники отримують більше можливостей самостійно організовувати роботу.

Проте така модель ефективна лише за умови, що разом із відповідальністю команди отримують достатні повноваження та ресурси. Якщо компанія просто скорочує керівників, не змінюючи розподілу завдань, це може призвести до додаткових проблем. Зокрема, на одного менеджера починає припадати більше співробітників. Через це він має менше часу на індивідуальну роботу з підлеглими, навчання нових працівників, вирішення конфліктів та підтримку команди.

У результаті працівники можуть залишатися без належної координації, а складні питання – довше чекати на розв'язання. Саме з цим може бути пов'язане відчуття дезорієнтації, про яке повідомили 39% учасників дослідження.

Ще один ризик – професійне виснаження керівників, які залишаються. Якщо компанія передає їм додаткові обов'язки без відповідного перегляду навантаження, оптимізація може погіршити робочі умови та знизити ефективність управління.

Тому експерти наголошують на важливій відмінності, що скорочення кількості управлінських рівнів не повинно означати автоматичного скорочення самих управлінських функцій. Бізнесу необхідно визначити, хто відповідатиме за розвиток працівників, розподіл завдань, комунікацію та контроль результатів.

Які зміни чекають на ринок праці через розвиток ШІ

Тенденція до скорочення управлінських посад свідчить, що вплив штучного інтелекту на зайнятість може бути ширшим, ніж очікували працівники. Під загрозою автоматизації опиняються не лише професії, пов'язані з виконанням повторюваних операцій, а й окремі адміністративні та аналітичні функції всередині компаній.

Водночас це не означає зникнення професії менеджера. Змінюється насамперед набір завдань, за які він відповідає. Якщо раніше значну частину робочого часу займали звіти, контроль показників та адміністративна координація, то надалі більше уваги може приділятися стратегії, комунікації та управлінню людьми.

Для працівників це також означає зміну вимог до професійних навичок. У компаніях із меншою кількістю керівників може зростати потреба в самостійності, відповідальності та здатності ухвалювати рішення без постійного контролю згори.

Однак остаточний результат залежатиме від того, як саме роботодавці впроваджуватимуть нові технології. Якщо штучний інтелект стане інструментом для усунення зайвої бюрократії та полегшення роботи команд, це може підвищити продуктивність. Якщо ж автоматизація супроводжуватиметься лише скороченням персоналу та збільшенням навантаження на тих, хто залишився, компанії ризикують отримати виснажені команди й менш ефективне управління.

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